Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge Sahiplerinin En Çok Yaşadığı 8 Problem

Temmuz 4th, 2015 Akıllı Telefonlar 274 comments

Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge Sahiplerinin En Çok Yaşadığı 8 Problem

Samsung'un en son amiral gemisi olarak S hattına eklenen Galaxy S6 serisi telefonlar tasarım açısından büyük bir revizyon ile geldi. Daha fazla metal ve kavisli ekran ile oldukça popüler cihazlar haline geldiler. Samsung ayrıca yeni bir Touch Wiz tasarımını da kullanıma sundu. Fakat bu tasarım çıkartılamayan pil ve yükseltilemeyen hafıza ile bazı noktalarda hayal kırıklığına sebep oldu. Sonuç ne olursa olsun Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge serileri akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirdi.

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Ne kadar üstün özellikle telefon olsalar da bu cihazlarda da sorunlar baş gösteriyor. Sizin için en popüler 8 potansiyel Galaxy S6 sorunu hakkında çözüm ve uyarılar sunuyoruz.

Uyarı: Bu sorunlarla her Galaxy S6 serisi kullanıcılarının karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez. Sadece aşağıda listelenen sorunlarla karşılaşmanız olasıdır.

Samsung-Galaxy-S6-Edge-sorunlari

Problem 1: Parmak izi tarayıcısı sorunları

En çok sorulan problem bu oldu diyebiliriz. Kaydedilmiş parmak izi tanıma ve yedekleme şifrelerinde sorunlar ortaya çıkabiliyor. Aslında yedekleme şifreleri kabul edilmiyor ve parola resetleme çalışmayabiliyor. Parmak izi kullanarak rastgele uygulama açıldığı da oluyor.

Olası çözüm yolları

Parmak izi tarayıcı yazılımında hata var gibi gözüküyor. Gelecekteki bir güncelleme bu sorunu giderecektir. O zamana kadar bir kaç adım daha deneyebilirsiniz.

İlk olarak yedekleme şifresini kurulumda kayıt edin. Parmak izi tarayıcı yedek parolayı sorduğunda açılması gerekir.
Eğer yedekleme parolası kabul edilmiyorsa Google hesabınızda kurtarmayı deneyin. En az 10 kere deneyin. Bu işlemi yaptıktan sonra parmak izi tarayıcıyı sıfırlayın ve yeni şifrenizi tekrar not alın.

Bazı durumlarda Google hesabınız işe yaramayabilir. Samsung sitesini ziyaret edin ve My Mobile hesabınızla oturum açın. Sol taraftaki menüden "Aygıtım" seçimi yapın. Daha sonra yine sol menüden "Ekran Kilidim" seçeneğini genişletin ve kilidi açarak parmak izi tarayıcınızı sıfırlayın.

Cihaz kilidiniz rastgele uygulamalar açıyorsa muhtemelen kullandığınız Nova Launcher Beta ile ilgili bir sorun. Bu sebeple başka bir Launcher uygulaması ya da telefonla birlikte gelen Launcher'ı kullanın.

Parmak izi tarayıcı ile hala sorunlar yaşıyorsanız güncelleme gelene kadar bu özelliği devre dışı bırakın ve PIN veya DESEN KİLİDİ'ne güvenmek daha iyi bir fikir olabilir.

Samsung-Galaxy-S6-Edge--problemleri

Problem 2: Hızlı Ayarlar Menüsü Kaybolma Problemi

Bir çok kullanıcı mobil yani 3G'ye geçişte ve Wifi Hotspot etkinleştirmek gibi uygulamaları hızlı ayarlardan kullanır.

İşte bu ayarların olduğu menü kaybolabiliyor. Bu sorun ile ilgili çözümü aşağıdaki sayfada vermiştik.

Samsung Galaxy S6 Hızlı Ayarlar Menüsü Kaybolduysa Nasıl Düzeltirsiniz 

Samsung-Galaxy-S6-sorunlari

Problem 3: Otomatik Döndürme Çalışmıyor

Bazı kullanıcılar bildirdi, Galaxy S6 üzerinde otomatik döndürme çalışmıyor. Bu sorun daha çok Samsung Galaxy S6 Edge üzerinde daha çok oluyor.

Olası çözümler

Sorun olduğunu bildirenler yine aslında otomatik döndürmeyi kendilerinin kapattıklarını söylüyorlar, bunu kontrol edin.

G-sensor ve ivmeölçer kalibrasyonu ile ilgili bir sorun olabilir. Bir sorunu # * 0 * # arama tuşlarına basarak çözebilirsiniz. Açılan menüde sensörlere bakıp doğru çalışıp çalışmadıklarını test edin. GPS Status gibi uygulamalar indirerek kalibrasyon ayarı yapın.

Bu konu ile uğraşan kullanıcıların raporuna göre cihazın ekran kısmını düz bir yüzey ile temas ederek sorunu çözdüler. Bunu tavsiye etmiyoruz çünkü cihazınız çizilebilir.

Bu sorun bir yazılım hatası olabilir. gelecekteki bir güncelleme ile düzelecektir.

Fabrika ayarlarına almak sorununuzu çözecektir. Unutmayın bu işlemde dosyalarınız silinir, yedek alın.

Samsung-Galaxy-S6

Problem 4: Otomatik parlaklık ayarı kendiliğinden kapanıyor

Bir çok kullanıcı otomatik parlaklık seçeneğinin kendiliğinden kapandığını söylüyor. Otomatik parlaklık açıldıktan 20-30dk sonra tekrar kapanıyor.

Olası çözümler

Eğer bağımsız kitap okuyucu gibi uygulamalar kullanıyorsanız cihazınızın parlaklığına müdahale edebilirler. Bu uygulamaları kaldırıp tekrar deneyin.

Bu sorun araç modu ile alakalı olabilir. Araç modunu kaldırın ya da devre dışı bırakın.

Ön belleği temizleyin. Aşağıda nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Bütün bunlar sorununuzu çözemediyse gelecek olan güncellemeyi bekleyin.

Samsung-Galaxy-S6-edge-pictures

Problem 5: "Yetkisiz bir eylem tespit edildi" hatası

Bir çok kullanıcı telefon açılınca pop-up şeklinde "Yetkisiz bir eylem tespit edildi" uyarısı ile karşılaşmış. Bu sorun yazılım güncellemesi veya fabrika ayarlarına aldıktan sonra ortaya çıkan bir problem.

Olası çözümler

Bunun bir yazılım sorunu olduğu ve gelecek güncelleştirme ile kalıcı bir çözüm sunulacağı Smasung KNOX ekibi tarafından doğrulandı.

Geçici olarak Package Disabler uygulamasını indirin.  Burada da ücretli sürümü bulunuyor.  Bizce güncelleme gelmesini bekleyin. Uygulamanın ücretsiz sürümde kaldırıldı. 

Problem 6: Bağlantı sorunları

Herhangi bir yeni cihaz gibi Galaxy S6 serilerinin de Wi-Fi ve Bluetooth bağlanma sorunları olabiliyor.

Wifi sorunları

Kablosuz bağlanmıyorsa yeniden deneyin, yine olmuyorsa komple kapatıp tekrar deneyin.

Ayarlar > Güç tasarrufu seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun
Wifi Analyzer ile kablosuz ağınızı kontrol edin.
Kablosuz ağınızı önce "unut" yaparak iptal edin daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin. Bağlantıyı unutmak için bağlanmak istediğiniz ağın üzerine uzun basın.
Telefon yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edin.
Telefon ile gelen uygulamaların güncel olup olmadıklarını kontrol edin. Google Play market uygulaması ile bakabilirsiniz.
Modem gelişmiş ayarlarından Wifi ayarlarına gidin ve Mac adresinin bloke olup olmadığına bakın. Modem ile başkası ilgilenmiyorsa bunu yapmanıza gerek yok.

Bluetooth sorunları

Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın ve telefondan bağlantıları sıfırlayın.
Bağlantı için gerekli parçaları kontrol edin.
Bluetooth ayarlarından tüm eşleştirmeleri iptal edin.

Samsung-Galaxy-S6-edge

Problem 7: Galaxy S6 mor leke sorunu

Bu problem bir çok kullanıcıda görüldü ve Samsung tarafından değişim için onay veriliyor.

Konu ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Galaxy S6 Sahiplerinden Yeni Şikayet Mor Leke Problemi 

Problem 8: Galaxy S6 ram sorunu

Bu sorun yazılım problemidir. Bunun için Samsung güncelleme gönderdi.

Galaxy S6 Soft Reset

Cihazın açma düğmesine ve ses kısma düğmesine 10 saniye boyunca basın. Ekran tepkisiz kaldığında çalışacaktır.

Galaxy S6 Hard Reset

Cihazın home tuşuna, açma /kapa tuşuna ve ses kısma tuşuna basılı tutun.
Samsung logosunu gördüğünüzde güç dümesini bırakın. Home tuşunu ve ses düğmesini basılı tutmaya devam edin.
Android sistem kurtarma ekranı geldiğinde tuşları bırakın. Ses tuşları ile "data /factory reset" menüsünü seçin. Onaylamak için güç düğmesine basın.
Seçimler arasında gezinti için ses tuşlarını kullanın.
Sıfırlamanın bitmesini bekleyin ve telefonunuz yeniden doğacaktır.

Galaxy S6 Ön bellek temizleme

Cihazın home tuşuna, açma /kapa tuşuna ve ses kısma tuşuna basılı tutun.
Samsung logosunu gördüğünüzde güç dümesini bırakın. Home tuşunu ve ses düğmesini basılı tutmaya devam edin.
Android sistem kurtarma ekranı geldiğinde tuşları bırakın. Ses tuşları ile "ön bellek bölümünü sil" menüsünü seçin. Onaylamak için güç düğmesine basın.
Seçimler arasında gezinti için ses tuşlarını kullanın.

Galaxy S6 Güvenli modda açın

Cihaz kapatıldığında tekrar açmak için basın ve tuşu Güvenli Mod butonu çıkana kadar bırakmayın

274 Yorum

  1. muhammetcetin kaya
    08 Ağustos 2015 16:42 Cevaplayın

    iyi günler arkadaslar benim s6 aldım cihazıma mizk yuledim belli bizaman müzik playerde müzik dinliyodum ama simdi cihazımda mizik olmasına ramen müzik playerde müzik yok .aynii problem galeride de olustu resim lerim önceden vardı simde oda aynı mizik calar gibi oldu guncelleme yaptım düzelmedi
    rica etsem yardımcı olurmusun

    1. PetaBayt
      08 Ağustos 2015 17:05 Cevaplayın

      Bunun tam bir çözümü yok, sorunun kaynağı bir den fazla şey olabilir. Telefonu pc ye bağlayıp resim ve müzikleri yedekleyin, daha sonra telefonu fabrika ayarlarına getirin ve resimleri geri yükleme yapın.

  2. S6 edge
    18 Ağustos 2015 00:11 Cevaplayın

    Parlaklık otomatik kapalı güç tasarruf modları kapalı olduğu yüksek aydınlatma larda ekran parlaklığı artıyor karanlıkta kısılıyor bunun nedeni ne olabilir ve
    Ayrıca çok ısınıyor özelikle şarjdayken telefonu sıfırladım yine aynı problem
    RİCA ETSEM YARDIMCI OLURMUSUNUZ.

  3. enes
    31 Ağustos 2015 03:01 Cevaplayın

    s6 da şarj aleti tam oturmyor hiçbir sıkıntı yok

  4. yasin
    31 Ağustos 2015 21:21 Cevaplayın

    Ben aldigimda s6 edge ekran 3d gibi oynuyodu fon ekran degistirdim kayboldu gelmesi icin bir acma yeride yok samsung’u aradik tel bozuk dedi aynisini esime aldik oda ayni oldu sifir tel bu sorun butun edge lerde varmi?

