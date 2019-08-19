Gameloft Asphalt Espor Serisinin Büyük Finalini Açıkladı

Gameloft, Büyük Finalin resmi aracını “Porsche Formula E” olarak duyurdu.

İstanbul, 19 Ağustos, 2019 – Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Gameloft, dünyanın en çok indirilen ve birçok ödülün sahibi olan mobil yarış serisi Asphalt’ın “Black Shark tarafından sunulan Espor Serisi” finalini duyurdu. Dünyanın en büyük espor organizasyonu olan ESL ve yarışmanın resmi oyun cihaz sponsoru olan Black Shark ile ortaklık yapılan büyük final, 21 Ağustos’ta Gamescom’da ana sahnede, Salon 11.3’te gerçekleşecek!

Rekabeti kızıştırmak için Gameloft, Porsche Formula E’yi büyük finalin resmi aracı olmak için davet etti. Resmi olarak duyurulmasından bir hafta önce, prestijli araç yalnızca Asphalt 9: Legends “Asphalt Espor Serisi” Büyük Finalinde gösterilecek. Finale kalan yarışmacılar, bu efsanevi aracı 22 Kasım’da gerçekleşecek olan ABB FIA Formula E Şampiyonasından önce deneyimleme şansını yakalayacak.

4 ay boyunca, 9 farklı ülkeden oyuncular Asphalt 9’da karşı karşıya gelmişti. Şimdi ise her ülkenin en iyi oyuncusunun da aralarında olduğu 12 finalist, 20.000€ ödül için birbiri ile yarışacak.

En iyi sıvı soğutma donanımına sahip, Black Shark 2, dünyanın en düşük gecikmeli ekran dokunuşu ve yüksek sistem gereksinimi oyunlarda bile en iyi grafik performansını sunan akıllı telefonları ile dünyanın ilk DSP özelliğini içeriyor. Ayrıca Black Shark 2, çoklu oyun modlarına uyum sağlayacak bir konsola da dönüşebiliyor.