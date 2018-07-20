Galaxy S9 ve S9 Plus güncelleme 480fps süper ağır çekim modu geldi

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ilk çıktığında gerçek zamanlı 0.2s kadar kayıt yapabilecek 720@ 960fps ağır çekim modu ile geldi.

Son gelen güncelleme kayıt süresini 0.4s gerçek zamana kadar yükselten 480 fps moduna olanak tanır.

Süper yavaş çekim modu sadece 480 fps'dir. 960 fps istiyorsanız, otomatik moda geçmeniz gerekecek. Bu değişimin ardındaki mantığın tam olarak ne olduğundan emin değiliz, ama yine de otomatik modun oldukça iyi olduğu gerçeğinde teselli bulabiliriz.

AR Emojilerde bu güncelleme ile daha stabil çalışacak. Ayrıca telefon daha kararlı ve stabil çalışacak ve gğncelleme ayrıca güvenlik düzeltmeleri de içeriyor.

Şimdilik, güncellemenin Hindistan ve Güney Kore'de gerçekleştiği bilgisine sahibiz.