    1. PetaBayt
      01 Eylül 2015 09:26 Cevaplayın

      “Ekran 3d gibi oynuyordu” kısmını açar mısınız?

      1. Leyla
        31 Mart 2016 02:24 Cevaplayın

        S6 edge kullanıyorum. Hiç bir sorunum yoktu gayet iyiydi.Ben telefonda videolar yapıyorum sürekli yani efektli geçişleri olan videolar. Bunun için kullandıgım programlar donmaya başladı. Yani bir videoyu programda izlerken yani kesmek için falan donuyo . Ve 20 saniyelik video yapsam sadece 8-10 saniyesi kaydediliyor. Galiba en son yazılım güncellemesinden oldu ne yapmam gerek? Kullandıgım app lardan özellikle KineMasterde sorun oluşt . Vivavideoda da var

        1. PetaBayt
          31 Mart 2016 08:42 Cevaplayın

          Yazılım güncellemesi sonrasında çıkan sorunlar fabrika ayarlarına aldıktan sonra düzelebilir. Uygulamalar da sadece sorun varsa onları da güncelleyin ya ön belleklerini silin.

          1. Elif
            27 Mart 2017 10:17

            Şuan en son güncelleme yaptım ama şarjım önceden daha hızlı doluyodu şimdi ise çok geç doluyo neden acaba bide onceki sürüme nasıl gecebilirm bu sürümü beğenmedim hıc

  5. sümeyye
    06 Eylül 2015 21:09 Cevaplayın

    S6 kullanıyorum ve aaldigimdan bu yana ikikere kkapandı kendiliginden ve açılmıyor. Ne yapmam gerek Yardim

    1. PetaBayt
      06 Eylül 2015 23:53 Cevaplayın

      Buradaki konudan devam edin.

      Galaxy S6 kapanma sorunu http://sorucevap.petabayt.com/626/yeni-aldigim-galaxy-s6-kendi-kendine-acilip-kapaniyor

  6. bayraö
    11 Eylül 2015 21:22 Cevaplayın

    s6 kullanıyorum ve video çektiğimde sesi tamamen rüzgar sesi gbi geliyo bi anda oldu bunu nasıl düzeltebilirim

  7. aykut
    14 Eylül 2015 14:24 Cevaplayın

    merhaba çok faydalı bilgiler paylaşmışşınız, teşşekürler ancak benim sorunumu sizin yazdıklarınız arasında bulamadım.
    bende s6 var, ekran kapandıktan wifi bağlantısı kopup, mobil bağlantıya geçiyor telefon otomaik olarak, ne yaptıysam düzeltemedim. internetteki bu çozümü denedim düzelmedi

    Ayarlar > Bağlantılar > Wifi > Gelişmiş’e dokunup “Uykudayken Wifi‘yi açık tut” seçeneğini ”Daima” olarak ayarlıyorsunuz.

    *#0011# tuşlayınız, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradan menü butonuna tıklayarak Wifi’ yi açın ve ” Wifi power save mode ” kısmı açıksa kapalıya getiriniz.

    bunlar dışında başka önerebileceğiniz çözüm önerisi varmıdır??

    1. PetaBayt
      14 Eylül 2015 15:35 Cevaplayın

      Çok fazla cevap bende bulamadım.

      ayarlar > Bağlantılar > menu butonu > gelişmiş “Daima tarama yap” ve “otomatik bağlan” ayarlarını bir test edin.

  8. selim
    17 Eylül 2015 06:56 Cevaplayın

    SelamunAleykum benim s6 32gb sorunum ön kameradan arka kameraya geçerken ekranda dalgalanma oluyor yaklaşık 6,7saniye sürüyor sorun nedir cevap için teşekkürler

  9. Kenan
    18 Eylül 2015 10:49 Cevaplayın

    S6 kullaniyorum 5.1.1 yuklu on taraftaki kapasitif tuslarin isiklari yanmiyor ne yapabilirim

    1. TURGUT
      25 Ekim 2015 02:36 Cevaplayın

      GUC TASARUF MODU EKINDIR O YUZDEN YAPIYOR

  10. Betül
    23 Eylül 2015 01:14 Cevaplayın

    Merhaba, Samsung S6 kullanıyorum ve telefon parmak izimi tanımadı, yedek şifreyi istiyor ama ben yedek şifreyi hatırlamıyorum, google hesabınızdan kurtarabilirsiniz yazmışsınız, tam olarak nasıl yapmam gerektiği konusunda yardımcı olur musunuz?

    1. PetaBayt
      23 Eylül 2015 02:35 Cevaplayın

      Şifre sorunlarında size telefona verdiğiniz Gmail hesabınızı soracaktır. Mail şifrenizi girip adımları tekrar edin. Telefonda internet yoksa fabrika ayarlarına alacaksınız.

  11. ata
    23 Eylül 2015 20:53 Cevaplayın

    Benim s6 da tuşlar içine giriyor (ses açma ve kilit tusu)yardım edebilirmisiniz

    1. PetaBayt
      24 Eylül 2015 01:42 Cevaplayın

      Donanımsal sorunlar için destek vermiyoruz. Samsung servisi ile görüştünüz mü?

  12. Mesutkz
    30 Eylül 2015 23:52 Cevaplayın

    9.problem ; telefonun batarya sorunu 2 gunden beri telefonumun sarzi cok cabuk tukeniyor bunun olasi bir cozumu varmi acaba ???

    1. PetaBayt
      01 Ekim 2015 10:30 Cevaplayın

      Pil tüketiminden hangi uygulamanın fazla pil tüketimi yaptığını bulabilirsiniz.

  13. Şafak
    04 Ekim 2015 10:29 Cevaplayın

    s6 kullanıyorum telefon kendi kendine sürekli geri tuşunu kullanıyor.dün yapmaya başladı,çok sinir bozucu uygulama açıyorsun telefon kendi kendine geri tuşunu çalıştırıyor,ana ekrana kadar dönüyor,benim yapabileceğim bir şey var mı teşekkür ederim.

    1. Esra
      11 Kasım 2015 11:17 Cevaplayın

      Benim telefonumda ayni sorunu yapti surekli geri tusuna basiyor siz bu sekilde olduktan sonra telefonu ne yaptinz ? Cvp verirseniz tesekkru ederim

    2. Hasan
      10 Şubat 2016 11:44 Cevaplayın

      Kardeş cözüm bulabildin mi? Aynı sorun bende de var

    3. Necati
      07 Nisan 2017 17:46 Cevaplayın

      Ayni sorun bende de mevcut , bi çözüm bulduğunuz da paylaşırsanız sevinirim.

  14. hacı
    06 Ekim 2015 16:02 Cevaplayın

    merhaba iyi günler samsung s6 kullanıyorum telefonumu yeniden başlatırken android başlatılıyor ekranı geldi ve açılmıyor 2 gün oldu açmayı deniyorum ama açılmıyor lütfen bi cevap yazın

    1. Hakan
      06 Ekim 2015 16:16 Cevaplayın

      Alttaki yoruma bakın.

  15. Hakan
    06 Ekim 2015 16:16 Cevaplayın

    Konuda anlatılmış ama bir daha ben yazayım.

    Telefon kapatın ve ses açma, ana ekran(home) ile güç(kilit) tuşlarına birlikte basarak telefonu açın.

    Yapılması Gereken Tuş Kombinasyonu: Ses Açma Tuşu + Ana Ekran(Home) Tuşu + Güç(Kilit) Tuşu
    Telefon açılıp, Samsung logosu göründüğünde güç(kilit) tuşunu bırakarak, diğerlerine basmaya devam edin.
    Cihaz bir süre sonra üzerinde Android robotun bulunduğu turkuaz bir ekrana geçecek. Bu aşamada tuşlar bırakılabilir.
    Turkuaz ekranda 30-50 saniye kadar beklemeniz gerekecek. Galaxy S6 Edge bu süre zarfından sonra kurtarma moduna geçecektir.
    Kurtarma modunda dokunmatik çalışmaz. Aşağı-yukarı için ses tuşlarını, onay için ise güç(kilit) tuşunu kullanmalısınız.
    Ses kısma tuşuyla ‘Wipe data/factory reset‘ seçeneği üzerine gelin ve güç tuşuyla onaylayın.
    Yeni ekran teyit amaçlıdır; yine ses kısma tuşuyla ‘Yes — delete all user data‘ seçeneği üzerine gelin ve güç tuşuyla onaylayın.
    Galaxy S6 Edge temizleme işlemini yapacak ve ilk ekrana dönecek. Bu aşamada aynı mantıkla ‘Wipe cache partition‘ seçeneğini de onaylamak, akıllı telefonun gereksiz ön belleğini temizleyecektir.

    Son olarak ilk sıradaki ‘Reboot system now‘ seçeneğini güç(kilit) tuşuyla onaylamak cihazın temizlenmiş olarak yeniden başlamasını sağlayacak. İşlem tamam! Galaxy S6 Edge artık yeniden kuruluma ve kişiselleştirmeye hazı

    1. hacı
      06 Ekim 2015 22:42 Cevaplayın

      arkadaşım telefon ”Samsung S6 ” bu denilenlerin aynısını daha önce yaptım. En son telefonun ilk açılış sayfası geliyor sonra ekran kararıyor ve üstte mavi ışık yanıp kalıyor telefon mavi ışık üstteki uyarı ışığı sürekli yanık kalıyor ve öyle kalıyor telefon

    2. hacı
      07 Ekim 2015 01:02 Cevaplayın

      kardeşim denedim bu dediklerini ama hala açılmıyor telefon bide marka s6

  16. muhammed
    18 Ekim 2015 11:07 Cevaplayın

    Samsung s6 kullanıyorum 1 aylık telefon biri ile konuşurken telefon sesi yankı yapıyor servise götürdüm yazılım dedi yaptı ama şimdi yine aynısını yaptı sorunu nasıl çözebiliriz

    1. PetaBayt
      18 Ekim 2015 13:19 Cevaplayın

      Mikrofon sesi geç iletiyor olabilir, yani donanım sorunu. Kullandığınız bir programda olabilir. Servis yeni yazılımı atınca program silinir size gelince tekrar yüklemiş olursunuz vs.

      1. muhammed
        19 Ekim 2015 20:41 Cevaplayın

        Hayır sorun yine devam ediyor bi kaç kişi ile konuşuyorum normal ses geliyor sonra başka aynı dıştan bi ses geliyor şebeke diyecem değil başka ne olabilir

  17. MD
    18 Ekim 2015 14:05 Cevaplayın

    selamlar, önceki gün s6 edge + aldım..

    Ancak parmak izi sorunu yaşıyorum. Yedek şifrem yok. Mail adresi bildirmedim. Telefonum internete kapalı. Mail adresi de bildirmedim.

    Ne yapmam gerek?

    Resetleyip, fabrika ayarlarına dönmek bir çözüm olur mu? Sonrasında neler yaşarım.

    Teşekkürler

    1. PetaBayt
      18 Ekim 2015 16:16 Cevaplayın

      Resetleyip fabrika ayarlarına aldığınızda telefonu aldığınız ilk güne dönecektir.

  18. can özsütçü
    21 Ekim 2015 18:33 Cevaplayın

    Parlaklık otomatik kapalı güç tasarruf modları kapalı olduğu yüksek aydınlatma larda ekran parlaklığı artıyor karanlıkta kısılıyor

    1. can özsütçü
      21 Ekim 2015 18:34 Cevaplayın

      s6 edge te

  19. Ferhat Oğuzorhan
    22 Ekim 2015 12:06 Cevaplayın

    Benim sıkıntım s6 edge telefonumda google görsellerdeki fotoğrafları indiremiyorum sorun ne olabilir ?

