Galaxy S7 Edge Sahipleri Galaxy S8 Plus’a Geçiş Yapmalılar mı?

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2 Cevaplar

  1. ebayusuff dedi ki:
    31 Mart 2017, 07:52

    Samsung eşeğin ç….ünü alsın. Aptal miyim her yıl onu daha da zengin edecek. S7 edge i çulu çıkana dek kullanırım.

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  2. misafir dedi ki:
    17 Nisan 2017, 04:08

    s7 edge tabikide bi ekranı büyüttü diye asla almam s7 edge in yapamadığı şey yok

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