Galaxy S7 Edge Sahipleri Galaxy S8 Plus’a Geçiş Yapmalılar mı?

Geçen yıl, Samsung Galaxy S7 Edge, en iyi telefondu. Note 7 ye ne olduğunu biliyorsunuz. Bu yıl Samsung Galaxy S7 Edge ile Samsung Galaxy S8 tablet telefon versiyonu olan Plus modeli yer değiştirdi.

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Peki geçen yıldan bu yana ne kadar fark ortaya çıktı.

Türkiye Galaxy S8 Plus Fiyatları

Ülkemizde satışa sunulacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin fiyatı 4.399 TL ve 4.999 TL olarak açıklandı. 64GB dahili hafızalı Samsung Galaxy S8 fiyatı 4.399 TL, 64GB Galaxy S8 Plus fiyatı ise 4999 TL.

Galaxy S8 Plus ile Galaxy S7 Edge Farkı

Özellikler / Telefon Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Plus Ekran Ebatı: 6,2 inç 5,5 inç Çözünürlük 2560x1140 2960x1140 İşlemci Snapdragon 820 Snapdragon 835 Ön Kamera 5MP 8MP Arka Kamera 12MP 12MP RAM 4GB 4GB Depolama 32,64,128GB 64GB Batarya 3600mAh 3500mAh MikroSD Var Var Su Geçirmezlik Var Var USB MikroUsb Type C Ekstralar Parmak izi Parmak izi, iris tarama

Bu iki telefon çok benzer, ancak dikkat edilmesi gereken birkaç önemli farklılık var. En büyük değişiklik ekran boyutudur. Samsung, 5.5 inç ekrandan kavisli 6.2 ekrana geçti. Fakat bir değişiklik Galaxy S8 Plus'ın daha büyük olduğu anlamına gelmiyor. Küçük çerçeveler sayesinde daha büyük ekranı aynı ebatları sunabiliyor.

Muhtemelen işlemci en büyük değişiklik. Samsung, Snapdragon 820 den yeni Snapdragon 835 e geçti. RAM ve depolama aynı kaldı. Gelişmiş işlemci daha iyi bir performans anlamına gelmelidir, Samsung telefonlarda bu her zaman geçerli değil. Samsung telefonları birçoğu yaşlandıkça yavaş. Umarız aynı şey Galaxy S8 Plus için de geçerli olmaz.

Diğer özellikler de hemen hemen aynı. Arka tarafta aynı boyutta bir fotoğraf makinesinin biraz geliştirilmiş hali ve biraz daha iyi ön kamera alıyorsunuz. Pil neredeyse aynı. Halen bir Micro SD kart yuvasına sahip ve suya dayanıklı bir telefon. Şarj bağlantı noktası USB Type-C'ye yükseltildi ve yeni bir IRIS tarayıcı var.

Yükseltmeye değer mi?

Galaxy S7 Edge hala iyi bir telefon. Geçen yıl ellerindeki en iyi Samsung cihazdı. Pil ömrü sorununuz varsa halen de iyi bir seçenek. Ekran boyutu ve performansı sizin için önemli ise Galaxy S8 Plus iyi bir yükseltme seçeneği olarak gözüküyor.

Düşüncelerinizi bekliyoruz, Galaxy S8 Plus alınabilir bir telefon mudur?