  20. TURGUT
    25 Ekim 2015 02:40 Cevaplayın

    S6 EDGE DE KENDILIGINDEN SARJ DURAKLATILDI PIL SICAKLIGI COK DUSUK YAZIP TELEFON SARJ OLMUYOR. YAZIP SARJ OLMAMAYA BASLADI (-20DERECE GORUNUYOR) SERVISE GOTURMEDEN COZUM YOLU VAR MI?

  21. bilgihan
    25 Ekim 2015 10:54 Cevaplayın

    Bendede diğer tuş aynı şekilde oldu. Servise verdim bu kısmın hafif oksitlendiğini söylediler ve 150 liraya yapacaklarını ilettiler garanti kapsamında değilmiş ben telefonuma gözüm gibi bakmışken bu arızayı veriyorsa, havadan nem alıyorsa ilerde bu telefonlar bu arızayı çok yapacaktır. Kısacası geçmiş olsun kardeşim. Muhtemelen neme karşı ayıplı bir telefon bu zamanla kendini daha çok belli edecektir. Saygılarımla

  22. cevat
    29 Ekim 2015 22:58 Cevaplayın

    ikinci el bir s6 edge aldım. reset attım ama açmak için account hesabı istiyor. eski sahibinin accounut hesabını bilmediğimiz için bana ait olan acount hesabını girdiğimde kabul etmiyor. ne yapmam gerkiyor

    1. cevat
      29 Ekim 2015 23:01 Cevaplayın

      önceki account hesabını kaldıramadığımız için rest( ses açma+home+power tuşuna basarak) attım. yeniden kurmak istediğimde account adresini tekrar istiyor. kendi samsung account adresimi giriyorum ama işlem başarısız diyor.

      1. PetaBayt
        30 Ekim 2015 00:52 Cevaplayın

        ses açma+home+power tuşuna basarak attığınızda açılan seçeneklerden “wipe data / factory reset” seçtiniz mi?

        https://youtu.be/h99XH7MucjY?t=87

  23. serkan
    08 Kasım 2015 09:20 Cevaplayın

    Yapılması Gereken Tuş Kombinasyonu: Ses Açma Tuşu + Ana Ekran(Home) Tuşu + Güç(Kilit) Tuşu

  24. mehtap
    10 Kasım 2015 09:13 Cevaplayın

    ya ben samsung s6 alacaktım bu yorumlardan sonra vazgectım ıyı bır telefon önerebilir misiniz? bu nasıl iş ya

    1. PetaBayt
      10 Kasım 2015 11:04 Cevaplayın

      Galaxy s6 iyi bir telefondur. Bu sorunlar her telefonda çıkabiliyor. Her telefonda sorun yaşayacağınız anlamanıza da gelmiyor. Alacağınız telefonun TR garantili olmasına dikkat edin. Paralel ithalat telefonlar da garanti keyfe keder olabiliyor.

  25. Esra
    12 Kasım 2015 16:45 Cevaplayın

    Iyi gunler s6 telefonum alali 2 hafta oldu ama surekli cikis tusuna kendi kendine basiyor bazen arama yapmama bile engel oluyor surekli cikis yaptigi icin garantiye vericem bu konu hakkinda bana nasil donus yaparlar fikri olan varmi.?

  26. ayce
    20 Kasım 2015 19:58 Cevaplayın

    iyi akşamlar s6 edge kullanıcısıyım, ekran kilidinde parmak izi kullanıyordum fakat şu an tanımıyor yedek şifreyi kabul etmiyor oturumda açamıyorum ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz ??

    1. PetaBayt
      20 Kasım 2015 21:39 Cevaplayın

      Telefonun interneti varken şifrenizi denerseniz olur. Olmazsa aşağıdakileri yapın.

      İçerikleriniz silinecek ama yapmanız gereken işlem aşağıdaki gibidir.

      Şarjınızı iyi durumdaysa telefon kapalı konumdayken ses açma + home tuşlarına basılı tutarken telefonu açma tuşuna basın. Samsung logosu gelince tuşları bırakın ve recovery menünün açılmasını bekleyin. Açılan ekran Wipe Data/Factory Reset seçin daha sonra Reboot System Now seçin.

      Ses tuşları ile yönleri, açma kapama tuşu ile onay verme işlemleri yapılıyor.

  27. FATIH
    22 Kasım 2015 00:37 Cevaplayın

    s6 edge in adim sayar s health kilit ekrana koyamiyorum geri telin icindekileri guncelledim bi anda kilit ekranindda yok oldu netten baktim yok s healtin adim sayar nasil kilit ekrana koyablilirim

    1. Dan Goz
      04 Aralık 2015 16:46 Cevaplayın

      Merhabalar,

      Galaxy S6’da da böyle bir ayar var mıdır? Bütün ayarlara baktım ama adım sayarı kilit ekranında göstermeyi başaramadım.

      1. PetaBayt
        04 Aralık 2015 18:26 Cevaplayın

        Dan goz bey o yorum farklı bir telefon için atılmış. Yayından kaldırıldı.

  28. tamer
    25 Kasım 2015 21:27 Cevaplayın

    s6 edge kullanmaktayım.
    arama sırasında kulağıma teli götürmeden ekran kararıyor.reset atıp fabrika ayarlarına dönmeme rağmen düzelmedi bi çözümü varmıdır.

  29. tamer
    25 Kasım 2015 22:07 Cevaplayın

    merhaba,
    s6 edge kullanmaktayım arama sırasında telefonu kulağıma götürmeden ekan kararmakta.reset atıp fabrika ayarlarınan dönmeme rağmen düselmedi sorun devam ediyor.yardımcı olabilir misiniz.
    teşekkürler

  30. AHMET
    27 Kasım 2015 14:03 Cevaplayın

    Merhaba Samsung s6 edge kullanıyorum telefonu kapatma tusuna bastığımda ne telefonu kapatiyor nede manuel olarak tuş kilidine giriyor,yani tuş basıyor ama işlevini yerine getirmiyor, herhangi bir nedenden dolayı telefon kapansa açılmayacak ne yapmam gerekiyor yardımci olursanız sevinirim.

    1. PetaBayt
      27 Kasım 2015 14:10 Cevaplayın

      Tuş fiziksel olarak basıyor ama çalışmıyor demek istediniz sanırım. Bunun için yazılım müdahelesi yeterli omayacaktır, servis götürmelisiniz.

  31. Aras
    28 Kasım 2015 23:41 Cevaplayın

    Samsung S6da görüntülü konuşma yaparken benim sesim tekrar bana yansıyor bunu nasıl önleyebilirim sanırım parazit azatla gibi birşey vardı bu modellerde öyle bir özellik var mı?

  32. yakup
    02 Aralık 2015 22:12 Cevaplayın

    facebook tan video ları yada youtubedeki videoları acınca telefon kendiliğinden kapanıp tekrar acılıyor sorun nedir acaba samsung 6s telefon

  33. Yasmin
    13 Aralık 2015 16:54 Cevaplayın

    Merhaba. Telefonum samsung 6 egde ve parmak ızımi kabul etmedı ve google hesabımı sıfremı unutmusdum Reset attım telefona. Telefon acıldı ama google hesabına gırın yazıyor ve sifre yenıledım. Yenı google sıfreyle gırmeme ragmen kabul etmıyor ve telefonum calısmıyor neyapmalıyım

  34. seda
    18 Aralık 2015 11:47 Cevaplayın

    Samsung galaxy s6 2 ay oldu alalı ama tlfda surekli 30 saniyede bir bip sesi çıkıyor o yüzden hep sessizde kullanmak zorunda kalıyorum😠 tlfnu aldığım yere götürdüm ama onlarda bişey bulamadı nedenini bilen varsa lütfen bana yardım etsin .

  35. Cigdem
    28 Aralık 2015 23:03 Cevaplayın

    Merhabalar,
    s6 edge plus kullanıyorum. Viber ve snapchat uygulamalarım yeni mesajlar/olaylar için uyarı vermiyor. uygulamaya giriş yapmadıgım takdirde yeni biseyler oldugunu göremiyorum. Sebebi ne olabilir?

  36. Ediz
    23 Ocak 2016 08:06 Cevaplayın

    Merhaba benim s6edge de geri tuşu arızası var sürekli tekrarlıyor 5aylık cihaz yazılımsalmıdır ne yapmak gerekir

    1. PetaBayt
      23 Ocak 2016 09:44 Cevaplayın

      Yazılımsal ise recovery de düzelirdi. Garantinizi kullanın.

  37. ALADAG
    05 Şubat 2016 16:54 Cevaplayın

    Mrb ;
    Samsun s6 galaxy 1 ay oldu alalı.Telefonum 15 günlük kene sol tarafında özellikle dokunmatik ekranı takılıyordu.Yani 3-4 denemeden sonra sol taraftaki uygulamaları açabiliyordum.Mesaj yazmada çok sıkıntı çıkıyordu üstten inen ikonu 3-4 kere asılışımda iniyordu.Neyse aldığım bayiye götürdüm servise gönderdik. telefon 1 hafta sonra geldi yazılımı yeniden yüklemişler.3 Gün oldu yine hafif hafif takılmaları gözlemliyorum eskisine nazaran çok değil ama yine eskisi gibi olucak sanıyorum.Artık tik oldu her seferinde bakıyorum.Ne yapmam lazım telefonu geri verip değiştirmeyi düşünüyorum.Orjinal samsung Kapaklı kılıfını çıkardım acaba o etkilermi,yüklediğim programlarda 2-3 tane onlarda ihtiyaç olanlar ,oyun hiç yüklemedim.

    1. PetaBayt
      05 Şubat 2016 18:53 Cevaplayın

      Merhaba. Servis hic ilgilenmeden formatlayip gondermis. Kilifsiz kullanmayi deneyin sorunu o. Yapabilir. Bazen ekran koruyuc7 bile sorun yapabiliyor.

      1. ALADAG
        08 Şubat 2016 16:19 Cevaplayın

        Teşekkürederim sanırım kapaklı kılıfı sorun yapıyor dediğiniz gibi.5-6 gündür kapaksız kullanıyorum takılma olmuyor.Bazen soguk olunca takılıyor.Neyse teşekkürler

      2. Elif
        28 Ocak 2017 02:09 Cevaplayın

        Nolursunuz bi yardım edin düne kadar video indirip takip ettiğim dizileri izliyodm ama artk ok videolarını .bin olarak indiriyor ve açılmıyor .mp4 yapamıyorum da indirme yöneticisi de yok

  38. sevket
    17 Şubat 2016 21:44 Cevaplayın

    Abi s6 ram sorunu nasıl geçiyor lütfen söyleyin çok kasiyo dediğiniz güncelle gelmedi yeni aldım

    1. PetaBayt
      17 Şubat 2016 22:00 Cevaplayın

      Kasması ram sorunu olduğunu göstermez. Uygulamalarda çalışanlara bakıp hangisinin ne kadar tüketim yaptığını kontrol edin. Çok sıkıntı yaratıyorsa fabrika ayarlarını deneyin.

  39. Neslihan
    20 Şubat 2016 02:38 Cevaplayın

    İyi akşamlar bende edge 6 plus aldım alalı 1 ay oldu şarjı ilk başta 90 dakikada doluyordu şimdi ise 6 _7 saatte doluyor sizce normalmi ne yapmam gerekli yardımcı olurmusunuz.

    1. PetaBayt
      20 Şubat 2016 02:40 Cevaplayın

      Farkli bir sarjda deneyin. Sure normal degil.

