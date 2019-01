Gaming İstanbul 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ziyarete açılıyor

SİNEMA, TV VE MÜZİĞİ GERİDE BIRAKAN OYUNLAR BU HAFTA GAMING İSTANBUL’DA!

Eğlence sektörünün en büyükleri olan sinema, TV ve müzik gibi pazarlar, artık oyunların gerisinde kalıyor. 2018’de %10 büyüyerek 116 milyar dolar gelir elde eden oyunlarda, Türkiye de 1 milyar doları aşan rekor ihracat ile dünyanın en hızlı büyüyen 3. pazarı oldu

Türkiye’nin ve bölgenin en büyük dijital eğlence ve oyun fuarı olan GAMING İSTANBUL,

31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında, 18 bin metrekarelik alanıyla

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 4. kez kapılarını açacak

Fuarda en yeni oyunlar, eğlence dolu etkinlikler, ödüllü yarışma ve turnuvalar oyunseverleri beklerken, oyun dünyasının profesyonelleri, yerel ve uluslararası yatırımcılar, yaratıcı alanlarda kariyer hedefleyenler de fuarın B2B alanında buluşacak

Önceki yıllarda sinema endüstrisini geride bırakarak eğlence alanında ikinci sıraya yerleşen oyunlar, Reuters’in raporuna göre 2018’de TV ve Netflix, Amazon Prime vb. çevrimiçi TV yayınlarını da geride bırakarak en popüler ve yüksek gelir elde eden eğlence kategorisi olmayı başardı.

Hollywood’dan sonra Netflix de oyunlara yenildi

116 milyar dolar gelir ile birinci sıraya oturan oyunları, 105 milyar dolar ile TV, 41 milyar dolar ile sinema, 17 milyar dolar ile müzik izliyor. Oyun endüstrisi 2017’den 2018’e yüzde 10,7 büyüme yaşarken, TV gibi diğer hizmetlerde ortalama yüzde 8 düşüş yaşandı. Bunun ardındaki en büyük sebeplerden birisi olarak, Çin’deki oyun pazarının dünyaya açılması gösteriliyor.

Daha önce ülkemize girişini GAMING İSTANBUL’da duyuran Tencent gibi oyun devlerinin oyun mağazalarını dünyaya açmaya başlamasının yanı sıra, bir fenomene dönüşen Fortnite adlı Battle Royale oyununa da raporda atıf yapılıyor. Dünyada 200 milyon kişinin oynadığı oyun, Türkiye’de de milyonlarca oyuncuya sahip.

Türkiye genç nüfusu ile oyunda öncü olabilir

GAMING İSTANBUL Marka ve Pazarlama Yöneticisi Meriç Eryürek, konu hakkında şöyle konuştu: “Türkiye, dünya oyun sektöründe gitgide önemli bir pazar halini alıyor. Nüfusumuzun %51’i 25 yaşın altında ve bu gençler internet, oyun dünyasının içine doğdular. Oyun yazmak, tasarlamak, geliştirmek onlar için çekici meslekler. Türkiye, bu gücüyle şu anda bölgedeki en hızlı büyüyen 3. pazar konumunda. Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar ve geçtiğimiz yıl pazar büyümesi %24,7 olarak ölçüldü. Yerli oyun firmaları, dünya pazarında büyük başarılar elde ediyor. Ticaret Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre, ihracatımız 2018 yılında 1 milyar 50 milyon dolar oldu. Bu çok ciddi bir gelişme.”

Eğlence dünyasının meşhur isimleri GAMING İSTANBUL’da

Dijital eğlence ve oyun dünyasını her yıl buluşturan GAMING İSTANBUL, Hepsiburada’nın ‘Destansı Sponsor’luğu ile gerçekleştirilirken, fuarda Playstation, Epic Games, Epin – YesilyurtGame, Omen by HP, Aral, Redbull, Dell Alienware, Vodafone Freezone, XDRIVE, setimedia, LaSalleCollege, 13 Aksesuar gibi şirketler yer alacak. Fuarın bileklik sponsoru InGame Group - Zula, B2B Nadir Sponsoru Xsolla, toplantı sponsoru Inlingo, Indie Lounge sponsoru ise Unreal Engine olacak.

