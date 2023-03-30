Galaxy S23 serisi için güncelleme geldi

Akıllı telefonlar tercih edilirken öncelik kameraların çekimine bakılıyor. Telefon çıktıktan sonra firmalar güncellemeler ile birlikte varsayılan sorunları çözüp kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ancak Teknoloji devi Samsung Galaxy S23 serisi kullanıcıları adeta çileden çıkardı. Galaxy S23 serisinin kamerasıyla ilgili çok şikayet gelmesi üzerine kamera özelinde büyük bir güncellemeye gitti. Yapılan bu dev güncelleme Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modellerini için geçerli olacak.

Şirketin yöneticilerinden yapılan açıklamaya göre; Tüm bu kamera iyileştirmeleri Güney Kore dışında bütün ülkelerde yayımlanacak.

Yaklaşık 1 GB boyutunda olan bu güncelleme sayesinde bulanıklık sorunu çözülecek, otomatik odaklama hızı iyileşecek, videolarda keskinlik iyileştirildi ve titreme azaltıldı. Fotoğraf modunda iken arka kameradan gözüken yeşil çizgi sorunu da giderildi.

Güncellemenin detayları şu şekilde açıklandı;

Galeri uygulamasındaki bir iyileştirme, yeni çekilmiş ve işlenmekte olan fotoğrafları hemen silmenizi sağlar.

Otomatik odaklama algoritması değiştirildi, böylece deklanşöre bastığınızda, çerçeve odak dışında veya tam olarak ayarlanmamış olsa bile kamera fotoğraf çekiyor. Ancak, kamera uygulamasının yalnızca çerçeve odaklandıktan sonra bir resim çekmesini istiyorsanız, bu davranışı Camera Assistant uygulamasından değiştirebilirsiniz (Kamera Asistanı » Odaklanma Hızına Öncelik Ver AÇIK).

Süper Sabit mod kullanılarak düşük ışık koşullarında ultra geniş kamera kullanılarak videolar çekilirken netlik iyileştirildi ve titreme azaltıldı. Kamera uygulaması ayrıca Süper Sabit modun daha iyi görüntü kalitesi için iyi ortam ışığına ihtiyacı olduğunu açıklayan bir bildirim görüntüler.

Fotoğraf modunda arkaya bakan kamera kullanılırken bazen sol tarafta yeşil bir çizgi görüntüleyen hata düzeltildi.

Çözünürlük Full HD 60 fps olarak ayarlandığında ve arkaya bakan kamera kullanılırken Otomatik FPS ayarı kapatıldığında video sabitleme iyileştirildi.

Orta-düşük ortam ışığında ve yüksek çözünürlük (50 MP veya 200 MP) kullanılırken gökyüzünde görünen şeritlenme sorunu iyileştirildi. 50MP ve 200MP modlarında genel netlik iyileştirildi. Samsung, OIS performansını artırarak aralıklı bulanıklık sorununu da çözmüştür.

Samsung, Gece modu kapatıldığında ve Camera Assistant uygulaması şu ayara ayarlandığında da görüntü kalitesi sorununu çözmüştür: Çekim Hızı » Yüksek Çözünürlük » Hız Önceliği.

Üçüncü taraf bir uygulama kullanılarak yapılan bir görüntülü aramayı sonlandırdıktan sonra yüz tanımanın çalışmamasına neden olan kamera sorunu da çözüldü.

Samsung, çerçevede hareketli nesneler olduğunda kamera uygulamasının kararlılığını da iyileştirdi.

KAYNAK: SAMMOBİLE