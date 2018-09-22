Galaxy S10’un model numaraları ortaya çıktı, üç versiyon geliyor

Birkaç gün önce Android Pie yazılım numaralarından 4 ayrı Galaxy S10 modeli geleceğini ortaya çıkardı. Fakat bugün gelen bilgiler S10 modelinde 3 farklı model olacağını söylüyor.

Modeller ise SM-G970F, SM-G973F ve SM-G975F isimleri ile piyasaya çıkacak. G970, 5.8 inçlik bir düz ekrana sahip olacak, G973 aynı boyuttaki kenar ekranına sahip olacak, G975 ise 6.44 inçlik kavisli bir panelle gelecek.

Düz panel yeniden geliyor

İlginç bir şekilde düz bir model geliyor. En son Galaxy S7'de bu panel kullanılmıştı. Diğer bir konu ise G975 modelinin Note 9 ekranından daha büyük bir ekrana sahip olması.

Bunların hepsi doğal olarak gelecek yılın başlarında gemide Android Pie ile piyasaya sürülecek. 5G özellikli bir sürüm de test ediliyor.

Daha küçük S10 modellerinden biri, tek bir arka kameraya sahipken diğeri iki olur. S10 Plus, ön tarafta iki kamera yanında, arka arkaya üç üniteye de sahip olabilir , bu da LG'nin yaklaşan V40 ThinQ tasarıma rakip diyebiliriz.