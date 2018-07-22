Ana Sayfa / Haberler / GeForce GTX 1170 Benchmark Sonuçlarına Göre GTX 1080 Ti’den Daha Hızlı
gtx-1170

GeForce GTX 1170 Benchmark Sonuçlarına Göre GTX 1080 Ti’den Daha Hızlı

Taylan BOZKURT 8 saat önce Haberler Yorum Yazın

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, en son gelen sızıntı testlerine göre GeForce GTX 1170'ye geçiliyor.

NVIDIA'nın bir sonraki jenerasyon GeForce GTX 11 serisinin ilk versiyonu GeForce GTX 1170, popüler ekran kartlarından birisi olan GTX 1080 Ti modelini benchmark testlerinde geçmeyi başardı.

3DMark üzerinde Intel Core i5-8600K işlemcisi ile kıyaslanan ekran kartının 6GB GDDR6 RAM ve 2.5GHz'lik bir GPU saat hızı ile 256-bit bellek veri yolu çalıştırdığı bildirildi.

3d mark test GeForce GTX 1170

Söz konusu kart sadece GTX 1080 Ti'yi değil piyasadaki bütün kartları geçmeyi başarıyor.

AMD'nin artık 1 yaşına gelmiş olan kartı Radeon RX Vega 64'nın ise bu kadarta karşı hiç bir şansı kalmıyor. Yeni seri kart RX Vega 64'den %65 daha hızlı, bir önceki seri 1080 Ti'den ise %38 daha fazla performans vaadediyor.

Etiketler

Hakkında Taylan BOZKURT

data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Galaxy Note 9’un 4000 mAh bataryası kesinleşti

Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı’ndan sızdırılmış bir belgede Galaxy Note 9’un 4000mAh’lık pilini doğruladı. Sertifika dökümanında …

The Simpsons’ın yaratıcısı Matt Groening’in yeni dizisi Disenchantment’ın resmi fragmanı yayınlandı!

Netflix’in heyecanla beklenen yeni animasyon dizisi Disenchantment’ın resmi fragmanı, dün San Diego Comic Con 2018’de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petabayt - Akıllı Telefon İnceleme - Yazılım Güncelleme - Teknoloji Haberleri, güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları sunar. Petabayt © 2018 Tüm hakları saklıdır