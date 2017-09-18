Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları artık Bixby tuşunu devre dışı bırakabilecek

Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus ile gelen yeni sanal asistan Bixby tuşunu artık devre dışı bırakılmasına olanak sağladı.

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Gelen güncellemelerin birinde bu özelliği getiren Samsung konu hakkında bilgi vermedi. Reddit forumlarında ortaya çıkan bu durum sayesinde muhtemelen en son yazılım güncellemesi ile Bixby tuşunu kapatabileceksiniz.

Bixby ve Bixby Home'un son sürümlerine güncelleme yapın

En yeni güncellemeleri alabilmek için Galaxy Apps Store'u açın

Sağ üst köşedeki ayarlar simgesini açın ve Uygulamalarımı seçin

Güncellemeler arasında Bixby ve Bixby Home ve diğer ek özellikleri için güncellemeleri göreceksiniz.

Güncellemeleri yükleyin.

Tamamlandığında Bixby'i açın ve sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine tıklayın. Bixby tuşunu kapatmak için bir simge daha göreceksiniz.

Alternatif olarak Ayarlar'a giderek Bixby tuşu menüsünü bulabilir ve hiç bir şey açma seçeneğini de deneyebilirsiniz.

Uzun süre tuşa basmadıkça artık Bixby aktifleşmez.

Güncelleme henüz Türkiye'de olmayabilir. Yine de deneyip kontrol etmenizde fayda var. Eğer güncelleme gelemz ise merak etmeyin yakında gelecektir. Avrupa'da Almanya, Bulgaristan ve Avustralya'da bu güncellemeler doğrulandı.