Galaxy Z Flip Samsung’un ilk katlanabilir cam ekranı

Samsung Electronics, bugün yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in tanıtımını yaptı. Galaxy Z Flip, cesur ve şık tarzıyla, kendini devrim niteliğindeki teknolojilerle ifade etmeyi sevenler için tasarlandı. Türünün ilk örneği olan katlanabilir cam kullanılarak üretilen Galaxy Z Flip, katlandığında avuca sığan son derece şık ve kompakt 6,7 inçlik ekranıyla, adeta fizik kurallarını esnetiyor.

İlk kez bu cihazda kullanılan “Gizli Menteşe” ve yenilikçi kullanıcı deneyimi sayesinde, Galaxy Z Flip ile içerik üretmek, paylaşmak ve izlemek çok kolay. Galaxy Z Flip, şık tasarımından esnek kullanım deneyimine kadar tüm özellikleriyle, katlanabilir mobil cihaz çağına heyecan katıyor.

amsung Electronics Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkan Dr. TM Roh şunları söyledi: “Galaxy Fold’un yarattığı heyecan bize cesaret verdi. Galaxy Z Flip, katlanabilir cihaz kategorisinin evrimi açısından önemli bir adım, çünkü kullanıcılarımıza yeni bir tasarım konsepti, yeni bir ekran ve hepsinden önemlisi yeni bir mobil deneyim sunuyor. Galaxy Z Flip’in eşsiz katlanabilir tasarımı ve kullanıcı deneyimi ile bir mobil cihazın nasıl olabileceğini ve kullanıcılara neler sunabileceğini yeniden tanımlıyoruz.”

Katlanabilir Cihaz Dönemi

Galaxy Fold, yepyeni bir kategori yaratarak, Galaxy ailesinde katlanabilir mobil cihaz çağını başlatmıştı. Galaxy Z Flip ise bu kategorinin önümüzdeki on yıl içinde geleceği noktayı şekillendiriyor. Z serisinin ilk üyesi olan Galaxy Z Flip, Samsung’un katlanabilir cihaz kategorisine liderlik etmek ve önümüzdeki yıllarda katlanabilir telefonlara yönelik sürpriz teknolojiler ve tasarım konseptleri geliştirmek konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulayan yeni bir ürün portföyünün habercisi.

Moda Teknolojiyle Buluşuyor

Galaxy Z Flip’in kompakt ve şık tasarımı, kendini teknolojiyle ifade etmeyi sevenler için yaratıldı. Galaxy Z Flip’te yer alan tüm yenilikler bu hedefe yönelik:

Cebe Sığan Şıklık – Maksimum taşınabilirlik gözetilerek tasarlanan Galaxy Z Flip, katlandığında bir cüzdan kadar küçülüyor. Böylece cebinize veya çantanıza kolayca sığıyor. Kapandığında, avuç içine sığacak şık ve kompakt bir cihaza dönüşüyor. Açıldığında ise ekran neredeyse iki katına çıkarak göz alıcı 6,7 inçlik bir ekran haline geliyor. Son derece şık renk paleti, pürüzsüz kıvrımlı kenarları ve keyifli katlanma sesiyle Galaxy Z Flip tüm bakışları üzerinizde toplayacak.

Samsung’un İlk Katlanabilir Cam Ekranı – Galaxy Z Flip, Samsung’un tescilli bükülebilir Ultra İnce Camı (UTG) sayesinde, daha önce hiçbir katlanan cihazda görülmemiş bir incelik, pürüzsüzlük, görüntü kalitesi ve his sağlayan Sonsuz Ekran özelliğine sahip. Üst tarafta ortalanmış ekran içi kamera yeri sayesinde, görüntüde kayıp ve bozulma en aza iniyor. Samsung’un ilk 21.9:9 ekran oranıyla, 21:9 sinema film oranına sahip diziler ve filmler gibi içeriklerden çok daha fazla zevk alacaksınız.

Yeni Gizli Menteşe – Galaxy Z Flip’in Gizli Menteşesi tam bir mühendislik harikası. Son derece küçük olmasına rağmen ekranın yumuşak ve kolay bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayan ikili cam mekanizmasıyla desteklendi. Galaxy Z Flip’in ekranı, aynen bir dizüstü bilgisayar gibi farklı açılarda sabitlenebiliyor. Gizli Menteşe sistemi, Samsung’un yeni süpürme teknolojisi ile de entegre edildi. Mikro kesme yöntemiyle üretilmiş naylon elyafların kullanıldığı bu teknoloji, tozu ve kiri maksimum ölçüde azaltıyor.

