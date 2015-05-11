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Galaxy S6 Sahiplerinden Yeni Şikayet Mor Leke Problemi

Oğuzhan 11 Mayıs 2015 Akıllı Telefonlar 21 Yorum

Bazı Galaxy S6 kullanıcıları ön kamera kullanınca çekilen fotoğrafların sağ üst köşesinde küçük bir mor leke beliriyor. Bu oldukça alışılmışın dışında durum için Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi.

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Zaten bu konuda internet üzerinde yeni dolaşmaya başladı. İlk defa Reddit üzerinde paylaşılan konuda fotoğraflarda mevcut.

samsung-galaxy-s6-mor-leke

Bazı kullanıcılar bu sorunu fotoğraf kalitesini 5 MP çöznürlükten 3.8 MP çözünürlüğe düşürdüklerinde yaşamadıklarını söylüyorlar. Bu sorun şimdilik Galaxy S6 kullanıcılarında ortaya çıktı. Galaxy S6 Edge kullanıcılarından bir sorun rapor edilmedi.

Eğer sizde de böyle bir problem varsa bize bildirin burada yayınlayalım.

Sizden gelen Galaxy S6 ön kamera mor leke resimleri.

 

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21 Yorum

  1. cihan
    22 Haziran 2015 at 04:19

    S6 edge kullanıcısıyım ve mor leke ile bugün karşılaştım yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum gerçekten sinir bozucu bir durum ne yapmamı önerirsiniz

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    • PetaBayt
      22 Haziran 2015 at 10:08

      4447711 nolu telefondan servis bilgisi isteyip telefonu hemen gönderin. Eğer bir değişim yapılacaksa telefonunuz yeni iken yaptırın. Süre uzarsa parça değiştirip gönderirler. Henüz bu sorunla gönderip değişim alan ya da tamir edilen bilgisi gelmediği için bir şey demek zor.

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  2. Hakan
    05 Temmuz 2015 at 20:00

    Bu lekelenmeler bende s6 edge var ondada var resimleriyle rapor edebilirim yeni yeni basladi ve cogalicak gibi ..

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  3. mustafa
    30 Ocak 2016 at 21:58

    merhaba aynı sorun bende de vardı serviste 1 gün içinde ön kamera lensi degişti yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum bir sorun veya sıkıntı yok.

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  4. Tolga
    01 Mayıs 2016 at 00:02

    S6 edge kullanıyorum titreşimde iken bir görüşme yaptıktan sonra tlf kendiliğinden sesli ye geçiyor bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

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  5. Ugur
    19 Haziran 2016 at 00:25

    Bende de s6 var sol ustte mor renk olustu ve devaminda ekrada kucuk mor kucuk benekler ve komple mor renk olusmaya basladi.bu sizin bahsettiginiz konudan sanki biraz farkli.. degisim verilirmi bu cihaz icin ?

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  6. Arda
    09 Temmuz 2016 at 22:47

    Merhaba arkadaşlar benim teleofnum 17 haziranda 1. Senesine girdi ve şuan bu gece problem başladı sizce alırlar mı daha 1 sene garantisi var

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  7. ümit
    14 Temmuz 2016 at 23:45

    ya s6 edge var bende mikrofonda sıkıntı var ahizede cızırtılı gidiyor ses ama hoparlöre alınca hiç gitmiyor neden olabilir lütfen yardımcı olun

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  8. Emine
    18 Temmuz 2016 at 20:36

    aynı sorun 3 4 günden beri bende de oldu s7 kullanıcısıyım telefonumu turkcel den aldım yaklaşık 9 ay oldu sanırsam

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  9. burcin
    23 Temmuz 2016 at 23:10

    1 yildir s6 kullaniyorum en son software guncellemesinden sonra bendede on kamerada 3 tane mor leke cikmaya basladi sebebi ne

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  10. sezer
    20 Şubat 2017 at 12:08

    arkadaslar beyaz ekranda veya mavi ekranda cihazda enlemesine ya da diklemesine cizgi oluyormu cihazlarınızda
    üç sefer ekren değişimi yaptılar benim cihazımı şu an değişimde

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  11. izzet
    31 Mart 2017 at 11:54

    bende s 6 edge var geri tuşu bazen basmıyor surekli taklıyor ne yapmam lazım yardımcı olurmusun

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  12. Ramazan
    18 Haziran 2017 at 22:46

    Bendede mir leke sorunu oldu s 6 telefon bugun servise gonderdim ayrica telefonu elinuze alio salladiginuzda icinden bir tikirdi sesi gelior telefon hic dusmedi bile degisim olurmu

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