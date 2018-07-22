GeForce GTX 1170 Benchmark Sonuçlarına Göre GTX 1080 Ti’den Daha Hızlı

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, en son gelen sızıntı testlerine göre GeForce GTX 1170'ye geçiliyor.

NVIDIA'nın bir sonraki jenerasyon GeForce GTX 11 serisinin ilk versiyonu GeForce GTX 1170, popüler ekran kartlarından birisi olan GTX 1080 Ti modelini benchmark testlerinde geçmeyi başardı.

3DMark üzerinde Intel Core i5-8600K işlemcisi ile kıyaslanan ekran kartının 6GB GDDR6 RAM ve 2.5GHz'lik bir GPU saat hızı ile 256-bit bellek veri yolu çalıştırdığı bildirildi.

Söz konusu kart sadece GTX 1080 Ti'yi değil piyasadaki bütün kartları geçmeyi başarıyor.

AMD'nin artık 1 yaşına gelmiş olan kartı Radeon RX Vega 64'nın ise bu kadarta karşı hiç bir şansı kalmıyor. Yeni seri kart RX Vega 64'den %65 daha hızlı, bir önceki seri 1080 Ti'den ise %38 daha fazla performans vaadediyor.