Katlanabilir Cihaz Deneyiminde Yeni Dönem

Galaxy Z Flip, her şeyin sürekli hareket halinde olduğu modern yaşam tarzı için tasarlandı. Artık ellerinizi kullanmadan farklı açılardan bir çok şeyi yapabileceksiniz.

Ellerinizi Kullanmadan İstediğinizi Yapın – Galaxy Z Flip açık konumdayken, birçok açıda sabitlenebiliyor. Bu da selfielerinizin daha net görünmesini ve Google Duo’da etkileyici video görüşmeleri yapmanızı sağlıyor, hem de ellerinizi hiç kullanmadan.

Esnek Kullanım modu – Samsung, Galaxy Z Flip’in eşsiz katlanan tasarımına yönelik özel kullanıcı deneyimini sağlayan Esnek Kullanım modu (Flex mod) tasarımında Google ile birlikte çalıştı. Cihaz serbest dururken ekran otomatik olarak dörder inçlik iki kısma ayrılıyor ve böylece ekranın üst yarısında fotoğraf, yazı veya videolar görüntülenirken kullanıcı, ekranın alt yarısını kullanarak bu içerikleri kontrol edebiliyor. Kolaylıkla üst ekranda YouTube izlenirken alt ekranda başka videolar aranabiliyor, açıklamalar okunabiliyor veya yorum yazılabiliyor.

Çığır Açan Kamera – Galaxy Z Flip kelimenin tam anlamıyla kendi ayakları üstünde duruyor, böylece zaman ayarlı grup fotoğrafları ve parlak gece çekimleri gibi içerikleri daha rahat yakalayabiliyorsunuz. Sosyal medya içeriklerinizi tripod kullanmadan, elleriniz serbest halde en iyi açıdan oluşturabiliyor ve sosyal medya platformları için en uygun 16:9 oranıyla kusursuz videolar kaydedebiliyorsunuz. Gece Hızlı Çekim modu ile flaş kullanmadan baş döndürücü gece videoları veya düşük ışıkta parlak gece fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken, cihazı açıp masaya koymak. Katlı durumdayken, cihazı açmadan arka kamerayı kullanarak tek elle hızlı bir şekilde kaliteli selfieler çekebiliyorsunuz.

Bildirimler Sizin Kontrolünüzde – Galaxy Z Flip ister kapalı, ister dik konumda, isterse açık olsun; gelen mesaj, arama ve hatırlatmaları görmek çok kolay. Cihaz kapalıyken, kapak ekranından tarih, saat ve pil durumunu kontrol edebilirsiniz. Gerçek zamanlı bildirimler alabilir, böylece cihazı açmadan aramalara kolayca cevap verebilir veya sadece gelen bildirime tıklayıp Galaxy Z Flip’i açarak, mesajlarınıza cevap yazabilirsiniz.

Çoklu Kullanım Penceresi – Çoklu Kullanım Penceresi sayesinde, aynı anda birden fazla işlem yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, çoklu kullanım çubuğunu açmak ve istediğiniz uygulamaları sürükleyip bırakmak. Üst yarıda en son moda trendlerini okurken alt yarıda beğendiğiniz kıyafetleri satın alabilirsiniz.

Galaxy Temeli ve Ekosistemi

Galaxy Z Flip, katlanabilir cihaz deneyimini Galaxy ekosistemiyle bir araya getiriyor. Galaxy serisinin amiral gemisi olmayı hak eden kamera, ekran, pil ve güvenlik performansının yanı sıra Samsung Health, Samsung Knox ve daha birçok hizmeti beraberinde getiriyor. 4K çekimler, Canlı Odak ve Süper Dengeli Çekim ile çok yönlü kamera deneyimi sunuyor. Galaxy Z Flip’te optimize edilmiş çift pil sistemi sayesinde fazla alan kaplamadan daha fazla güç sağlanıyor. Kablolu veya kablosuz hızlı şarjın yanı sıra Kablosuz Güç Paylaşımı ile Galaxy Buds, Galaxy Watch ve hatta arkadaşınızın cihazını dahi kablosuz şarj edebilirsiniz. Samsung Knox ise kullanıcıları ve cihazlarını çipten yazılıma kadar koruma altına alıyor ve aylık/çeyreklik dönemde güncellemeler alıyor. Kullanıcılar ayrıca Samsung Health ile sağlık bir yaşam için takip ve izleme yapabiliyor, SmartThings ile Samsung ve iş ortaklarının binlerce ürününe ulaşabiliyor.

