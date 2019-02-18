Galaxy S10 Serisi Telefonların Çıkış Tarihleri ve Sızan Bilgiler

Samsung'un yeni Galaxy S10 serisi 2019'un ilk yarısı için en çok beklenen ürünlerden birisi. Batarya ömrü, kamera kalitesi ve genel performans hakkında ilgi çekici bilgiler var.

MWC 2019 etkinliğinde Samsung'un 5 farklı telefon modeli tanıtması bekleniyor.

Tanıtılacak telefon modelleri aşağıdaki gibi;

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 X 5G

Katlanabilir Samsung Galaxy

Son iki telefon standart S10 modellerine göre biraz daha gizemli ürünler. Bu sebeple fazla detay bulunmuyor.

Galaxy S10 Telefonların Özellikleri

Özet:

Galaxy S10:

6.1 "kavisli Infinity ekran

Ekrandaki parmak izi tarayıcı

Tek selfie kamera

Üçlü arka kameralar (Normal, telefoto)

Galaxy S10 Plus:

6.4 "kavisli Infinity ekran

Ekrandaki parmak izi tarayıcı

Çift selfie kameralar

Üçlü arka kamera (Normal, telefoto, geniş açılı)

Galaxy S10 Çıkış Tarihi

Telefonlar 20 Şubat tarihinde tanıtılacak ve 8 Mart 2019 itibari ile satışa sunulacak.