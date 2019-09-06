Gears 5 Xbox Game Pass Ultimate üyeleriyle buluştu

Xbox‘ın efsanevi Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, Xbox’un avantajlı ve zengin içerikli üyelik platformu Game Pass Ultimate üyelerine sunulmaya başlandı. Merakla beklenen oyunun resmi çıkış tarihinden 4 gün önce üyelerine oyunu deneyimleme fırsatı sunan Game Pass Ultimate platformuna kısa bir süre için 2 aylık 170TL yerine yalnızca 11.80 TL’ye üye olmak mümkün.

Xbox’ın Konsol için Game Pass, PC için Game Pass ve Xbox Live Gold üyeliklerinin içeriklerini tek başına oyun severlere sunan Premium platform Game Pass Ultimate, üyelerini şimdi de resmi çıkış tarihinden 4 gün önce Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5 ile buluşturuyor. Üstelik Game Pass üyeleri, Gear 5’in standart sürümüne sahip olacakken Ultimate üyeleri, Gears 5 Ultimate Edition’ı oynayabilecek. Microsoft, kısa süreli bir kampanyayla, aylık ücreti 84.99 TL olan Game Pass Ultimate için 2 ay üyelik ücretini 11.80 TL’ye indirildi.

Gears 5 gelişmiş grafikleriyle öne çıkıyor

Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden olan Gears, beş heyecanlı mod ve şimdiye kadarki en derin senaryo moduyla hiç olmadığı kadar sevenlerini büyüleyecek. Kıyasıya geçen savaşların temposu, yeni, agresif, riskli ortak görev modları, yeni ve klasik haritalar, ödüllü rekabetçi stilleri ve yeni kahraman yetenekleri ile Gears 5, konsol ve PC üzerinde hayranlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.