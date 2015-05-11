Galaxy S6 Sahiplerinden Yeni Şikayet Mor Leke Problemi

Bazı Galaxy S6 kullanıcıları ön kamera kullanınca çekilen fotoğrafların sağ üst köşesinde küçük bir mor leke beliriyor. Bu oldukça alışılmışın dışında durum için Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi.
Zaten bu konuda internet üzerinde yeni dolaşmaya başladı. İlk defa Reddit üzerinde paylaşılan konuda fotoğraflarda mevcut.
Bazı kullanıcılar bu sorunu fotoğraf kalitesini 5 MP çöznürlükten 3.8 MP çözünürlüğe düşürdüklerinde yaşamadıklarını söylüyorlar. Bu sorun şimdilik Galaxy S6 kullanıcılarında ortaya çıktı. Galaxy S6 Edge kullanıcılarından bir sorun rapor edilmedi.
Eğer sizde de böyle bir problem varsa bize bildirin burada yayınlayalım.
Sizden gelen Galaxy S6 ön kamera mor leke resimleri.
S6 edge kullanıcısıyım ve mor leke ile bugün karşılaştım yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum gerçekten sinir bozucu bir durum ne yapmamı önerirsiniz
4447711 nolu telefondan servis bilgisi isteyip telefonu hemen gönderin. Eğer bir değişim yapılacaksa telefonunuz yeni iken yaptırın. Süre uzarsa parça değiştirip gönderirler. Henüz bu sorunla gönderip değişim alan ya da tamir edilen bilgisi gelmediği için bir şey demek zor.
Merhabalar ben de de ayni sorun oldu ve degisim onayi geldi para iadesjni 1 haftada zor aldik 2 haftalik servis surecinin haricinde..
Değişim vermesi güzel. Çok bekletmişler ama. Hayırlı olsun.
Mrb ayni sorun bendede var yollasam garantiye para iadesi yaparlarmi senin cihaz kac aylikti benim cihaz 2 aylik
Bu lekelenmeler bende s6 edge var ondada var resimleriyle rapor edebilirim yeni yeni basladi ve cogalicak gibi ..
merhaba aynı sorun bende de vardı serviste 1 gün içinde ön kamera lensi degişti yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum bir sorun veya sıkıntı yok.
Bildirim için teşekkürler, cihaz Almanya mıydı?
S6 edge kullanıyorum titreşimde iken bir görüşme yaptıktan sonra tlf kendiliğinden sesli ye geçiyor bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
Bende de s6 var sol ustte mor renk olustu ve devaminda ekrada kucuk mor kucuk benekler ve komple mor renk olusmaya basladi.bu sizin bahsettiginiz konudan sanki biraz farkli.. degisim verilirmi bu cihaz icin ?
Verebilirler vakit kaybetmeden başvurun servise.
Merhaba arkadaşlar benim teleofnum 17 haziranda 1. Senesine girdi ve şuan bu gece problem başladı sizce alırlar mı daha 1 sene garantisi var
Alırlar mı derken iade yi kastediyorsan almazlar. Belki şansına değişim olur.
Geri alma değil değişim veya sadece lens değişimi
Dediğin gibi tamir olur ya da cihaz değişimi olur.
ya s6 edge var bende mikrofonda sıkıntı var ahizede cızırtılı gidiyor ses ama hoparlöre alınca hiç gitmiyor neden olabilir lütfen yardımcı olun
aynı sorun 3 4 günden beri bende de oldu s7 kullanıcısıyım telefonumu turkcel den aldım yaklaşık 9 ay oldu sanırsam
1 yildir s6 kullaniyorum en son software guncellemesinden sonra bendede on kamerada 3 tane mor leke cikmaya basladi sebebi ne
arkadaslar beyaz ekranda veya mavi ekranda cihazda enlemesine ya da diklemesine cizgi oluyormu cihazlarınızda
üç sefer ekren değişimi yaptılar benim cihazımı şu an değişimde
bende s 6 edge var geri tuşu bazen basmıyor surekli taklıyor ne yapmam lazım yardımcı olurmusun
Bendede mir leke sorunu oldu s 6 telefon bugun servise gonderdim ayrica telefonu elinuze alio salladiginuzda icinden bir tikirdi sesi gelior telefon hic dusmedi bile degisim olurmu