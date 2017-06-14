Game of Drones Etkinliği Akmerkez Üçgen Teras’ta Yapılacak

Game of Drones Akmerkez Üçgen Teras’ta nefes kesecek

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Dünyayı kasıp kavurduktan sonra Türkiye’yi de etkisi altına alan Drone tutkusu, Akmerkez ‘Game of Drones’ etkinliği ile nefes kesecek bir yarış festivaline dönüşüyor. 17 -18 Haziran tarihlerinde Üçgen Teras’ta düzenlenecek yarışlarda İstanbullular keyifli bir hafta sonu geçirme fırsatını yakalayacak.

Game of Drones Etkinliği

Şehrin merkezinde yemyeşil çimlerde, açık havanın tazeleyen enerjisinde, İstanbullulara alternatif bir alan sunan Akmerkez Üçgen Teras, nefes kesecek bir drone yarışına sahne olmaya hazırlanıyor. Katılımcıların kendileri için hazırlanan özel parkurlarda kıyasıya yarışacağı ‘Game of Drones’ etkinliği 17 ve 18 Haziran’da saat 11.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Yarışlar sonunda dereceye giren ilk 3 kişi özel drone’ların sahibi olacak. Misafirlerin adrenalin ve eğlenceye doyacağı etkinlik gün boyu keyifli müzik ve aktivitelere de ev sahipliği yapacak.

Yarışların festivale döneceği etkinlik tüm drone tutkunu Akmerkez misafirlerinin katılımına açık olarak ücretsiz gerçekleşecek.