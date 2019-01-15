Galaxy S10 serisinin teknik özellikleri, fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri

Bu sene Samsung'un joker telefonu Galaxy S10 X olarak adlandırılabilir.

Şubat ayında tanıtılacak modellerin başlangıç fiyatı 700 dolar, en pahalı model ise 1400 dolar olacak.

İşte beklenen Galaxy S10 X Özellikleri

6.7 inç Süper AMOLED ekran

4 arka kamera ve 2 ön kamera (toplam 6 kamera)

10/12 GB RAM seçenekleri

512 GB / 1 TB depolama seçeneği

Exynos 5100 ve 5G modem hat desteği

5000 mAh batarya

1400 $ - 1600 $ arası fiyat etiketi

Bu 10. yıl özel telefonu ise 29 Mart tarihinde satışa sunulacak.

Galaxy S10 E, S10 ve S10 + ise 8 Mart'ta piyasaya çıkacak ve en ucuz model için fiyat yaklaşık 700 $ 'dan başlayacak. En ucuz model S10 E olurken en pahalı model ise S10 X 5G olacak. Kore yerel medyasından doğrulanan haberlere göre 10 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği de bulunacak.

5000mAh bataryası ile Samsung'un şimdiye kadar amiral gemilerinde kullandığı en büyük batarya olacak. 5G internet ağına da bağlanabilecek bu telefon yine en büyük ekrana sahip cihazlardan birisi olacak. Tam 6.7 inç ekran ile gelmesi bekleniyor. Ekranın bu kadar büyük olması kasanın neredeyse sıfırlandığı anlamına gelebilir veya katlanabilir bir telefon bile ortaya çıkabilir demek oluyor.

Exynos 5100 serisi işlemci kullanacak cihaz hakkında detaylı bilgiler geldikçe eklemeye devam edeceğiz.