  40. Hüseyin
    28 Şubat 2016 17:57 Cevaplayın

    İyi akşamlar, S6 edge+ kullanıyorum aldıktan 20 gün sonra telefonla konuşurken sesim karşıya gitmemeye başladı. Bazı görüşmelerimde bu problemle karşılaşırken bazılarında hiçbirşey olmuyor. bu problemle karşılaştığımda sesi hoparlöre vererek düzeltebiliyorum. 2 kez samsung servisine verdim ancak birisinde mikrofon değiştirdiler, diğerinde sorun yok dediler. Ancak hala karşılaşıyorum bu sorunla. Sebebi ne olabilir?

    1. PetaBayt
      28 Şubat 2016 18:55 Cevaplayın

      Sık gelen bir sorun değil, Samsung servisi ile sürekli görüşün ve iade/ değişim talep edin.

  41. Oğuzhan
    06 Mart 2016 12:31 Cevaplayın

    Bende S6 edge + veya s6 edge almayı düşünüyorum ama bu sorunlar varsa neden samasung tarcih edilmeli ve sizce almalı mıyım yardımöcı olursanız sevinirim. Samsung galaxy note 5 hakkında yazınız var mı hataları ile ilgili

    1. PetaBayt
      06 Mart 2016 13:04 Cevaplayın

      Yazıda belirttiğimiz gibi bu her modelde yaşanacak sorun değildir. Mesela Note üzerinde de bu hatayı yaşayabilirsiniz. http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/galaxy-note-5-s-pen-kalem-sikismasina-cozum/

      Bence hangisini beğeniyorsanız onu satın alın.

  42. esma
    11 Mart 2016 21:53 Cevaplayın

    Telofonuma desenli sifre koydum simdi sifreyi kaldirmak istiyorum ayarlardan hicbirini sececem ama sistem yoneticisi tarafindan izin verilmedi diyor ne yapmam lazim

  43. BURHAN
    14 Mart 2016 11:53 Cevaplayın

    S6 EDGE PLUS TELEFON KULLANIYORUM HATTIM 4.5 G VE AYARLARI TAM DURUMDA AMA TELEFONUN ARAMA MENUSUNDE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA SEÇENEGİ YOK NE YAPABİLİRİM?

  44. Erkan
    14 Mart 2016 22:32 Cevaplayın

    S6 edge plus kullanıyorum başkasının yolladığı ve benim çektiğim videoları oynatmıyor ve alarm zili çalmıyor çözüm varmidir

    1. PetaBayt
      14 Mart 2016 23:09 Cevaplayın

      Çoklu sorunlarda recovery deneyin.

  45. ASLAN
    17 Mart 2016 16:34 Cevaplayın

    S6 TELEFONUMUN GERI TUS ISIKLARI YANMIYOR NASIL YAPMALIYIM LUTFEN CEVAP YAZARMISINZI

    1. PetaBayt
      17 Mart 2016 16:38 Cevaplayın

      “Menü”de bulunan Ayarlar’dan Ekran Ayarları > Tuş kilidi ışığı süresi > Her zaman açık şeklinde deneme yapın.

  46. zagrozz
    20 Mart 2016 10:42 Cevaplayın

    Arkadaşlarr bende s6 edge plus war sanal tuşların ışık süresini uzatmak istiyorum nasıl yapabilirimm

  47. EwD
    23 Mart 2016 12:19 Cevaplayın

    Herkese merhaba arkadaşlar. S6 Edge+ kullanıcısıyım. Ben bazen telefonla uzun süre konuşuyorum ve başka biri beni aradığında ben herhangi bir bildirim ya da uyarı almıyorum. Yani telefonda A kişisi ile konuşurken aynı anda beni B kişisi arıyorsa bundan haberim olmuyor. Arama ayarlarından değiştir dediler bulamadım. Yardımcı olabilecek var mı ?

    1. PetaBayt
      23 Mart 2016 12:55 Cevaplayın

      Çağrı ayarlarına girin ve çağrı bekletme seçeneklerini değiştirin.

  48. gülcan
    23 Mart 2016 21:36 Cevaplayın

    samsung s6 kullanıyorum daha yeni adım sayarı ekranda görünmüyor mu s5 kullanıyordum onda vardı ne güzel bunda yapmaya çalışıyorum ekrana olmuyor bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim

  49. Ozlem
    25 Mart 2016 16:11 Cevaplayın

    S6 edge almak istiyorum memnun olan yok galiba

  50. Ozlem
    25 Mart 2016 16:13 Cevaplayın

    S6 egde almak istiyorum kimse memnun değil galiba

    1. PetaBayt
      25 Mart 2016 16:51 Cevaplayın

      Burada sadece şikayet sahipleri yorum gönderdiği için size öyle gelebilir. Teknoloji ürünü biraz şans işi.

  51. Murat
    26 Mart 2016 06:56 Cevaplayın

    Note 5 güç tasarrufu modundayken gmailden mail gelmiyor. Ancak ben girip güncelle dediğimde mailler telefona düşüyor. Pil optimizasyonundan gmaili kapattım işe yaramıyor. Ne yapmam lazım?

    1. PetaBayt
      26 Mart 2016 11:04 Cevaplayın

      Güç tasarruf ayarlarınıza bakın, tasarruf modunda senkronizasyona izin verin. Tabi bu güç tasarruf moduna aykırı bir durum anlamı kalmıyor.

  52. Volkan
    26 Mart 2016 13:54 Cevaplayın

    S6 edge telefonum 1 hafta olmadan kapandı. Ekranda. Model ismi geliyor kapanıp tekrar cıkıyor servise verdim eski bir iphone kullanıcısı olarak cidden canım sıkıldı. Degiiim talep etmelimiyim

    1. PetaBayt
      26 Mart 2016 23:05 Cevaplayın

      Yeni yazılım yükleyip gönderirler. Bu sorunları iPhone da gösterebilir. Şans işi biraz.

  53. ECE
    26 Mart 2016 23:02 Cevaplayın

    merhaba, ben S6 kullanıyorum şarjdayken bi sorun yok ama şarjdan çıkardığımda bi kaç dk içinde kendiliğinden kapanıyor ve bunu sürekli yapmaya başladı. Öneriniz varmı

    1. PetaBayt
      26 Mart 2016 23:04 Cevaplayın

      Yazılım sorununa benzemiyor. Servise göstermelisiniz.

  54. Önder
    28 Mart 2016 00:48 Cevaplayın

    Öncelikle merhaba. Benim sorunum şu . Telefona herhangi bir kablo takınca örneğin aux , kulaklık yada başka bir şey . Hep tek hoparlörden ses geliyor kulaklık takıyorum sağdan gelmiyor ses sistemine takıyorum birinden geliyo birinden gelmiyo yardım eder misiniz

    1. PetaBayt
      28 Mart 2016 00:54 Cevaplayın

      Erişilebilirlik ses ayarlarını kontrol edin.

  55. tuna
    29 Mart 2016 19:24 Cevaplayın

    merhaba s6 edge telefonum 6.0.1 güncellemesini aldıktan sonra geri tuşu işlevi yok oldu geri işlevini yapmıyor ancak 2 kere basınca sol taraftaki uygulama tuşu görevini yapıyor acaba sorunu nasıl halledebilirim

  56. Hakan
    30 Mart 2016 01:00 Cevaplayın

    Merhaba, ben ekran kilidi olarak şifre koydum fakat yazdığım şifreyi kabul etmiyor. Tekrar tekrar deniyorum, hatta şifreyi oluştururken yapmış olabileceğim bütün hataları bile denedim denedim. Birkaç denemeden sonra 30 saniye sonra tekrar deneyin yazıyor tekrar deniyorum. Olmuyor. Bunun bir çözümü var mı?

  57. savaş
    30 Mart 2016 09:27 Cevaplayın

    Merhaba s6 kullanıcısıyım elimi gezdirerek ekran görüntüsü alamıyorum lütfen yardım.

  58. Leyla Ahmedova
    31 Mart 2016 02:14 Cevaplayın

    S6 edge sahibiyim. Telfonda videolar yapıyorum hep. Şu ana kadar bir sorun yoktu ama galiba en son yazılım güncellemesinden dolayı kullandıgım videomaker programları donuyor. Örnegin Kinemaster, Vivavideo. Nedenini bilen varmı?? Bider hoperlörde problem var ara sıra mesela şarkılar kesik-kesik oluyor. Telefonu kötü bir şekilde yere düşürdügüm falan da olmadı

  59. cengiz
    03 Nisan 2016 10:59 Cevaplayın

    Benimki de boyle oluyor

  60. Utku
    04 Nisan 2016 19:57 Cevaplayın

    Merhaba benim şöyle bir sorunum var s6 edge telefonumun sol tuşu kendi kendine aciliyor ve bölünmüş ekranı seçin diyor bu durum geldigi zaman geri tuşu da çalışmıyor ne yapmam gerek teşekkürler

  61. emrah buldak
    06 Nisan 2016 00:12 Cevaplayın

    samsung s6 edge kullanıcısıyım 2 ay oldu alalı sorun yok sıkıntı da yok ama SENKRONİZE edemedim tlf nu bir akıl alabılırmıym arkadaşlar ??

  62. Ismail
    11 Nisan 2016 00:18 Cevaplayın

    Merhaba
    Samsung S 6 Edge kullanıcısıyım. Telefonumu 2 ay önce aldım. Şu sıralar kendiliğinden kapanıp açılma sorunu var nedenini anlamadığım. Örneğin;
    Facebook’ta gezinirken birden telefonum donup kalıyor ve hiç bir işlem yapamıyorum. Home tuşu/açma kapama tuşu ve ses tuşuna basarak bu sorunu hallediyorum ama pekte olmasını istediğim bir sorun değil açıkçası. Ne yapa bilirim ? Yardımlarınıza ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler

    1. SENCER BEYLER
      13 Nisan 2016 23:21 Cevaplayın

      Ekran goruntusu nasıl alınıyo.

  63. SENCER BEYLER
    13 Nisan 2016 23:20 Cevaplayın

    2 hafta oldu cıhazı alalı. Hersey normal yavaşlama kasma veya dıger sorunlar olmadı.
    Sadece ekran goruntusu alamıyorum. Klasık samsung lardakı gıbı orta tus ve guc tusu ama olmuyo .

    Nasıl yapılıcagına daır yardımcı olursanız sevınırım?

  64. Betül
    23 Nisan 2016 17:38 Cevaplayın

    S6 edge kullaniyorum telefonum da fotograflari kirpamiyorum ve video cekerken fotograf da cekemiyorum ayarlardan da bulamadim yardimci olur musunuz

  65. SaNaDaiR
    28 Nisan 2016 11:36 Cevaplayın

    s6 edge parmak izi sensör hatası veriyor ve parmak izi okumuyor yardımcı olabilirmisiniz.Güncelleme yaptım düzelmedi.

    1. PetaBayt
      28 Nisan 2016 17:25 Cevaplayın

      Güncelleme sonrası recovery denediniz mi?

  66. Tolga
    01 Mayıs 2016 00:06 Cevaplayın

    S6 edge kullanıcısiyim tlf nu titreşimde kullanıyorum fakat bir görüşme yaptıktan sonra tlf kendiliğinden titreşimden çikiyor yardım çünkü olursanız sevinirim

    1. PetaBayt
      01 Mayıs 2016 00:36 Cevaplayın

      Güç tasarrufu modu açık olup olmadığını kontrol edin, sorun bu yüzden olabilir.

      1. PetaBayt
        01 Mayıs 2016 00:38 Cevaplayın

        Eğer tasarruf modundan değilse Samsung klavyeye gidin ve titreşim AÇIK ayarlı olduğundan emin olun.

