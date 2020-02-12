Galaxy S20 Fotoğraf Çekme Tarzınızı Değiştirecek

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi, yapay zekâ ile Samsung’un gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yepyeni kamera sistemiyle görüntüleri ve önemli anlarınızı çok iyi yakalıyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılırken Galaxy S20 Ultra’da ise devrim niteliğindeki katlanan lensler ile bir adım daha ileriye gidiliyor. Kullanıcılar 100x’e varan zoom özelliği ve Süper Çözünürlük teknolojisi sayesinde çok net görüntü deneyimi yaşayabiliyor.

11 Şubat 2020 – Samsung Electronics, dünyamızı algılama ve deneyimleme biçimimizi kökten değiştirecek yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S20’yi bugün tanıttı. Galaxy S20 serisi, yapay zekâ (AI) ile Samsung’un gelmiş geçmiş en geniş görüntü sensörünü bir araya getirerek çarpıcı bir görüntü kalitesi sağlayan yepyeni bir kamera teknolojisi sunuyor. Bu telefon serisi ile günün her anında kişiselleştirilmiş müziğin keyfini çıkarabilecek, videoları tam da görülmesi gereken şekilde izleyebilecek, konsol tarzı oyunları kaliteden ödün vermeden oynayabileceksiniz.

S20 FOTOĞRAF ÇEKME TARZIMIZI DEĞİŞTİRİYOR

Hayatımızdan kareleri çekerken ve hikâyelerimizi anlatırken akıllı telefonları artık her zamankinden daha fazla kullanıyoruz; bu nedenle kamera, kullanıcıların yeni bir akıllı telefonda en çok önem verdikleri özelliklerin başında geliyor. Hayat tarzımıza uygun şekilde tasarlanan Galaxy S20 serisi, yapay zekâ ile Samsung’un gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yepyeni kamera sistemiyle her görüntüyü ve her anı en iyi şekilde yakalıyor.

Tüm Detaylarda Çarpıcı Netlik: Galaxy S20 serisinin daha büyük görüntü sensörü sayesinde kamera çözünürlüğü ciddi seviyede artıyor; düzenleme, kesme ve zoom için eklenen özelliklerle detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+’ta 64MP, Galaxy S20 Ultra’da ise 108MP kamera bulunuyor. Daha büyük sensörler sayesinde çok fazla ışık yakalanabiliyor ve böylelikle düşük ışık şartlarında dahi zengin görüntü kalitesi sağlanıyor. Galaxy S20 Ultra, dokuz pikseli sensör seviyesinde tek bir pikselde bir araya getiren piksel birleştirme (nona-binning) teknolojisini kullanarak, yüksek çözünürlüklü 108MP mod ve 12MP mod arasında dinamik geçişe izin verme seçeneği ile daha da ileriye gidiyor.

Çığır Açan Zoom Özelliği: Galaxy S20’de Hibrit Optik Zoom ve yapay zekâdan güç alan Dijital Zoom’u içeren Super Çözünürlüklü Zoom’u bir arada kullanan Space Zoom teknolojisi sayesinde, çok uzaktayken bile yakın plan zoom yapılabiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra’da ise devrim niteliğindeki katlanan lensler ile bir adım daha ileriye gidiliyor ve yapay zekâ ile güçlendirilmiş, yüksek zoom seviyesinde görüntü kalitesindeki kaybı azaltan çoklu-görüntü işlem ile kullanıcılar 100x’e varan Süper Çözünürlük sayesinde çok net görüntü deneyimi yaşayabiliyor.

Tek Tuşla Çoklu Çekim: Tek Tuşla Çoklu Çekim (Single Take) özelliği, bir yandan anın fotoğrafını çekerken diğer yandan da o anı rahatça yaşamanızı sağlıyor. Yapay zekâ ile güçlendirilmiş kamera teknolojileri sayesinde Galaxy S20 serisi yaşadığınız anı en iyi şekilde yakalamanız için siz tek bir çekim yapsanız da o sizin için canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi çok sayıda farklı formatta fotoğraf ve video oluşturabiliyor.

Profesyonel Seviyede Video Çekme: Galaxy S20, gerçek dünyadaki renkleri ve görüntü kalitesini yakalayabilmeniz için çarpıcı 8K video çekimleri yapmanızı sağlıyor. Çekiminiz bittiğinde videonuzu Samsung QLED 8K TV’ye aktararak izleyebiliyor ve sınıfının en iyi izleme deneyiminin keyfini yaşayabiliyor[1] veya bir 8K videodan bir kareyi alarak onu yüksek çözünürlükte bir fotoğrafa dönüştürebiliyorsunuz. Süper Dengeli Çekim, hiza sabitleme ve yapay zekâ hareket analizi sayesinde, en engebeli ortamlarda çekilmiş videolar bile aksiyon kamerası kullanılarak çekilmiş gibi görünüyor.

SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ DAHA İYİ YAPIN

Hayatı kolaylaştıran yeni özellikler ve etkili iş ortaklıkları sayesinde Galaxy S20, telefon kullanım alışkanlıklarımızı değiştirecek şekilde geliştirildi.

Müzik: İster sadece uyanmak için ister spora giderken müzik dinliyor olun, Spotify ile Bixby Routines arasındaki yeni entegrasyon sayesinde, kişiselleştirilmiş müziğinizi hayatınızın tüm rutinine yerleştirin. Müzik Paylaşımı (Music Share) özelliğiyle, cihazınızı Bluetooth ile aracınızın gerekli özelliklere sahip müzik sistemine ya da hoparlörüne bağlayarak yol boyunca arkadaşlarınızla birlikte DJ’lik yapın.

Google Duo Üzerinden Sıra Dışı Görüntülü Sohbet: Hayatınızdaki tüm önemli kişilerle Galaxy S20 üzerinden daha kolay bir şekilde görüntülü sohbet edin. Galaxy S20, Google Duo ile özel ve derin entegrasyon sayesinde görüntülü sohbet deneyimini daha da iyileştiriyor, Duo’nun yeni özellikleri Galaxy S20’de ilk kez kullanılıyor. Artık telefonla arama klavyesinde Duo butonuna basarak görüntülü sohbet başlatabilirsiniz. Google Duo tüm işletim sistemleriyle uyumlu olduğu için istediğiniz herkesle görüntülü konuşabilirsiniz. Ayrıca aynı anda 8 kişiyle de görüntülü sohbet etmeniz mümkün.

Eğlence: Galaxy S20’nin profesyonel seviyedeki kamarasının avantajını kullanmak için Netflix ve Samsung birlikte çalışıyor. Galaxy S20, Netflix Originals’ın popüler içerikleri üzerine özel içerikleri çekmeleri için ünlü yönetmenlere verilecek. Kullanıcılar ayrıca Galaxy cihazların geliştirilmiş entegrasyonu sayesinde Netflix’in en iyi içeriklerini keşfedebilecek.

Oyun: Galaxy S20 serisi, mobil oyun deneyimini artırıyor. 120Hz ekran sayesinde muhteşem şekilde akıcı oyun deneyimi yaşayabileceksiniz. Samsung’un iş ortağı Microsoft 2020 ilkbaharında ünlü Forza Street oyununu Galaxy Store’da satışa sunarak ilk defa bu oyunu mobil ortama taşıyacak. Galaxy S20; hızlı işlemcisi, 12GB RAM, AKG ses düzenleyicisi ve üstün seviye performans için ayarları optimize etmek üzere arka planda sürekli çalışan oyun desteğiyle çok etkili bir oyun deneyimi sunuyor.

SINIRSIZ OLASILIKLARI DENEYİMLEYİN

Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi, Galaxy hayranlarının uzun süredir bildiği ve beklediği üst seviye teknolojileri içeriyor. Galaxy S20, cihazı çip seviyesinden yazılım seviyesine kadar koruyan mobil güvenlik platformu Knox tarafından korumaya alındı. Galaxy S20’de ayrıca, donanım tabanlı saldırılara karşı koruma amacıyla yeni ve güvenli bir işlemci kullanıldı.

Büyük ve akıllı bataryasından güç alan Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunulurken, Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı (Super Fast) şarjı da destekliyor; tüm modellerde 128GB geniş bir depolama alanı standart olarak sunulurken ayrıca 1TB arttırılabilir hafıza desteği de sağlıyor.

Galaxy S20’deki One UI 2 arayüzü net, basit ve kullanımı kolay bir arayüz olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda Galaxy S20 serisinde SmartThings ile akıllı evinizi uzaktan yönetmeniz, Samsung Health ile belirli sağlık bilgilerine ulaşmanız ve daha pek çok şey mümkün oluyor.

GALAXY BUDS+

Samsung Galaxy Buds+ sayesinde de en sevdiğiniz müzikleri ve podcast’leri gönlünüzce dinleyebilirsiniz. AKG ses sisteminin kullanıldığı Galaxy Buds+’ta çift yönlü hoparlör, benzersiz ses kalitesi için 3 mikrofon ve uzun saatler yeten bir batarya ömrü sunuluyor. Buds+ uygulaması artık iOS cihazlarla da uyumlu. Ürün “Galaxy Buds+” uygulaması ile hangi telefonu kullanırsanız kullanın çok iyi bir ses deneyimi yaşamanızı sağlayacak. Siyah, Beyaz ve Gök Mavisi renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Buds+’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 899 TL.