GAMING İSTANBUL’da stantların, alışveriş ve eğlence alanlarının yanı sıra, aşağıdaki internet yayıncıları ve ünlüler hayranlarıyla buluşacak:

Fortnite standında 1-2 Şubat tarihlerinde saat 12:00-16:00 arasında Batuhan Bozkan (Videoyun), Batuhan Büyükakkan (Platen), 1 Şubat’ta 13:00 - 15:00 arasında Cantuğ Özsoy (UNLOST), 2 Şubat’ta 13:00 – 15:00 arasında Tuna Akşen (PintiPanda), 12:00 – 14:00 arasında Ferit Karakaya (wtcN), 14:00 – 16:00 arasında Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)

Aral standında 31 Ocak – 3 Şubat arasında Just Dance Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü,

Omen by HP standında 2 Şubat Necati Akçay (Zeon)

Fox Gaming ile Tuana Yılmaz (Poppiceyn)

Cosplay’de toplam 20 bin TL ödül

Kostüm ve aksesuarlarıyla dijital oyun ve eğlence dünyasının meşhur karakterlerini en iyi yansıtanlar, GIST Cosplay yarışmasında büyük ödülü kazanma şansını yakalayabilecek. Toplam 10 bin TL ödüllü yarışmada Issabel Cosplay & Other, Calypsen Cosplay, Anastasia Komori gibi meşhur isimlerin yanı sıra yarışmanın geçen yılki kazananı Cihan Yallı jüri koltuğuna oturacak.

Fortnite standında da toplam 10 bin TL ödüllü cosplay yarışması düzenlenirken, fuarın bileklik sponsoru olan InGame Group - Zula, tüm ziyaretçilere popüler yerli FPS oyununda 10 TL’lik ücretsiz kredi hediye edecek.

Kariyer ve yatırım fırsatları gençleri bekliyor

GAMING İSTANBUL, yerel ve uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görürken, GIST Geliştirici Konferansları da oyun dünyasının profesyonellerini bir araya getirerek eğlence ve işi tek noktada buluşturuyor. Konferanslara katılımı kesinleşen isimlerin listesi aşağıda yer alıyor:

Joseph Azzam (Teknik Evanjelist, Unreal Engine)

Neil Holmes (Xbox Geliştirici Hesapları Yöneticisi, Microsoft)

Keren Berger (Yayıncılık İş Geliştirme Müdürü, TabTale)

Patrick Rau (CEO / Kreatif Direktör, Mad About Pandas)

Taras Terletskyy (Tasarımcı / Besteci, Sample Rate)

Ellis Bartholomeus (Etkileşim Tasarımı Danışmanı, Ellis in Wonderland)

Natalia Potekhina (Yapım Sorumlusu, Inlingo)

Yuval Yaar (Satış Müdürü, AppsFlyer)

Lukasz Juszczyk (Kıdemli Baş Sanatçı, 11bit Studios)

Çağlar Eger (Uygulama Mağazası İlişkileri Direktörü, Good Game Studios)

Stephan Steininger (Genel Yayın Yönetmeni, Gamesmarkt)

İlker Aydın (CEO, Famobi)

Nicola Baletta (Genel Yayın Yönetmeni, Making Games)

Enric Pedro (CMO, Lab Cave)

Elizaveta Elizarova (Büyüme Yöneticisi, Google)

Balkan Çilingir (Oyun Tasarımcısı, Gram Games)

Erman Erol (Oyun Geliştirici, Gram Games)

Faruk Şişko (IU/UX Tasarımcısı, Gram Games)

Oğuz Konya (Oyun Geliştirici, Gram Games)

Yekta Özcömert (COO, Mobile Action)

Erkan Bayol (Yönetici Danışman, Logic Artists)

Alon Paster (Strateji, Satın Alma ve Birleşmeden Sorumlu Üst Düzey Yönetici, TabTale)

Yiğitcan Erdoğan (Genel Yayın Yönetmeni, Digital Minds)

Dieter Marchsreiter (Genel Müdür, Marchsreiter Communications)

Emek Kepenk (Uzman, ODTÜ Teknokent)

İffet Erçil (Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Girişim, Gelişim ve Teknolojileri Derneği)

Meriç Eryürek (Genel Müdür, Vardiya)

Edward Moalem (CSO, Ultra)

GL Events hakkında

Fransa merkezli ve sektörünün dünyada lideri olan GL Events, dünya genelinde 92 farklı noktada ofisiyle, kendisine ait 300 fuar ve 4 binin üzerinde organizasyonuyla uluslararası etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. 2010 Güney Afrika FIFA Dünya Şampiyonası, 2012 Londra Olimpiyatları, 2012 Afrika Futbol Şampiyonası ve Cannes Film Festivali gibi etkinliklerin altında GL events imzası bulunuyor.