  67. Melis can
    03 Mayıs 2016 00:52 Cevaplayın

    S6 edge kullanıcısıyım ekranda herhangi bir menuye girmek istedigimde telefon ekranı saniyelik kapanip geri geliyo

  68. Muge
    09 Mayıs 2016 22:13 Cevaplayın

    Merhabalar s6 edge kullanicisiyim hoparlörden ses kesik kesil gidiyor oldugunu tespit ettik yardimci olabilirmisiniz

  69. CAN
    13 Mayıs 2016 17:51 Cevaplayın

    Merhabalar; 1 aydır s6 kullanıyorum, başlarda kopyala yapıştır yaparken, şimdi sadece kopyala kısmı çalışıyor, yapıştır kımı için ne denediysem olmadı çalışmıyor, yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

    1. PetaBayt
      13 Mayıs 2016 17:56 Cevaplayın

      İki yolunuz var. Birisi fabrika ayarlarına almak. Diğersi ise ayarlardan uygulamalara gidip root services i bulup ön belleiğini temizlemek. Eğer yoksa kopyalama yaptığınız uygulamanın ön belleklerini temizleyin. Chrome sa chrome un belleğini silin vs.

  70. tolga
    16 Mayıs 2016 15:01 Cevaplayın

    samsung es6 edge kullanicisiyim internette hic bir sorun yok ama faceye youtube girdigim de cevrim disisiniz diyor telefonu kapatip actikdan sonra duzeliyor ama bu bir kac dakika sonra ayni cozummm .

  71. Mustafa
    16 Mayıs 2016 16:33 Cevaplayın

    S6 Edge kullanıcısıyım, Geri Tuşu -> Son Uygulamalar Tuşu gibi çalışıyor.

  72. cem
    06 Haziran 2016 15:16 Cevaplayın

    merhaba.. s6 edge plus kullanıyorum. sorunum konuşma sırasındaki cızırtı. wifi kapalıyken böyle bir sorun yaşamamaktayım. bir türlü çözüm bulamadım. var mı acaba aynı sorunu yaşayan?

  73. fethi ayerdem
    14 Haziran 2016 16:03 Cevaplayın

    samsung s6 edge kulluncısıyım. geri alma tuşu >> son uygulamalar tuşu gibi çalışıyor geri alma tuşu sıkıntısı yaşıyorum.

  74. Amet
    26 Haziran 2016 01:08 Cevaplayın

    Samsung s6 edge kullanıcısıyım
    Geri alma tuşu 》son uygulama tuşu
    gibi calisiyor geri alma tuşu sikintisi yasiyorum..

    1. ender
      04 Temmuz 2016 11:12 Cevaplayın

      merhaba. s6 edge telefonumda geri tuşu bazen çalışıyor bazen hiç çalışmıyor. yardım lütfen. yazılımsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.

      1. PetaBayt
        04 Temmuz 2016 14:58 Cevaplayın

        Ekran koruyucuyu kaldırıp deneyin, bazen bu sebeple çalışmaz.

  75. orxan
    29 Haziran 2016 15:53 Cevaplayın

    s 6 da telefon cok kiziyo herhangi video cekim game oyunu zamani youtubede veya internetden isidfade zamani cok kiziyo sanki patliycak

  76. Emin
    10 Temmuz 2016 16:01 Cevaplayın

    Benimkinde dede aşırı ısınma ve konuşma esnasında bekleme moduna geçmesi ve ararmama yapamamam telefon çekmediği zamanda aşırı ısınıyo

  77. Mustafa
    17 Temmuz 2016 12:22 Cevaplayın

    S 6 edge mobil veri bazen açılmıyor acilincada internet çekmiyor eski paylaşımlar çıkıyor yenilemiyor feysi falan

  78. Merka
    22 Temmuz 2016 00:18 Cevaplayın

    S6 edge siyah duvar kağıdında ekranın üst kısmı hafiften beyaz kalıyor kilit ekranında hiç bu sorun yok diğer duvar kayıtlarındaki sorun yaşamıyor siyah sadece parmak iziyle açılan ekranda üst kısımda pil yüzdesini alt kısmı soldan sağa şerit şeklinde beyaz kaliyor

  79. s6
    22 Temmuz 2016 02:05 Cevaplayın

    arkadaşlar s6 kamera yı actığımda cızırtı sesleri geliyor cıhazı ters cevirdiğimde bitiyor bir kac saniye sonra hine başlıyor bunun ne olduğunu bilen varmı acaba

    1. baris
      22 Temmuz 2016 15:02 Cevaplayın

      bende de ayni sorun var malesef. kameranin lensi sallanıyor

  80. Mazhar
    24 Temmuz 2016 12:29 Cevaplayın

    S6 edge kullanıcısıyım . Telefonuma kulaklık taktığım zaman bazen kedi kendine Google giriyor sesli komut bölümüne bu sorun ya kulaklıktan yada arka kamerarkaya ile alakası var mı yardımcı olursanız sevinirim

  81. Gökkuşağınınyahı
    25 Temmuz 2016 12:54 Cevaplayın

    Ekranda android yazıyor saatlerce şarzda ama açılmıyor yardım edin lütfen

    1. PetaBayt
      25 Temmuz 2016 13:04 Cevaplayın

      Pili çıkarıp takın düzelmezse Hard format atın.

  82. Serkan
    27 Temmuz 2016 09:07 Cevaplayın

    Samsung edge 6 telefonumla görüntülü arama sırasında kamera cift tarafli açılmıyo yardımcı olursanız sevinirim

  83. Bülent Uyar
    28 Temmuz 2016 21:32 Cevaplayın

    Merhaba
    1 yılı aşkın süredir s6 edge kullanıyorum, telefonum bir anda güvenli moda geçti,kapatıp açtım format attım düzelmedi,ses tuşu basılı kalmış olabilir diye yorumlar okudum.
    Güvenli moddan nasıl çıkacağım hakkında yardımlarınızı rica ederim.

  84. S6 edge
    30 Temmuz 2016 21:05 Cevaplayın

    S6 edge kullanıyorum konuşma ekranindayken ekran işigi kapanıyor ve açma kapama tuşuna basmadan acamiyorum.bu sorun Normal özellik gibi bisey mi yoksa sorun mu ???

  85. Barış tunç
    31 Temmuz 2016 09:14 Cevaplayın

    S 6 edge son güncellemeden sonra sarjım inanılmaz derecede çabuk bitiyor.lutfen yardımcı olun

  86. Şeyma
    02 Ağustos 2016 10:31 Cevaplayın

    Snapchat durduruluyor bide en güzel fotoğraflarımı atmıyor 😂

    1. PetaBayt
      02 Ağustos 2016 16:55 Cevaplayın

      :))

      Güncelleme deneyin hem telefona hem de uygulamaya.

  87. SAİT YILMAZTÜRK
    08 Ağustos 2016 15:21 Cevaplayın

    REHPERDEKİ ÖZEL NUMARALARI ANA EKRANA KISA YOL AYARLAMAK İÇİN NE YAPMAM GEREKİR.

    1. PetaBayt
      08 Ağustos 2016 16:03 Cevaplayın

      Ayarlar – Ekran – Kişiler – Kişilerim seçeneğine girdikten sonra hangi kişiyi favorilere eklemek istiyorsanız seçebilirsiniz. Farklı bir sürü kişiyi favorilerinize ekleyebilirsiniz ve çeşitli renklendirmelere sahip olabilir.

  88. Tamer akarsu
    09 Ağustos 2016 18:41 Cevaplayın

    Samsung S6 Edge de, Ekran kapatınca arkada dosyaların gölgeleri iz yapmış gibi duruyor. Çaresi var mı

    1. PetaBayt
      09 Ağustos 2016 21:24 Cevaplayın

      Servisine göndermelisiniz.

  89. Sarrafoglu
    10 Ağustos 2016 09:36 Cevaplayın

    Ozel mod sifremi unuttum nasil acabilirim ?

    1. PetaBayt
      10 Ağustos 2016 12:33 Cevaplayın

      Google şifrenizle açılır yoksa recovery yapılmalı.

  90. Kursat
    11 Ağustos 2016 13:36 Cevaplayın

    Samsung s6 edge kullanıyorum msj yazamıyorum whatsaptan ve diğer sosyal ağlardan arama ve fotoğraf gönderimi yapamıyorum ve tlfnum daki video lari açamıyorum (izin istiyor izin ver diyorum ayarları aç diyor uygulama.ayarlarina giriyorum olmuyor ekran yer paylasimini kapatmanız gerekli diyor nasıl yapacam çok acilll

    1. PetaBayt
      11 Ağustos 2016 13:40 Cevaplayın

      Güvenlik uygulaması kullanıyorsanız kaldırıp deneyin.

  91. Batu007
    11 Ağustos 2016 15:20 Cevaplayın

    Daha once baglandigim wifi sifrelerini her baglantida soruyor. Kaydedilmis olmasi gerekirken her baglanmada girmek zorunda kaliyorum. Ne yapabilirim?

  92. Y.Kumru
    14 Ağustos 2016 00:29 Cevaplayın

    Benim galaxy s6 edge plus donma oluyor ve otomatik acilip kapaniyor. Devamli tekrarliyor.
    Sorun yazilimlami ilgili.

    1. PetaBayt
      14 Ağustos 2016 00:37 Cevaplayın

      Yazılım yüzünden oluyorsa “fabrika ayarlarına” aldığınız da düzelmesi gerekir.

  93. resul jon
    14 Ağustos 2016 22:51 Cevaplayın

    s6 edge surekli acilib kapaniyoru artik telefonu kullanamıyorum her şey yaptık olmadı yazılım bile yukledık olmadi baya bı ugrasdık olmadı bunu anakartı degısmesi lazim dediler bunu nasl cozecez yardım edermısınız

    1. PetaBayt
      15 Ağustos 2016 10:21 Cevaplayın

      Anakartı değişecekse yapacağınız bir şey kalmamış sanki. Başka servisi de sorsaydınız?

  94. Kerim Vatansever
    21 Ağustos 2016 14:19 Cevaplayın

    Merhaba. Bende samsung galaxy s6 edge kullanıyorum. Benim telefonumda “Güç Tasarrufu” modunu etkinleştirdiğimde “Sist arayüzü içerik gizlendi” diye bir uyarı veriyor. Ne yapmam gerekiyor? 444 77 11 müşteri hizmetlerini aradım ve Samsung tutor diye bir program indirmemi istediler.Uzaktan erişim sağlamak için… ancak henüz 3 aydır ne arayan var nede soran.

    1. PetaBayt
      21 Ağustos 2016 19:34 Cevaplayın

      İstedikleri programı indirip aramadınız mı tekrardan?

    2. onur
      23 Ocak 2017 04:12 Cevaplayın

      androiad 6da uygulamalar > uygulama yöneticisi> üstte daha fazla> sistem uygulamalarını göster > sist arayüzü > bildirimler > klt ekranında içeriği gizle

  95. Abdllh
    22 Ağustos 2016 18:14 Cevaplayın

    Merhaba s6 kullaniyorum telefonumda galerideki resimler ve muzikler silindi vatsaptan gelen resimleri galeriye kaydetmiyor ama resimler sarkilar hepsi telde dosyalarda gozuyor

  96. Şevval
    23 Ağustos 2016 11:35 Cevaplayın

    Merhaba. Ben samsung s6 kullanıyorum. Telefonumu kapattım. Ve açtığımda parmak izi yedek şifremi istiyor. Bildiğim şifreyi girdim. Yanlış pin diyor. 1dk 5 dk derken şimdi 1 saat bekliyorum. Google hesabıyla nasıl kurtaracagim ekrana öyle bir şey gelmedi . Ne kadar daha deneyeceğim. Cevap verirseniz sevinirim.

  97. azra unal
    23 Ağustos 2016 20:45 Cevaplayın

    benim telefonum s6 edge şarja taktığımda o şarj kutusu mu deniliyor bilmiyorum ama yanıp sönüyo ve sürekli şarj olmuyor telefon ısısı düşük diyip duruyor arkadaşlar lütfen cevaplayın

    1. PetaBayt
      23 Ağustos 2016 21:44 Cevaplayın

      Farklı şarj deneyin, güncelleme yapmayı deneyin olmazsa servise gönderin. Yüksek ihtimal donanım problemi.