GALAXY S20+ VE GALAXY S20 ULTRA ÖN SİPARİŞ VERENLERE GALAXY BUDS+ HEDİYE

Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, Galaxy S20 için Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ için Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra için Kozmik Siyah, Kozmik Gri olacak.

Her üç model de 12 Şubat 2020’den itibaren https://shop.samsung.com/tr adresi üzerinden ön siparişe açılacak. Ön sipariş kampanyası çerçevesinde Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketiciler tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek. Galaxy Buds+ kablosuz kulaklık ile seyahatte ya da spor yaparken en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

GALAXY S20 FİYATLARI

Ayrıca Galaxy S20 serisi mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda satışa sunulacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S20 için 7.799TL, Galaxy S20+ için 9.299TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999TL’dir.

Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Ekran

6,2-inç Quad HD+ Dinamik AMOLED 2X

Sonsuz-O Ekran (3200X1440)

HDR10+ sertifikalı

120Hz ekran desteği

6,7-inç Quad HD+ Dinamik AMOLED 2X

Sonsuz-O Ekran (3200X1440)

HDR10+ sertifikalı

120Hz ekran desteği

6,9-inç Quad HD+ Dinamik AMOLED 2X

Sonsuz-O Ekran (3200X1440)

HDR10+ sertifikalı

120Hz ekran desteği

*Sonsuz-O Ekran: Neredeyse çerçevesiz tam ön ekran.

*Diyagonal olarak hesaplandığında Galaxy S20’nin ekranı, tam dikdörtgen için 6,2 inç, yuvarlanmış köşeler dikkate alınarak 6,2 inçtir. Galaxy S20’nin ekran boyutu tam dikdörtgen için 6,7 inç, yuvarlanmış köşeler dikkate alındığında 6,5 inçtir. Galaxy S20 Ultra’nın ekran boyutu tam dikdörtgen için 6,9 inç, yuvarlanmış köşeler dikkate alındığında 6,7 inçtir. Gerçek görüntü alanı yuvarlanmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle daha azdır.

*Varsayılan ekran yenileme hızı 60Hz’dir. Ekran ayarının 120Hz ekran yenileme hızına ayarlanması gerekir.

Kamera

[Ön kamera]

10MP, Çift Piksel AF, F2.2(80˚)

[Arka kamera]

Üçlü kamera

Ultra Geniş Açılı: *12MP, F2,2(120˚)

Geniş açılı: *12MP, F1,8(79˚)

Süper Hızlı Çift Piksel AF, OIS

Telefoto: *64MP, PDAF F2,0(76˚), OIS

[Ön kamera]

10MP, Çift Piksel AF, F2.2(80˚)

[Arka kamera]

Dörtlü kamera

Ultra Geniş Açılı: *12MP, F2,2(120˚)

Geniş açılı: *12MP, F1,8(79˚)

Süper Hızlı Çift Piksel AF, OIS

Telefoto: *64MP, PDAF, F2,0(76˚), OIS

Derin Görüş Kamerası

[Ön kamera]

40MP, PDAF, F2.2(80˚)

[Arka kamera]

Dörtlü kamera

Ultra Geniş Açılı: *12MP, F2,2(120˚)

Geniş açılı: *108MP, F1,8(79˚)

PDAF, OIS

Telefoto: **48MP, PDAF, F3,5(24˚), OIS

Derin Görüş Kamerası

*Süper Çözünürlüklü Zoom, dijital zoom’u da kapsar ve bu da resimlerde bazı bozulmalara yol açabilir.

**48MP sadece zoom yapmak için.

Boyutlar ve Ağırlık

Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9mm

Ağırlık: 163g

Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8mm

Ağırlık: 186g

Boyutlar: 166,9 x 76,0 x 8,8mm

Ağırlık: 220g

Uygulama İşlemcisi (AP)

– 7nm 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci * 2,7GHz (Azami Saat Hızı) + 2,5GHz + 2GHz

– 7nm 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci * 2,8GHz (Azami Saat Hızı) + 2,4GHz + 1,8GHz

*Pazarlara ve operatörlere göre farklılıklar olabilir.

Bellek

8GB RAM (LPDDR5)ve 128GB dâhili bellek

8GB RAM (LPDDR5)ve 128GB dâhili bellek

12GB RAM (LPDDR5)ve 128GB dâhili bellek

*Modellere, renklere, pazarlara ve operatörlere göre farklılıklar olabilir.

*Gerçek kullanılabilir bellek kapasitesi, önceden yüklenmiş yazılıma bağlı olarak değişebilir.

Genişletilebilir

Bellek ve SIM Kartı

Çift SIM modeli (Hibrit SIM yuvası): Bir Nano SIM ve bir Nano SIM veya bir MicroSD yuvası (1TB’ye varan büyüklükte)

*SIM kart ayrıca satılır. Çift SIM’in bulunabilirlik durumu ülke ve operatöre bağlı olarak değişebilir.