Satış

Galaxy Z Flip 12 Şubat 2020 itibarıyla online siparişe açılıyor. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulacak telefonun tavsiye edilen satış fiyatı ise 13.499 TL. Galaxy Z Flip hakkında daha fazla bilgi için lütfen news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com veya www.samsung.com/galaxy sayfalarını ziyaret edin.

Ayrıca Galaxy Z Flip için özel müşteri servis hattı oluşturuldu. Tüketiciler 0850 22 20 847 (VIP) no’lu hattan ulaştıkları deneyimli temsilcilerden hizmet alabilecekler. Galaxy Z Flip ile birlikte 1 yıl Ekran Koruma Desteği alınabilecek. Bu koruma desteği ile tüketiciler satın alma tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bir kereye mahsus, ekran tamirini 699 TL’lik özel fiyatla gerçekleştirebilecek.

Galaxy Z Flip – Teknik Özellikler

Ekran

Ana Ekran

6,7“ FHD+ Dinamik AMOLED Ekran (21.9:9) Sonsuz Esnek Ekran (Infinity Flex) 2636 x 1080

425ppi

* Ekran, yuvarlak köşeler dikkate alınmaksızın tam bir dikdörtgen olarak çaprazlamasına ölçülmüştür. Yuvarlak köşeler ve kamera deliği nedeniyle, kullanılabilir alan daha küçüktür.

Kapak Ekranı

1,1“ Süper AMOLED Ekran

300 x 112

303ppi

* Ekran, yuvarlak köşeler dikkate alınmaksızın tam bir dikdörtgen olarak çaprazlamasına ölçülmüştür. Yuvarlak köşeler ve kamera deliği nedeniyle, kullanılabilir alan daha küçüktür.

Boyutlar & Ağırlık

Katlanmış

73,6 x 87,4 x 17,3mm (Menteşe) – 15,4mm (Katlanmış)

Açık

73,6 x 167,3 x 7,2mm – 6,9mm (Ekran)

* Galaxy Z Flip’in açık haldeki kalınlığına ana ekranın çerçevesi dâhil değildir.

Ağırlık

183 g

Kamera

Ön Kamera

10MP Selfie Kamerası: F2.4

Piksel büyüklüğü: 1.22μm

FOV: 80˚

Arka Çift Kamera

12MP Ultra Geniş Kamera: F2,2

Piksel büyüklüğü: 1,12μm

FOV: 123˚

12MP Geniş Açılı Kamera: Süper Hızlı İkili Piksel AF, OIS, F1,8

Piksel büyüklüğü: 1,4μm

FOV: 78˚

Arkadaki Geniş Açılı Kamera için OIS (Optik Görüntü Sabitleme)

8x’e kadar dijital zoom

HDR10+ kayıt

AF İzleme (otomatik odaklama)

Uygulama İşlemcisi

7㎚ 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci

※ 2,95GHz (Maksimum Çalışma Hızı) + 2,41GHz + 1,78GHz

Bellek

8GB RAM, 256GB dâhili bellek

* Gerçek depolama alanı, cihaza önceden yüklenmiş yazılımlara göre değişiklik gösterebilir.

Pil

3.300 mAh (tipik) çift pil

* Üçüncü şahıs laboratuvarlarında test edilmiş ölçülen tipik değerdir. Tipik değer, IEC 61960 standardına göre test edilen pil numunelerindeki kapasite sapmaları dikkate alınarak belirlenen tahmini ortalama değerdir. Nominal (minimum) kapasite 3.200mAh’dir. Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım şekline ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Şarj

Şarj kablosu ve kablosuz ağ üzerinden hızlı şarj desteği

Wireless PowerShare (Kablosuz Güç Paylaşımı)

* Kablolu şarj, QC2,0 ve AFC ile uyumludur. Kablosuz şarj WPC ile uyumludur.