  98. Suena
    26 Ağustos 2016 09:58 Cevaplayın

    Merhaba samsung s6 kullanıcısıyım yaklaşık bir aylık telefon önceki yorumlarda da göremediğim için yazıyorum. Telefonum Wi-Fi den mobil ağa geçişte sorun çıkarıyor. Mobil ağı görmüyor. Nasıl düzeltebilirim bilgi verirseniz sevinirim.

  99. Selim
    30 Ağustos 2016 15:31 Cevaplayın

    Merhaba samsung s 6 arama yaparken ekran ışığı kapanmıyor

  100. Oguzhan
    03 Eylül 2016 18:45 Cevaplayın

    6 aydir s6 edge kullanicisiyim sarj kablosu berbat. Ic donanimsal uygulamalarinda her hafta yeni bir sorunla karai karsiya kaliyorum. Kilit sesi kapali ayri bir kilit sesi veriyor. Her uygulamada izin istiyor ve o kadar cok can sıkıcı ki bazi kendi uygulamalarini acmiyor. Samsung her hafta yeni bir telefon çıkartıyor. Her gecen gun de bir onceki cikardigi telefonu batakliga sürüklüyor. Suan note 7 edge. 3.500 lira eminim ki 1 yil icerisinde hic bir farki kalmiycak.

    1. Oguzhan
      03 Eylül 2016 18:47 Cevaplayın

      Sorunlar duzelsin diye telefonu fabrika ayarlarina geri yüklüyorum 4 gun sürmüyor yine aynı

  101. ali
    04 Eylül 2016 18:00 Cevaplayın

    telefonda ses gelmiyor müzik video falan

  102. Eren
    04 Eylül 2016 21:20 Cevaplayın

    Samsung s6 telefonumun içinde kamera bölümünde içten tıkır tıkır ses geliyor bunun sebebi ndir

    1. Murat
      14 Eylül 2016 19:45 Cevaplayın

      Ayni sorun bende de var ayrica kamera bulanik gsteriyo

  103. Emre
    09 Eylül 2016 20:22 Cevaplayın

    1Miktofon calismiyor arama ve vdeo kayitlarda ses gitmiyo
    2. Kulaklik girisi calismiyor
    3. Ekranda klavye lekesi kaldi
    Tum bunlar guncelleme sonrasi olastu
    Ne yapmaliyim tskkurler…

    1. Omer
      18 Eylül 2016 16:09 Cevaplayın

      Bende var ayni sorun

      1. Fatih
        13 Şubat 2017 01:21 Cevaplayın

        Aynen benimde aynı. Gelince hepsi geliyor. Gidince hepsi gidiyor. Sadece telefon sesi kullanılabiliyor. Karşıdakinin sesi geliyor ama. Sesin sesin gitmiyor. Kulaklıkta hiç çalışmıyor. Buna bir çözümünüz yok mu?

  104. Furkan
    11 Eylül 2016 05:29 Cevaplayın

    Merhaba. Ben de samsung galaxy s6 edge kullanicisiyim. Cihazi alali nerdeyse 5 yada 6 ay oldu. Dusurme vs. durumlarim olmadigi halde, ekrada hicbir uygulama acik degilken ve telefon kilitli durumdayken rengarenk cizgiler çıktı aniden. Hicbir sey olmadan durup dururken bu neden olur ? Lütfen bana yardimci olurmusunuz ?

    1. PetaBayt
      11 Eylül 2016 10:55 Cevaplayın

      Ekran çipi yani totalde anakart sorunu. Aşırı ısınma, düşme gibi sorunlardan ortaya çıkabilir. Garantiye gönderin.

  105. Alattin
    11 Eylül 2016 22:20 Cevaplayın

    S6 edge plus kullanıyorum tıkır tıkır çalışıyor
    Hic bir sıkıntı yaşamadım

  106. Muharrem Turhal
    13 Eylül 2016 00:12 Cevaplayın

    Bütün ayar yapılı telefon ü kapatıp açtım hatta şimdi kartı çıkarıp taktım ama 4.5 g 3 g ye düşüyor sorun ne olabilir

    1. PetaBayt
      13 Eylül 2016 00:14 Cevaplayın

      Bulunduğunuz bölge ile alakalı geçici olabilir.

  107. Volkan
    14 Eylül 2016 13:34 Cevaplayın

    Bende çok memnunum ilk aldığımda biraz ısınma vardı oda güncelleme gelince gitti tıkır tıkır maşallah racing motorumla 240 ile seyrederken cebimden fırladı sadece şarj girişinin yanında çarpmanın etkisi ile nokta kadar ezik oldu ne ekran kırıldı nede başka bişey ve ben hiç ekran koruyucusu kullanmam

    1. Mirhat Sıh Taha
      14 Eylül 2016 14:09 Cevaplayın

      Samsung elemanı yazmış diyeceğim de Samsung böyle desteksiz sallayan adamı ne yapsın. 240km hızla motordan fırlayan telefonun akıbetini bilmek için alim olmaya gerek yok.

      1. Pavorotti
        22 Eylül 2016 09:21 Cevaplayın

        hahah katılıyorum 😀

  108. Zeynel de
    28 Eylül 2016 16:53 Cevaplayın

    Milet mrb lar , benim telefonumun göstergeleri soldan sağa gitmesi gerekirken bir hata oluştu sağdan sola olustu; yani Arapça alfabe nasıl sağdan sola geliyor buda öyle oldu ..! Öneriniz nedir ?? Tsk

  109. Zeynel de
    28 Eylül 2016 16:55 Cevaplayın

    Mrb lar millet benim s6 edge de bir sorun oluştu gostergeler simetri değiştirdiler sizce ne yapmam lazim

  110. Zeynel de
    28 Eylül 2016 16:56 Cevaplayın

    Millet mrb benim s6 edge de gostergeler simetrik olarak yer degisti diler sizce ne eyapmaliyim

  111. Semet
    04 Ekim 2016 15:26 Cevaplayın

    Mobil veri acik oldugu halde nete giremiyorum neden acaba

    1. PetaBayt
      04 Ekim 2016 15:30 Cevaplayın

      Gsm firmanıza danıştınız mı? Paketiniz bitmiş olabilir belki.

    2. Burak
      10 Ekim 2016 16:56 Cevaplayın

      Bende de yapiyo kardeşim ne yaparsan yap olmuyo kendisi geri düzeliyo.

  112. Selman
    09 Ekim 2016 12:58 Cevaplayın

    Merhaba arkadaşlar s6 edge kullanıcısıyım ve tuhaf bir şey geldi başıma bu sorunu en son galaxy s2 modelinde görmüştüm. Ekranın üst bölümünde ortada kısım da ekran saatinin izi kalmış bunu beyaz bir zeminde baktığınızda gölge gibi görünüyor ne saçma bir durum dünya kadar para ver ama başına gelen duruma bak

    1. PetaBayt
      09 Ekim 2016 13:01 Cevaplayın

      Ghosting deniyor bu duruma. Servise göndermeyi deneyin.

  113. emre
    17 Ekim 2016 10:28 Cevaplayın

    Açık kalan programları kapatmak için kullandığımız sol alt taraftaki dokunmatik tuş çalışmıyor. Daha önce çalışıyordu. Acaba bilmediğim bir şey mi var yoksa servise göndereceğim tuş çalışmıyor diye ?

  114. Gizem kaya
    19 Ekim 2016 20:17 Cevaplayın

    Merhaba
    Ben 15 gün önce s6 aldım ve hiç bi sorun yokken kendi kendine kapandı. Ses kısma tuşu ve güç tuşuna aynı anda basarak 2 sn sonra telefon açıldı. Sizce bu sorun neden kaynaklı olabilir garantisi var göndermeme gerek varmı.?

    1. PetaBayt
      19 Ekim 2016 20:23 Cevaplayın

      Şu an çalışıyorsa servis te bir şeyi yoktur raporu verir muhtemelen. Tekrar hata vermesini bekleyin bence.

  115. Gizem kaya
    19 Ekim 2016 22:24 Cevaplayın

    Peki neden kaynaklı olabilir bu ? Bide telefonu açtığımda smart manager de zararlı uygulama bildirimi gelmişti

    1. PetaBayt
      19 Ekim 2016 22:26 Cevaplayın

      Bir şey demek zor. Virüs araması yapın veya fabrika ayarlarına alın.

  116. Gizem kaya
    19 Ekim 2016 22:29 Cevaplayın

    Emin misiniz peki göndermeme gerek yok demi

  117. Gizem kaya
    19 Ekim 2016 22:31 Cevaplayın

    Aradım garanti firmasını gönderin bakalım dedi ama emin olamıyorum

  118. Gizem kaya
    19 Ekim 2016 22:35 Cevaplayın

    Garantiye göndermeme konusunda eminmisiniz aradım gönderin dediler mantıklı düşünmek gerekirse şuan çalışıyor ama o kapanmasi sinir bozucu

  119. Gizem kaya
    19 Ekim 2016 22:37 Cevaplayın

    İlginiz için teşekkür ederim.

  120. Mesut temir
    19 Ekim 2016 23:12 Cevaplayın

    Samsung s6 edge kullanicisiyim cihazimda batarya problemi vardi servise gonderdim servisten geldiginde servis formunda su yaziyordu bataryasi degisti gerekli incemeler yapildi yeni yazim yuklendi diye
    Ama batarya sorunu halloldu bu seferde msj yazarken klavyenin sag tarafindaki harfler basmama basla bi kac sefa ust uste bu sorunu tekrarladi ??
    Verdiginiz bilgiler le bizi aydinlattiniz icin cok tesekkurler

  121. Mesut temir
    19 Ekim 2016 23:18 Cevaplayın

    Samsung S6 edge kullanicisiyim cihazi bataryasindan dolayi servise gonderdim servis sonra si batarya degisimi be yeni guncelleme attiklari soylendi ama servis sonrasi cihazin kilavye sorunu basladi msj yazarken klavye sag tarafindaki harfler basmamaya basladi bir kac defa ust uste tekrarlandi bu sorunu neden acaba ?

    Bizleri bilgilerinizle aydinlattiniz icin simdiden tesekkur ediyorum ……..

  122. Naim
    11 Kasım 2016 10:31 Cevaplayın

    Bende s6edge aldm cihaz internettyken ve sarjdayken anlamsizca isiniyor fakat oyun oynarken isinmiyor anliyamadim

  123. Burak
    23 Kasım 2016 03:42 Cevaplayın

    Benim s6 edge de 1200 tane müzik vardı 6 7 aydır bi sıkıntı yoktu dün ne olduysa müziklerim gözükmüyor ve whatsappdan gelen resim video müzik galeriye inmiyor veya herhangi indirmeye çalıştığım veya kaydettiğim bir şey galeriye gelmiyor nasıl çözecem bu sorunları

    1. Özcan
      28 Kasım 2016 17:49 Cevaplayın

      Telefonu sifirla sifirlamadan once bilgisayara bagla muzik falan ne varsa al onun programi var swipt ne ydi

  124. Naz görür
    03 Aralık 2016 08:37 Cevaplayın

    Ben ikinci el s6 edge aldım restlememe rağmen aldığım kişinin ustune Gmail istiyor nasıl düzeltilebilir

    1. ergun
      09 Ocak 2017 00:34 Cevaplayın

      Baypas denen uygulama var flash diske atıp telefona kuruyorsun ayar menüsü açılır tekrar cihaz içinden reseller işlem tamam

  125. Nese
    06 Aralık 2016 10:16 Cevaplayın

    Merhaba samsung s6 edge kullanicisiyim. 2 senedir kullaniyorum. 2 gundur sebeke sorunu yasiyorum. Gidip geliyor. Vodafone musteri temsilcisini aradim. Sorun olmadigini telefonumun hatti kabul etmedigini soyluyorlar arada gelip gidiyor. Mobil internetide kullaniyorum nedendir bilen cevap versin. Fabrika ayarlarinida yukledim degismedi

    1. PetaBayt
      06 Aralık 2016 10:17 Cevaplayın

      Telefon hattı kabul etmiyorsa IMEI sorunu olabilir. IMEI nizi kontrol edin. https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama *#06# yaparak IMEI noyu öğrenebilirsiniz.

