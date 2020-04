Gameloft 20 Yaşında! – Gameloft Classics Uygulaması Herkese Hediye

Gameloft, Bu Dönüm Noktasını “Gameloft Classics” Uygulamasını Bütün Oyunculara Hediye Vererek Kutluyor. Gameloft’un 20. Yılını ücretsiz android uygulaması “Gameloft Classics” ile kutlayın. Daha önce akıllı cihazlarda bulunmayan oyunlar dahil olmak üzere 30 ikonik Gameloft oyunu sizleri bekliyor.

Paris, 16 Nisan, 2020 – Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Gameloft, önemli dönüm noktası olan 20. Yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duymaktadır. 2000 yılında Fransa’nın Paris şehrinde kurulan ve kurulduğu ilk yıllarda popüler video oyunlarını mobil cihazlara taşıyan Gameloft, günümüzde mobil yanı sıra PC ve konsollar için de oyun geliştirmeye ve yayınlamaya devam etmektedir. Geçmişten günümüze bakıldığı zaman, mobil oyun pazarının yaratılmasında büyük bir rol oynayan ve endüstriye katkıları ile adından sıkça söz ettiren Gameloft statüsünü son yıllarda daha da güçlendiriyor. 20 yıllık geçmişi, yaklaşık 800 oyun deneyimi ile Gameloft, gelecek yıllar için de sınırlarını zorlamayı hedefliyor.

“Yirmi yıl, oldukça büyük bir başarım.”diyen Gameloft CFO’su Alexandre de Rochefort, “Bu bizim için bir kutlama anı, geriye dönüp baktığımız zaman endüstrinin nasıl değiştiğini ve geliştiğini görmek, daha basit telefonlar için daha basit oyunların başlangıcını hatırlamak ve gelecekte geliştiricilerin, daha güçlü platformlarda, yeni teknolojiler ile sınırları zorlayabileceklerini görebilmektir. Başlangıçta orada olduğumuzu ve bugün de endüstrinin şekillenmesinde yardımcı olduğumuzu belirtmekten gurur duyuyorum.”

Bu önemli dönüm noktasını kutlamak için Gameloft, yirmi yılı aşkın süredir bu yolculuğa bizimle katılan oyuncularımıza özel bir yıldönümü hediyesi sunuyor. Bugün itibariyle Gameloft Classics uygulaması Android cihazlar üzerinden ücretsiz bir şekiIde erişilebilir. Gameloft Classics, adeta mobil oyunculuk son yirmi yılının kutlanması sayılmaktadır. Birçoğu daha önce hiçbir akıllı cihazlarda oynanmamış efsanevi 30 eğlenceli ve Retro oyunlardan oluşan bir derlemedir. Bu keyifli nostalji serüvenine göz atmak isterseniz, Google Play üzerinden Gameloft Classics uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamanın içerisinde herhangi bir oyun içi satın alım ya da monetizasyon modeli bulunmamaktadır. Gameloft’un yirmi yıldır, oyunlarını oynayan ve yalnız bırakmayan oyuncularına armağanıdır.

Gameloft Classics, klasik puzzle oyunu Bubble Bash 2, zombi istilasına karşı Zombie Infection, klasik tanışma oyunu Date or Ditch 2, orijinal aksiyon shooter oyunu NOVA, arcade klasiği Block Breaker Deluxe 2, 3 ve çok daha fazlasını içermektedir.

Gameloft Classics’i Android cihazlar için buradan indirebilirsiniz.

Gameloft Classics’in içerdiği oyunların listesi: Bubble Bash 2, Brain Challenge 3, Diamond Rush, Detective Ridley and the Mysterious Enigma, Abracadaball, Gangstar 2, Zombie Infection, Modern Combat 2: Black Pegasus, NOVA, Wild West Guns, Zombiewood, Alien Quarantine, My Life in New York, Vampire Romance, Miami Nights 2, Fashion Icon, Date or Ditch 2, High School Hooks Ups, Soul of Darkness, Hero of Sparta, Cannon Rats, Block Breaker Deluxe 2, Block Breaker Deluxe 3, Motocross Trial Extreme, Platinum Solitaire 3, Texas Hold’em Poker, Midnight Bowling 3, Midnight Bowling 4, Avalanche Snowboarding, ve KO Fighters 2D.