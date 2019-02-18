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galaxy s10 serisi telefonlar

Galaxy S10 Serisi Telefonların Çıkış Tarihleri ve Sızan Bilgiler

PetaBayt 1 dakika önce Teknoloji Haberleri Yorum Yazın

Samsung'un yeni Galaxy S10 serisi 2019'un ilk yarısı için en çok beklenen ürünlerden birisi. Batarya ömrü, kamera kalitesi ve genel performans hakkında ilgi çekici bilgiler var.

MWC 2019 etkinliğinde Samsung'un 5 farklı telefon modeli tanıtması bekleniyor.

Tanıtılacak telefon modelleri aşağıdaki gibi;

Galaxy S10e
Galaxy S10
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 X 5G
Katlanabilir Samsung Galaxy

Son iki telefon standart S10 modellerine göre biraz daha gizemli ürünler. Bu sebeple fazla detay bulunmuyor.

Galaxy S10 Telefonların Özellikleri

Galaxy S10eGalaxy S10Galaxy S10 Plus
RenklerSiyah, Yeşil, Beyaz ,Mavi

Sarı ve Kırmızı renkleri de gelebilir.

Siyah, Yeşil, Beyaz, MaviSiyah, Yeşil, Beyaz, Mavi
Seramik siyah ve seramik beyaz renkleri de gelebilir.
İşlemciSnapdragon 855 / ExynosSnapdragon 855 / ExynosSnapdragon 855 / Exynos
Görüntüle5.8 "Süper AMOLED, düz6.1 "Süper AMOLED, Kavisli6.4 "Süper AMOLED, Kavisli
Bellek6GB RAM / 128GB depolama + microSD6GB RAM / 128GB, 8GB RAM / 512GB + microSD6GB RAM/128 GB, 8GB RAM/512 GB /12 GB RAM / 1 TB + microSD
Arka kameralarÇift kameraÜç kameraÜç kamera
Ön kameralarTek kameraTek kameraÇift kamera
pil3,100 mAh3.400 mAh4,100 mAh
GüvenlikParmak izi okuyucuEkrandaki parmak iziEkrandaki parmak izi
Fiyat~ $ 750~ 900 $~ 1,000 $

Özet:

Galaxy S10:
6.1 "kavisli Infinity ekran
Ekrandaki parmak izi tarayıcı
Tek selfie kamera
Üçlü arka kameralar (Normal, telefoto)

Galaxy S10 Plus:
6.4 "kavisli Infinity ekran
Ekrandaki parmak izi tarayıcı
Çift selfie kameralar
Üçlü arka kamera (Normal, telefoto, geniş açılı)

Galaxy S10 Çıkış Tarihi

Telefonlar 20 Şubat tarihinde tanıtılacak ve 8 Mart 2019 itibari ile satışa sunulacak.

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