  126. Kamuran
    09 Aralık 2016 18:09 Cevaplayın

    Mrb lar s6 edge kulllaniyorum alali 1 ay oldu geri dokunmatiginin isigi ve diger pano acma dokunmatigi isigi yanmiyo ama gayet normal calisiyo sadece isik yanmiyo

    1. Neco
      12 Aralık 2016 22:19 Cevaplayın

      Güç tasarrufunu devre dışı bırakın

  127. Kamuran
    09 Aralık 2016 18:15 Cevaplayın

    S6 edge kullaniyorum 1 aylik telefon
    Geri dokunmatik tusunun isigi yanmiyo doger soldaki menu isigida yanmiyo ama caliyo
    Sorun ne olabilir tskler

  128. ugur bingul
    14 Aralık 2016 12:56 Cevaplayın

    2 yıllık s6 kullanıcısıyım hiç bir sıkıntısı yoktu dünden beri aradım kişiler ses in gelmiyor diyor apolye de sesim net gidiyor apolye yi kapat timda ses gitmiyor

  129. Samet
    17 Aralık 2016 23:47 Cevaplayın

    Ben s6 edge kullanıcısıyım 1 haftadır face de kendi fotolarıma bakarken beğen yorum olan yer yanıp sönmeye başladı bu neden yapabilir bilginiz varmı

  130. recep demirel
    21 Aralık 2016 02:02 Cevaplayın

    merhabalar 6 aylık s6 edge kullanıyorum. ekran döndürme sorunu yaşıyorum. araştırdım ivme sensörü çalışmıyormuş garantiye götürsem yaparlar mı?

    1. X MAN
      21 Aralık 2016 10:34 Cevaplayın

      Galaxy S6 Edge’de ivmeölçer sensörünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için arama uygulamasında “* # 0 * #” tuş kombinasyonunu girdikten sonra “Sensor.” X -32768’i kontrol edin. Sorumluluk size aittir

      1. recep demirel
        22 Aralık 2016 00:01 Cevaplayın

        peki kontrol edeyim ama neyini nasıl kontrol edeyim. o değer yoksa ne yapmalıyım

        1. PetaBayt
          22 Aralık 2016 00:09 Cevaplayın

          Bu hata Galaxy S6 Edge telefonlarda görülmeye başladı. Güncellemelerinizi kontrol edin, varsa yüklemesini yapın.

  131. Derya
    21 Aralık 2016 10:24 Cevaplayın

    Merhabalar S 6 age kullanıcısıyım1 aylık bir tlf ama ekran birden florasan beyaz olmaya ve her bir tuş çalılmamaya başladı ekran açılmıyor açılsada güçlü bir beyaz ışık yanıp sönüyor.
    Note 7 mağduriyetinden sonra bu tlf da internetden almıştım alır almaz birkaç sorun çıkarmıştı ama kendi kendine düzeldiği için sorun etmemiştim
    Ama bu ekran problemini nasıl aşacağımı bilmiyorum. Servise göndersem bir aydan önce gelmeyecektir biliyorum.
    Lütfen bana yardım edermisiniz?!

    1. PetaBayt
      21 Aralık 2016 10:27 Cevaplayın

      Servis harici yazılımsal destek alabilirsiniz. Ekranda sorun varsa servisle görüşmelisiniz.

  132. sema
    21 Aralık 2016 22:54 Cevaplayın

    merhaba ben s6+plus tlf cektigim resimleri laptop’a attım sonra tekrar tlf yukledim bu kez yaklaşık 200 tane resmim açılmıyor ne yapa bilirim yardımcı olursanız çok sevinirim

    1. PetaBayt
      21 Aralık 2016 23:27 Cevaplayın

      Hata ne veriyor. Attıklarınızın resim olduğuna emin misiniz? PC ye tekrar atıp uzantılarına bakın.

  133. engin
    22 Aralık 2016 11:59 Cevaplayın

    merhaba s6+plus kullanıyorum mirror link çalışmıyor araç müzik sistemine kabloyla bağlanıyorum araç cihazı şöyle bi hata veriyo (please allow installation mob interconnection service on your mob. müzik sisteminde iki tane tik var birinci connecting mob bu onaylanıyo 2 tik ise onaylamıyo install interconnectin service telefonda usb hata ayıklama açık durumda başka ne izni istiyor anlamadım. Teşekkürler

    1. Burcu
      05 Mart 2017 00:06 Cevaplayın

      Ekranda ki sensör e her dokunduğum da çıkan fotoğrafı kaldıramıyorum fotoğrafı sildiğim halde kaldıramadım yardımınızi bekliyorum

    2. Yasin
      05 Mart 2017 00:08 Cevaplayın

      Ekranda ki sensör e her dokunduğum da çıkan fotoğrafı kaldıramıyorum fotoğrafı sildiğim halde kaldıramadım yardımınızi bekliyorum.

  134. Yucel
    23 Aralık 2016 06:07 Cevaplayın

    S6 edge kullanicisiyim telefonumda 2 gundur geri tusu ve sol en anlttali tus calismiyor ekran kapama dugmesine basip tekrar deseni girince duzeliyor. Ekranimda kalin kaplama var 6 aydir ama bu problem yeni basladiServise goturmem gerekiyomu

  135. Fatma karatay
    23 Aralık 2016 20:26 Cevaplayın

    Birkaç saat önce s6 edge aldım. Kameraya bakayım dedim on kamera açıktı. Bir iki yere bastım kamera basarisiz diyor. Ne yapmaliyim

    1. PetaBayt
      23 Aralık 2016 22:30 Cevaplayın

      Sifir telefonu kutusu acik olarak mi aldiniz?

  136. Yusuf kırıcı
    25 Aralık 2016 22:37 Cevaplayın

    Merhaba s6 edge kullanıcısıyım şikayetim şu telefonu şarja takıyorum taktıktan 5 dk sonra klavye hiç bi şekilde çalışmıyor bu sorun sadece klavyede tuşlar çalışıyor ama bu seferde arama yapmıyor telefon ayrıca sarjz dan çıkarınca belli bi müddet ekranın alt dokunmatiği çalışmıyor destek hattını aradım yedekleme yapın ve resetlememi söyledı sizce sorun ne
    NOT teli alalı daha 1 ay oldu

    1. PetaBayt
      25 Aralık 2016 23:01 Cevaplayın

      Resetleme yaptınız mı;?

      1. Yusuf kırıcı
        25 Aralık 2016 23:45 Cevaplayın

        Sorunun dokunmatikle ilgili olduğunu düşündüğüm için hayr

        1. PetaBayt
          26 Aralık 2016 00:40 Cevaplayın

          Şarj cihazı bataryaya farklı voltaj gönderiyor olabilir. Arızalı veya orijinal olmayan ürün sebebi ile olabilir. Aynı zamanda batarya da sorunlu olabilir.

  137. aykut
    26 Aralık 2016 17:23 Cevaplayın

    bende galaxy s6 edge var telefon biranda kapandi ve ecranda samsung yazisi cikti isik yanip sonuyor yaedimci olursaniz sevinirim

  138. salih
    27 Aralık 2016 13:32 Cevaplayın

    samsung galaxy s 6 telefonu 3 aylıkmış aldığım kişiden fecabook . sah com. gibi şeyleri yüklerken play storeden .telefon kendiliğinden kapanıyor tamamen yeniden açıyorum pin koduna girip devam ediyorum tekrar aynısını yapıyor.akşam şazja taktım sabah baktım telefon yine kapalı.telefon cuya sordum play storeden bişeyler yapmamı istedi ama tam anlayamadım .bu konuda bilgisi olan varsa yardım edebilirmi ne yapmam gerektiğini saygılar.

    1. PetaBayt
      27 Aralık 2016 13:57 Cevaplayın

      Ayarlara girin ve oradan Yedekle ve Sıfırla menüsünü bulun. Fabrika ayarlarına alın. Düzelmezse servise gösterin.

  139. Telefon acizi
    28 Aralık 2016 00:21 Cevaplayın

    Merhaba s6 edge telefonu alalı bir ay olmadı vodafone hattından mobil veriyi açtığım halde mobil veri gelmiyor telefonu açıp kapattığımda geliyor.Turk Telekom hattından 1 hafta boyunca denedim bir sorun çıkmadı. Vodafone hattini başka bi telefonda denedim sorun çıkarmadı. Sorun telefonda mıdır telefondaysa 1 ay dolmadan garantiye verince Teknosa sıfirini verirler dedi acil cevap verir misiniz

    1. PetaBayt
      28 Aralık 2016 00:31 Cevaplayın

      Sorunu bu şekilde hemde mobil veri için teşhis etmek zor. Fabrika ayarlarına alın, aynı sorunu veriyorsa değişime verin. Teknosa kendisi veriyorsa sıfırını ne ala ama sizi servise yönlendirirler ve tamir edip geri gönderebilirler. Reyon görevlisi dediyse pek güvenmeyin.

  140. Mehmet ali e
    29 Aralık 2016 07:52 Cevaplayın

    Benim telefonumda sebeke sorunu var.telefon bodrum katta cekmiyo bu normal bi durum ama disari ciktigim zaman sebekeyi otomatik bulmuyor ve telefonum gun boyu cekmiyo.yeniden elle otomatik ara yapinca sebeke gelir.sorunun kaynagi nedir

    1. PetaBayt
      29 Aralık 2016 09:14 Cevaplayın

      Güncelleme varsa yaparak fabrika ayarlarına almayın deneyin. Kaynağını bu şekilde söylemek zor.

  141. Sercan Sahin
    31 Aralık 2016 09:01 Cevaplayın

    Merhaba galaxy s6 kullaniyorum. Arama seçeneklerimde görüntülü arama simgesi yok. Ama beni görüntülü aradiklarinda gorusebiliyorum. Yardimci olursanız çok sevinirim

  142. Handan
    06 Ocak 2017 16:20 Cevaplayın

    Cihazim S6 edge daha 1 ay olmadı alalı İnternet’e veya face de ekranı yukarı aşağı ilerlettigimde ekranın altından florasan gibi (flaş) bir ışık yansıması (patlamasi) oluyor.servise götürdüm 10 gün kaldı ancak bir sorun tespit edilememiştir diye iade edildi. Fakat şu an hala sorun devam ediyor.servise de güvenmiyorum ne yapmam gerekir bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  143. Handan kazancioglu
    06 Ocak 2017 16:21 Cevaplayın

    Cihazim S6 edge daha 1 ay olmadı alalı İnternet’e veya face de ekranı yukarı aşağı ilerlettigimde ekranın altından florasan gibi (flaş) bir ışık yansıması (patlamasi) oluyor.servise götürdüm 10 gün kaldı ancak bir sorun tespit edilememiştir diye iade edildi. Fakat şu an hala sorun devam ediyor.servise de güvenmiyorum ne yapmam gerekir bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  144. Pınar Sandallıoğlu
    10 Ocak 2017 22:40 Cevaplayın

    Merhaba Benim Telefon S6 Egde kamerayı actıgımda tam çekicem kamera ekranı kararıyor ve tekrar görüntü geliyor.. reset atttım ama normele dönmedi ne yapabilirim.. yardımcı olurmusunuz

    1. PetaBayt
      10 Ocak 2017 22:46 Cevaplayın

      Ilk defa duydum bu sorunu. Aklima kilf veya ekran koruyucu geliyor. Uzak ihtimal ama denersiniz.