* Kablosuz Güç Paylaşımı, Samsung veya WPC Qi kablosuz şarj özelliği olan diğer akıllı telefonlarla sınırlıdır; ör: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 ve Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Buds+ ve Galaxy Buds gibi giyilebilir ürünler. Bu özellik belli aksesuarlarla, kılıflarla, diğer marka cihazlarla veya Samsung’un bazı giyilebilir ürünleriyle çalışmayabilir. Ağ ortamınıza göre görüşme kalitesini veya veri hizmetlerini etkileyebilir.

OS

Android 10

Ağ

Geliştirilmiş 2X2 MIMO, 5CA,

LTE Cat.16, 1.0Gbps’e kadar İndirme

LTE Cat.13, 150Mbps’e kadar Yükleme

1.0Gbps’e kadar İndirme / 150Mbps’e kadar Yükleme

* Fiili hız, ülkeye, telefon operatörüne ve kullanıcı ortamına göre değişebilir.

Bağlantı

Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,256QAM

Bluetooth® v 5,0 (2Mbps’e kadar LE), ANT+, USB Type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

* Galileo ve BeiDou kapsaması sınırlı olabilir. Bazı ülkelerde BeiDou olmayabilir.

SIM Kart

Tek SIM Kart

* SIM kart ayrı satılır. Bulunabilirliği ülkeye ve telefon operatörüne göre değişiklik gösterebilir.

Sensörler

Kapasitif Parmak İzi Algılama (yanda), İvme Ölçer, Barometre, Jiroskop, Jeomanyetik sensörü, Hall sensörü (dijital, analog), yakınlık sensörü, RGB Işık sensörü

Kimlik doğrulama

Kilit türü: şekil, PIN, şifre

Biyometrik kilit türü: Parmak izi algılayıcı, Yüz tanıma

* Yüz tanıma ancak telefon açık konumdayken Ön Kamera ile mümkündür.

Ses

Mono hoparlör

Bluetooth ve Dolby Atmos teknolojili kulaklıklar için çevresel ses (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dâhil)

UHQ 32-bit &DSD64/128 desteği

PCM: 32 bite kadar, DSD*: DSD64/128

Ses formatları: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF

Bluetooth

Çift Ses: Aynı anda iki cihazda sesli içerik çalmak için Galaxy Z Flip’e iki Bluetooth cihazı bağlayın.

Ölçeklenebilir Kodlama: Radyo frekanslarının karıştığı ortamlarda daha kaliteli Bluetooth bağlantısı.

Kayıt

Gürültülü ortamlarda bozulmayı en aza indiren Yüksek AOP Mikrofon sayesinde kayıt kalitesi yükseltilmiştir.

* DSD64 ve DSD128 ses çalma özelliği, dosya formatına bağlı olarak sınırlı olabilir.

* Birbirine bağlanan iki cihazın ses çıkışlarında bir miktar fark olabilir.

* Yalnızca Samsung ve AKG tarafından üretilen bazı aksesuarlarda mevcuttur.

* AOP: Acoustic Overload Point = Akustik Doyma Noktası

Video

Video formatları

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

TV bağlantısı

Kablosuz: Smart View (30fps hızda 1080p ekran yansıtma)

Güvenlik

Knox platformu: Gerçek zamanlı izleme ve koruma

Virüs ve kötü amaçlı yazılım önleme (McAfee tarafından sağlanmaktadır)

Güvenli Klasör: Uygulamalar, fotoğraflar, filmler, özel dosyalar gibi içerikleri saklamak için cihaz üzerinde güvenli alan

* Virüs ve kötü amaçlı yazılım konusunda iş birliği yapılan tedarikçiler ülkeden ülkeye değişebilir.

Kutu İçeriği

Galaxy Z Flip, Veri Kablosu, Seyahat Adaptörü, İğne, USB Konektörü (OTG), Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Şeffaf Kılıf, AKG Kulaklık (USB Type-C)

* Satın aldığınız model veya bulunduğunuz ülke veya bölgeye bağlı olarak, kutuda kılıf veya diğer bazı bileşenler bulunmayabilir. Paket ve kılıf rengi, cihazın rengine göre farklılık gösterebilir.