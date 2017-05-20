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Galaxy S8 Exynos 8895 ile Geekbench göre en güçlü akıllı telefon

PetaBayt 20 Mayıs 2017 Akıllı Telefonlar Yorum Yazın

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus. kuşkusuz şimdiye kadar yapılmış en güçlü akıllı telefonlardır.

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Kore teknoloji devinin kullandığı işlemciler sayesinde ( Qualcomm Snapdragon 835 ve Exynos 8895 ) bunu başardığını söyleyebiliriz. Herşeyin işlemci olmadığı da bilinen bir gerçek.

Fakat Samsung'un kullandığı bu iki işlemciden hangisi daha kuvvetli? Bu soruya cevap ise Geekbench, benchmark uygulaması ile geliyor.

En iyi işlemciye sahip telefonun değerleri ne?

Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 8895 işlemci tek çekirdek skoru 2000 puanın üstünde. Çoklu çekirdekte ise tam 7101 puan alıyor.

Bu değerlere göre en güçlü akıllı telefon nedir sorusuna rahatlıkla Samsung Galaxy S8 cevabı verebiliriz.

Sizde telefonunuzun skorunu öğrenmek için Geekbench kullanabilirsiniz

Android için Geekbench

iPhone için Geekbench

Samsung Galaxy S8 SM-G950F Özellikleri

teknolojiGSM / HSPA / LTE
ÇIKIŞ TARİHİ2017, Mart
Mevcut. 2017 yılının Nisan ayında satışa girdi
VÜCUTBoyutlar148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 inç)
Ağırlık155 g (5.47 oz)
İnşa etmekCorning Gorilla Glass 5 arka panel
SIMTekli SIM (Nano-SIM)
Çift SIM (Nano-SIM, ikili bekleme) - G950FD, G9500
- Samsung Pay (Visa, MasterCard sertifikalı)
- IP68 sertifikalı - 1,5 metre ve 30 dakikada toz / su geçirmez
EKRANTipSüper AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut5,8 inç (~% 83,6 ekran-vücut oranı)
Çözüm1440 x 2960 piksel (~ 570 ppi piksel yoğunluğu)
Çoklu dokunuşEvet
KorumaCorning Gorilla Cam 5
- 3D Touch
- Daima açık ekranda
- TouchWiz UI
PLATFORMİşletim sistemiAndroid 7.0 (Nougat)
Yonga setiExynos 8895 Octa - EMEA
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - ABD modeli
İşlemciOcta-core (4x2.3 GHz ve 4x1.7 GHz) - EMEA
Octa-core (4x2.35 GHz Kryo ve 4x1.9 GHz Kryo) - ABD modeli
GPUMali-G71 MP20 - EMEA
Adreno 540 - ABD modeli
BELLEKKart yuvasıMicroSD, 256 GB'ye kadar (özel slot) - tek SIM modeli
microSD, 256 GB'a kadar (SIM 2 yuvası kullanır) - G950FD, G9500
İç64 GB, 4 GB RAM
KAMERABirincil12 MP, f / 1.7, 26mm, faz tespit otofokus, OIS, LED flaş, kontrol kalitesi
Özellikler1 / 2.5 "sensör boyutu, 1,4 μm piksel boyutu, coğrafi etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 9MP görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz / gülen yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
Video2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, HDR, çift video kaydı, kontrol kalitesi
İkincil8 MP, f / 1.7, otofokus, 1440p @ 30fps, çift video görüşmesi, Otomatik HDR
SESUyarı türleriTitreşim; MP3, WAV zil sesleri
HoparlörEvet
3.5 mm jakEvet
- 32 bit / 384kHz ses
- Özel mikrofon ile etkin gürültü iptali
İLETIŞİM METİNLERİWLANWi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bantlı, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth5.0, A2DP, LE, aptX
Küresel Konumlama SistemiEvet, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ile
NFCEvet
RadyoYok hayır
USB3.1, Tip C 1.0 ters çevrilebilir konektör
ÖZELLİKLERSensörlerIris tarayıcı, parmak izi (arkaya monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2
MesajlaşmaSMS (dişli görüntü), MMS, E-posta, Push Mail, IM
TarayıcıHTML5
Javahayır
- Samsung DeX (masaüstü deneyimi desteği)
- Hızlı pil şarjı (Hızlı Yükleme 2.0)
- Qi / PMA kablosuz şarj etme (pazar bağımlısı)
- ANT + desteği
- S-Ses doğal dil komutları ve dikte
- MP4 / DivX / XviD / H.265 oynatıcı
- MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı
- Fotoğraf / video editörü
- Belge editörü
PİLÇıkarılabilir Olmayan Li-Ion 3000 mAh pil
Konuşma zamanı20 saate kadar (3G)
Müzik çalma67 saate kadar
ÇEŞİTLİRenklerGece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın
SAR ABD0,44 W / kg (baş) 0,75 W / kg (gövde)
SAR EU0,32 W / kg (baş) 1,27 W / kg (gövde)
Fiyat grubu9/10
TESTLERPerformansBasemark OS II: 3272 / Basemark OS II 2.0: 3376
Basemark X: 42370
EkranKontrast oranı: Sonsuz (nominal), 4.768 (güneş ışığı)
KameraFotoğraf / Video
HoparlörSes 66dB / Gürültü 70dB / Halka 72dB
Ses kalitesiGürültü -92.5 dB / Çapraz -92.8 dB
Pil ömrü
Dayanıklılık oranı 84h

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