Galaxy S8 Exynos 8895 ile Geekbench göre en güçlü akıllı telefon

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus. kuşkusuz şimdiye kadar yapılmış en güçlü akıllı telefonlardır.

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Kore teknoloji devinin kullandığı işlemciler sayesinde ( Qualcomm Snapdragon 835 ve Exynos 8895 ) bunu başardığını söyleyebiliriz. Herşeyin işlemci olmadığı da bilinen bir gerçek.

Fakat Samsung'un kullandığı bu iki işlemciden hangisi daha kuvvetli? Bu soruya cevap ise Geekbench, benchmark uygulaması ile geliyor.

En iyi işlemciye sahip telefonun değerleri ne?

Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 8895 işlemci tek çekirdek skoru 2000 puanın üstünde. Çoklu çekirdekte ise tam 7101 puan alıyor.

Bu değerlere göre en güçlü akıllı telefon nedir sorusuna rahatlıkla Samsung Galaxy S8 cevabı verebiliriz.

Sizde telefonunuzun skorunu öğrenmek için Geekbench kullanabilirsiniz

Android için Geekbench

iPhone için Geekbench

Samsung Galaxy S8 SM-G950F Özellikleri

AĞ teknoloji GSM / HSPA / LTE

ÇIKIŞ TARİHİ 2017, Mart Mevcut. 2017 yılının Nisan ayında satışa girdi

VÜCUT Boyutlar 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 inç) Ağırlık 155 g (5.47 oz) İnşa etmek Corning Gorilla Glass 5 arka panel SIM Tekli SIM (Nano-SIM)

Çift SIM (Nano-SIM, ikili bekleme) - G950FD, G9500 - Samsung Pay (Visa, MasterCard sertifikalı)

- IP68 sertifikalı - 1,5 metre ve 30 dakikada toz / su geçirmez

EKRAN Tip Süper AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk Boyut 5,8 inç (~% 83,6 ekran-vücut oranı) Çözüm 1440 x 2960 piksel (~ 570 ppi piksel yoğunluğu) Çoklu dokunuş Evet Koruma Corning Gorilla Cam 5 - 3D Touch

- Daima açık ekranda

- TouchWiz UI

PLATFORM İşletim sistemi Android 7.0 (Nougat) Yonga seti Exynos 8895 Octa - EMEA

Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - ABD modeli İşlemci Octa-core (4x2.3 GHz ve 4x1.7 GHz) - EMEA

Octa-core (4x2.35 GHz Kryo ve 4x1.9 GHz Kryo) - ABD modeli GPU Mali-G71 MP20 - EMEA

Adreno 540 - ABD modeli

BELLEK Kart yuvası MicroSD, 256 GB'ye kadar (özel slot) - tek SIM modeli

microSD, 256 GB'a kadar (SIM 2 yuvası kullanır) - G950FD, G9500 İç 64 GB, 4 GB RAM

KAMERA Birincil 12 MP, f / 1.7, 26mm, faz tespit otofokus, OIS, LED flaş, kontrol kalitesi Özellikler 1 / 2.5 "sensör boyutu, 1,4 μm piksel boyutu, coğrafi etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 9MP görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz / gülen yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama Video 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, HDR, çift video kaydı, kontrol kalitesi İkincil 8 MP, f / 1.7, otofokus, 1440p @ 30fps, çift video görüşmesi, Otomatik HDR

SES Uyarı türleri Titreşim; MP3, WAV zil sesleri Hoparlör Evet 3.5 mm jak Evet - 32 bit / 384kHz ses

- Özel mikrofon ile etkin gürültü iptali

İLETIŞİM METİNLERİ WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bantlı, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX Küresel Konumlama Sistemi Evet, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ile NFC Evet Radyo Yok hayır USB 3.1, Tip C 1.0 ters çevrilebilir konektör

ÖZELLİKLER Sensörler Iris tarayıcı, parmak izi (arkaya monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2 Mesajlaşma SMS (dişli görüntü), MMS, E-posta, Push Mail, IM Tarayıcı HTML5 Java hayır - Samsung DeX (masaüstü deneyimi desteği)

- Hızlı pil şarjı (Hızlı Yükleme 2.0)

- Qi / PMA kablosuz şarj etme (pazar bağımlısı)

- ANT + desteği

- S-Ses doğal dil komutları ve dikte

- MP4 / DivX / XviD / H.265 oynatıcı

- MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı

- Fotoğraf / video editörü

- Belge editörü

PİL Çıkarılabilir Olmayan Li-Ion 3000 mAh pil Konuşma zamanı 20 saate kadar (3G) Müzik çalma 67 saate kadar

ÇEŞİTLİ Renkler Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın SAR ABD 0,44 W / kg (baş) 0,75 W / kg (gövde) SAR EU 0,32 W / kg (baş) 1,27 W / kg (gövde) Fiyat grubu 9/10