Galaxy S10 Serisi Telefonların Çıkış Tarihleri ve Sızan Bilgiler

Samsung'un yeni Galaxy S10 serisi 2019'un ilk yarısı için en çok beklenen ürünlerden birisi. Batarya ömrü, kamera kalitesi ve genel performans hakkında ilgi çekici bilgiler var.
MWC 2019 etkinliğinde Samsung'un 5 farklı telefon modeli tanıtması bekleniyor.
Tanıtılacak telefon modelleri aşağıdaki gibi;
Galaxy S10e
Galaxy S10
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 X 5G
Katlanabilir Samsung Galaxy
Son iki telefon standart S10 modellerine göre biraz daha gizemli ürünler. Bu sebeple fazla detay bulunmuyor.
Galaxy S10 Telefonların Özellikleri
|Galaxy S10e
|Galaxy S10
|Galaxy S10 Plus
|Renkler
|Siyah, Yeşil, Beyaz ,Mavi
Sarı ve Kırmızı renkleri de gelebilir.
|Siyah, Yeşil, Beyaz, Mavi
|Siyah, Yeşil, Beyaz, Mavi
Seramik siyah ve seramik beyaz renkleri de gelebilir.
|İşlemci
|Snapdragon 855 / Exynos
|Snapdragon 855 / Exynos
|Snapdragon 855 / Exynos
|Görüntüle
|5.8 "Süper AMOLED, düz
|6.1 "Süper AMOLED, Kavisli
|6.4 "Süper AMOLED, Kavisli
|Bellek
|6GB RAM / 128GB depolama + microSD
|6GB RAM / 128GB, 8GB RAM / 512GB + microSD
|6GB RAM/128 GB, 8GB RAM/512 GB /12 GB RAM / 1 TB + microSD
|Arka kameralar
|Çift kamera
|Üç kamera
|Üç kamera
|Ön kameralar
|Tek kamera
|Tek kamera
|Çift kamera
|pil
|3,100 mAh
|3.400 mAh
|4,100 mAh
|Güvenlik
|Parmak izi okuyucu
|Ekrandaki parmak izi
|Ekrandaki parmak izi
|Fiyat
|~ $ 750
|~ 900 $
|~ 1,000 $
Özet:
Galaxy S10:
6.1 "kavisli Infinity ekran
Ekrandaki parmak izi tarayıcı
Tek selfie kamera
Üçlü arka kameralar (Normal, telefoto)
Galaxy S10 Plus:
6.4 "kavisli Infinity ekran
Ekrandaki parmak izi tarayıcı
Çift selfie kameralar
Üçlü arka kamera (Normal, telefoto, geniş açılı)
Galaxy S10 Çıkış Tarihi
Telefonlar 20 Şubat tarihinde tanıtılacak ve 8 Mart 2019 itibari ile satışa sunulacak.
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