      1. Pınar Sandallıoğlu
        10 Ocak 2017 22:53 Cevaplayın

        Kılıf sadece alt koruma ekran koruyucu kullanmıyorum son 2 haftadır böyle

  145. Aliokten
    14 Ocak 2017 21:52 Cevaplayın

    S6 edge daha iki aylık yeni aldim geri tuşu yavaş yavaş bozuldu şimdi hiç algılamiyo samsunga getircem değişim yaparlarmi telefon daha yepyeni ciziksiz açılmasini istemiyorum söylemlere göre yapışmıyomuş ekranı aynısı gibi

  146. İbrahim
    21 Ocak 2017 11:18 Cevaplayın

    SLM Samsung kullanıcıları Telefonum Samsung S6 Edge bir yıldır kullanıyorum tek sıkıntım telefonumda çekim sorunu oluşması hattımı değiştirdim yine aynı sorunları vermeye başladı simkartı söküp taktığımda cihazı açıyorum yaklaşık 5 dakika çekim sağlıyor daha sonra tekrar çekim gücü gidiyor bunun sorunu ne olabilir yardımcı olurmusunuz???

  147. fatih
    25 Ocak 2017 12:59 Cevaplayın

    1,5 yıldır s6 edge + kullanıyorum. Fotoğraf çekerken parlak ışık dağıtma sorunu yaşıyorum. Bu sorunun çözümü bilen varmı

  148. Anıl
    29 Ocak 2017 13:35 Cevaplayın

    S6 edge kullanıyorum telefon istediği zaman arama yapıyor istemediği zaman yapmıyor öyle Arıcak diye bekletiyor veya aramıyor kapatıyor sonrasinda 5-6 veya daha fazla kez aynı kişiyi aramaya çalışıyorum ancak o şekilde arıyor bu problemle karşılaşan veya çözüm yolunu bilen arkadaş varsa yardımcı olursanız sevinirim herkese iyi günler.

    1. PetaBayt
      29 Ocak 2017 13:39 Cevaplayın

      Bu soruna farklı bir uygulama yol açabilir. Hangisi olduğunu tahmin edemiyorsanız fabrika ayarlarına almayı deneyin.

  149. Derya
    01 Şubat 2017 09:14 Cevaplayın

    Merhaba PetaBayt
    Sorulara hiç sıkılmadan cevap verdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Benim sorunum şu;
    Samsung S6 telefonum. 2 gün öncesine kadar hiç bir sorun yokken, şimdi instagrama video yükleme sorunu yaşıyorum. Yarıya kadar yüklenip, orada kalıyor. Hatta bazen geri geri gidiyor. 2 hesabım var, diğerinde sorunsuzca yükleniyor aynı videolar. Önbelleği, verileri temizledim. Temizleyici program indirip, telefonuda temizledim. Kaldırma seçeneği yok, etkisizleştirip, tekrar güncelleyerek kurdum. İnternet bağlantım sağlıklı. Bana önerebileceğiniz birşey var mı acaba bunların dışında ? İnstagram hesabım çok önemli, zira firma sahibiyim, ve ürün tanıtıyorum 2 hesabımda da. Şimdiden çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Sevgilerimle

    1. PetaBayt
      01 Şubat 2017 11:53 Cevaplayın

      Merhaba, hesaplar arasında geçiş yaptıktan sonra “verileri temizle” yapmanız yeterli olmalı. Diğer hesap düzgün atıyorsa sorun Instagram’da olabilir. Biz resimleri masaüstü program ile yüklemiştik. Güvenli mi tartışılır.

  150. Hasan
    01 Şubat 2017 11:43 Cevaplayın

    Telefon bir aylık s6 edge ekranda mor leke ve siyah leke oldu bunun sebebi nedir çözümü nedir iade kabul ederler mi yardımcı olur musunuz ?

    1. PetaBayt
      01 Şubat 2017 11:55 Cevaplayın

      Samsung kabul ediyordu en son. http://www.petabayt.com/galaxy-s6-sahiplerinden-yeni-sikayet-mor-leke-problemi/

  151. Hasan
    01 Şubat 2017 12:22 Cevaplayın

    teşekkürler Perabayt cihaz daha 1 aylık iade imkanı var mı sizce ?

    1. PetaBayt
      01 Şubat 2017 12:44 Cevaplayın

      1 aylik cihaz tr garantili ise degisim olur.

  152. ahmet
    01 Şubat 2017 20:18 Cevaplayın

    s6 cıhazımdan goruntulu konusmada sesgıtmıyor

  153. Emir
    05 Şubat 2017 21:33 Cevaplayın

    S6 edge telefonun alttaki iki dokumatik tuşu kendiliğinden işliyor ne yapmam lazım

  154. Eren
    09 Şubat 2017 03:30 Cevaplayın

    İyi günler .. 2016 aralık ayında s6 edge aldım ve aldığım günden beri hoparlorü sıkıntılı .. Bazen müzik çalarken ses gidip geliyor ve takılmalar oluyor .. Öğrenci olduğum için servise verip telefonsuz kalamadım .. Bundan önce hep iphone kullanıyordum ve samsunga geçtiğime gerçekten pişman oldum .. Yarın servise vercem .. Ama inşallah bi sıkıntıyla karşılaşmam .. Telefonları sorunlu olduğu gibi çalışanlarıda sorunlu oluyormuş bu firmanın 🙂

  155. Pınar
    09 Şubat 2017 18:18 Cevaplayın

    merhaba.ben s6 egde kullanıyorum yazılım güncellemesi geldi onayladım güncellemeden sonra ekran sürekli kararıyor ve samsung yazısı çıkıyor mavi ışıkta yanıp sönüyor. telefonu kapatınca da samsung yazısı çıkıyor ve tamamen kapanmıyor telefon.telefonu açtığım zaman PİN i giriyorum ana ekran açılıyor hemen sonrasında yine ekran kararıyor samsung yazısı çıkıyor.Ne olduğunu hiç anlamadım ne yapmam gerekiyor.

    1. selo
      09 Şubat 2017 23:08 Cevaplayın

      Merhaba, güncelleme sonrası aynı problemi bende yaşadım. Samsung müşteri hizmetleri servise yönlendirdi. Güncelleme ile ilgili olduğunu söylediler ama umarım önemli bir şey değildir.

    2. Ozan
      10 Şubat 2017 03:26 Cevaplayın

      Aynı sorun bende var düzeltebildiniz mi?

  156. Ozan
    10 Şubat 2017 03:27 Cevaplayın

    Sorunu düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor?

  157. Pınar
    10 Şubat 2017 19:49 Cevaplayın

    Ben düzelttim cok sükür.öncelikle laptopa smart switch yükledim sonra sim kartımı telefondan çıkarttım ve telefonumdaki verileri smart switche yedekledim sonra telefonu fabrika ayarlarına sıfırladım.sonrasında verileri geri yükledim sim kartımı taktım her sey yoluna girmişti.eğer olmasaydı servise götürmemi söylemişlerdi.gerek kalmadı.

  158. Tuğba Baykal
    11 Şubat 2017 02:18 Cevaplayın

    S6 edge kullaniyorum cokda dikkatli kullaniyordum sarja taktim telefonu daha sonra elime bi.aldım ekran catlamıs nasil olur dusmedi carpmadim resmen durduk yerde ekran catladi bu nasil bi is anlayamadm

  159. soner
    15 Şubat 2017 22:06 Cevaplayın

    ön kamera çok kötü çekiyor. yüzünün bir kısmını eziyor fakat retrica,snaphat ile çektiğinde böyle bir şey olmuyor. aynı sorunu yaşayan var mı?

  160. Aslı
    22 Şubat 2017 19:03 Cevaplayın

    Yazılım güncelleme bilgisayarda da telefonda da yapamıyorum edge ekranında sadece kişilerin var

  161. Aslı
    22 Şubat 2017 19:06 Cevaplayın

    Yazilim Güncelleme hem pc de hem telefonda olmuyo edge ekranında sadece kişilerin var uygulamalar yok

  162. Yaren
    24 Şubat 2017 22:18 Cevaplayın

    Merhabaa telefonum s6edge plus 5 dk dır telefonum kendi kendine google be kameraya girp cikiyo ve ekran kapama tusuna basıyorum calısmıyo kutfen yardım edin ayrıca suyun altına soktum 5 dk kaldı kalmadı sonrasında oldu lutfen yardım edin

    1. PetaBayt
      24 Şubat 2017 22:20 Cevaplayın

      Telefonu kapatıp komple pirinç içine yatırın, en az 24 saat. Su kaynaklı sorun ise yardımcı olacaktır. Ekran koruyucu da bazen bu sorunları verebiliyor. Su olduğunu düşünüyorsanız telefonu açık tutmayın.

  163. Merve duman
    08 Mart 2017 09:53 Cevaplayın

    Merhabalar bende s6 Edge kullanıyorum telefonumun bi problemi yoktu birden bire sanki hoparlör u patlamış gibi ses çıkıyor müzik ve videolarda kesik kesik sesler neden böyle oldu anlamadim

  164. Burak
    13 Mart 2017 14:44 Cevaplayın

    Peki ya buna ne demeli 1 yıllık telefon şarj ederken bataryadan garip sesler çıkıyor patlayacak diye korkuyorum sesi duyunca fişten çekiyorum sorun ney bataryanın böyle yapması normalmi

  165. Burak
    13 Mart 2017 14:45 Cevaplayın

    Peki ya buna ne demeli 1 yıllık telefon şarj ederken bataryadan garip sesler çıkıyor patlayacak diye korkuyorum sesi duyunca fişten çekiyorum sorun ney bataryanın böyle yapması normalmi s6 kullanıyorum

    1. PetaBayt
      13 Mart 2017 14:46 Cevaplayın

      Ses genelde şarj eden devrelerden veya şarj cihazından gelir. Bataryadan ses geliyorsa kullanmasınız daha iyi.

      1. Burak
        13 Mart 2017 17:06 Cevaplayın

        Şarj aletiminden değil genelde geceleri çıkıyor kulağımı dayayıp dinliyorum cızıltılı sesler çıkıyor aynı telefonu kuzenimde kullanıyor sordum onunda 1 yıl oldu aynı sorun bende de var dedi kaskoya yolluyacakmış banada dedi sende yolla

  166. BARIŞ
    20 Mart 2017 09:28 Cevaplayın

    s6 edge kullanıyorum fakat ekranın arkasında gölge gibi saat ve çekim gücü göstergesi var bu neden olur bilen varmı arkadaşlar yada bir çözümü.

    1. PetaBayt
      20 Mart 2017 10:49 Cevaplayın

      Ghost ekran sorunu olmali. Garantiniz varsa kullanin.

  167. AHMET
    03 Nisan 2017 08:14 Cevaplayın

    taylan bey merhaba, ben samsung tr garantili S6 aldım ve knox 2 hatası verdi ve bu “Problem 5: “Yetkisiz bir eylem tespit edildi” hatası” dolayı, bu problemi kabul etmiyorlar ben resmi açıklamaya nasıl ulaşabilirim?

  168. Necati
    07 Nisan 2017 17:42 Cevaplayın

    Merhaba öncelikle kolay gelsin Samsung S6 kullanıcısıyim son zamanlarda telefonum kendi kendine girdigim uygulamalardan, sayfalardan vb yerlerden çıkış yapıyor yani geri tuşu basılı kalıyor ben giriş yapıyorum o tek tek geri çıkıyor. Bu problemi nasıl çözebilirim cevaplarsanız ıyi olur teşekkürler.

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