*MicroSD kart ayrıca satılır.Bulunabilirlik durumu ülke ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.

* eSIM Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerinde desteklenir. eSIM için bir kablosuz hizmet planı gereklidir ve cep telefonu şebeke planını nano-SIM kullanmadan aktive etmenizi sağlar. eSIM’in bulunabilirlik durumu ülke ve operatöre bağlı olarak değişebilir. Cep telefonu şebeke planınızın eSIM’i destekleyip desteklemediği konusunda operatörünüze danışınız.

Pil

4.000mAh (tipik)

4.500mAh (tipik)

5.000mAh (tipik)

* Tipik değer, üçüncü taraf laboratuvar şartlarında test edilmiştir.Tipik değer, IEC 61960 standardı altında test edilen pil örnekleri arasından, pil kapasitesindeki sapma göz önüne alınarak hesaplanmış ortalama değerdir. İtibari (asgari) kapasite Galaxy S20 için 3.880mAh, Galaxy S20+ için 4.370mAh, Galaxy S20 Ultra için 4.855mAh’dir. Gerçek pil ömrü; şebeke ortamı, kullanım kalıpları ve diğer unsurlara göre değişiklik gösterebilir.

Şarj Etme

Hızlı Kablosuz Şarj 2,0 ile daha yüksek şarj etme hızlarına ulaşır

Hızlı Şarj kablolu ve kablosuz bağlantı ile uyumludur

*Kablolu şarj QC2,0 ve AFC ile uyumludur

*Kablosuz şarj WPC Kablosuz Güç Paylaşımı (Wireless PowerShare) ile uyumludur

*Hızlı Kablosuz Şarj 2,0 şu anda Kablosuz Şarj Standı, İkili Kablosuz Şarj Cihazı ve 10W ve daha fazla kablosuz şarjı destekleyen diğer cihazlarla uyumludur. Ayrıca satılır. Gerçek şarj hızı, gerçek kullanım ve şarj etme koşullarına ve diğer etkenlere göre değişebilir. Kablosuz şarj aletine elektrik bağlantısı gereklidir. Kutu içinde gelen şarj kablosu ve/veya seyahat adaptörünün kullanılması tavsiye edilir çünkü üçüncü tarafların ürünlerinin kullanılması Kablosuz Şarj Standı ve İkili Kablosuz Şarj Cihazı hasar verebilir veya şarj hızını düşürebilir.

* Kablosuz Güç Paylaşımı, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 gibi Qi kablosuz şarj özelliği bulunan Samsung veya diğer marka akıllı telefonlar ile ve Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi giyilebilir ürünler ile sınırlıdır. Pil gücü %30’un altındaysa Kablosuz Güç Paylaşımı çalışmayabilir. Bazı aksesuarlar, kaplamalar, diğer marka cihazlar veya bazı giyilebilir Samsung ürünleri ile çalışmayabilir. Şebeke ortamınıza bağlı olarak çağrı bağlantısı ve veri hizmetlerini etkileyebilir.

OS

Android 10

Ağ ve Bağlanabilirlik

LTE

Güçlendirilmiş 4×4 MIMO, 7CA, LAA,LTE Cat.20’ye kadar

– 2,0Gbps’ye Kadar İndirme / 200Mbps’ye Kadar Yükleme

Wi-Fi

Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

– 1,2Gbps’ye Kadar İndirme / 1,2Gbps’ye Kadar Yükleme

Bluetooth

Bluetooth® v 5,0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

*Galaxy S20 sadece Sub6’yı destekler

*LTE: LAA sadece ABD içindir

*Gerçek hız; ülke, operatör ve kullanıcının bulunduğu ortama göre değişiklikler gösterebilir.

* Galileo ve BeiDou kapsaması sınırlı olabilir. BeiDou bazı ülkelerde bulunmayabilir.

Ödeme

NFC, MST

*Pazara, operatöre ve servis sağlayıcılara göre değişiklik gösterebilir.

Sensörler

Ultrasonik Parmak İzi sensörü, İvmeölçer,Barometre, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Hall etki sensörü (dijital, analog), Yakınlık sensörü, RGB Işık sensörü

Kimlik Doğrulama

Kilit tipi: Desen, PIN, şifre

Biyometrik kilit tipi: Parmak izi sensörü, Yüz tanıma

Ses

AKG’nin sunduğu stereo hoparlörler kulaklıklar

Dolby Atmos teknolojili çevresel ses düzeni (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dâhil.)

*Kulaklıklar: Hibrit kanal tipi, 2 yollu dinamik birim

Ses kayıttan oynatma formatı

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF

Video

Video kayıttan oynatma formatı

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM