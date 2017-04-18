Galaxy S8 Kırmızı Ekran Sorunu Şikayetleri Gelmeye Başladı

Samsung Galaxy S8'in ön siparişlerinin sevkiyatı başladı. Erkenden ulaşan telefonlar alıcılarını sevindirdi ama herkesi değil.

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Cihazını teslim alıp kullananlardan da şikayetler gelmeye başladı. Haber sitelerine ilk düşen şikayet kırmızı veya kırmızımsı ekran sorunu.

Bazı Koreli Galaxy S8 kullanıcıları kırmızı tonda ekrandan şikayet ediyorlar.

Bazı forumlarda iddia edilen ayarlardan bu durumun düzeltilmesi gerçeği de yansıtmadığı konuşuluyor. Şikayetlere cevap olarak Samsung; "Problemin çok önemli olmadığı, ayarlardan düzeltilebildiği ve eğer düzelmiyorsa müşteri servis merkezlerinden değişim yapılabileceği" açıklamasını yaptı.

koreaherald.com

Yine aşağıdaki bir videoda Xiaomi Mix ile Galaxy S8 ekranını karşılaştıran videoda Galaxy S8'in kırmızı ekran sorunu belli oluyor.

Videonun sonlarına doğru görebilirsiniz.

Bir çok kullanıcı ekran panelini optimize ettiği halde durumun düzelmediğini belirtiyor. Şu anda konu ile ilgili haberler bu kadar. Samsung'un konu ile ilgili tavrı ve kullanıcı bildirimleri ile Galaxy S8 problemlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.