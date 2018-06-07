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Games Week İstanbul’da Turnuva Ödülleri 35 Bin Liraya Ulaştı

PetaBayt 07 Haziran 2018 Haberler Yorum Yazın

Oyun tutkunları hem yarışıyor hem kazanıyor

Son dönemde Türkiye’de e-spor müsabakaları hızla artıyor.

Bu durum Türkiye’de Espor Federasyonu kurulmasına ön ayak oldu. Oyun severlerin merakla beklediği Games Week İstanbul birbirinden heyecanlı e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. 6 Haziran’da kapılarını açan Games Week İstanbul’da çok sayıda bireysel oyuncunun yanı sıra, aralarında üniversitelerin de olduğu e-spor takımları çeşitli turnuvalarda yarışıyor.

10 Haziran’da sona erecek fuarda, Pubg, Fortnıte, League Of Legends, Cs:Go, Fıfa 18, Hearthstone, Rocket League ve Pes 18 gibi turnuvalarda dereceye girenlere toplam 35 bin lira para ödülü dağıtılacak.

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