GeKaRobot Markası 3. Robot Yatırımları Sergi ve Zirvesinde

3. Robot Yatırımları Sergi ve Zirvesine GeKaRobot'un damgasını vuracak.

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3 ve 5 ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 3. Robot Yatırımları Zirvesinde, Gedik Kaynak robotik sistemlerinin otomasyon ve entegrasyonu ile ilgili ürün ve hizmetleri yerli ve yabancı ziyarteçilerin beğenisine sunulacka.

Bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen Gedik Kaynak, GeKaRobot markası ve İstanbul Gedik Üniversitesi Robot Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile robotik sistemler ve entegrasyonları konularında örnekler sergileyecek.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Robot Teknolojileri Uygulama & Araştırma Merkezi ile yerli endüstriyel işbirlikçi robotların geliştirilmesi ve Endüstri 4.0 kapsamında fabrika otomasyon sistemlerinde kullanılması yönünde ortak çalışmalar yapan GeKaRobot, zirve ile eş zamanlı düzenlenecek konferanslarda sistemin işleyişi konusunda katılımcılara sunumlar yapacaklar. “Kollaboratif Endüstriyel Robotlar ve Esnek Robotik Gripper Sistemleri” başlığı altında gerçekleştirilecek sunum İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Savaş Dilibal ve İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Haydar Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Gündoğan Türker tarafından sunulacak. GeKaRobot bölümü yerli endüstriyel işbirlikçi robotların geliştirilmesi ve Endüstri 4.0 kapsamında fabrika otomasyon sistemlerinde kullanılması yönünde ortak çalışmalar yapıyor.

İşbirlikçi Robotlar

Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen işbirlikçi (kolloboratif) robotların operatör ile aynı ortamda birlikte gerçekleştirdiği iş bölümü esnek üretim sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada Türkiye’de yüksek katma değer sağlayacağı değerlendirilen işbirlikçi robotların operatörler ve diğer robot sistemleri ile nesnelerin interneti (IoT) vasıtasıyla etkileşimi geleceğin akıllı fabrikalarındaki üretim sistemlerinin temel yapısını oluşturmaktadır. GeKaRobot Mekanik Tasarım ve İmalat Yöneticisi Recep Sütçü ise katılımcılara “GeKaRobot’ta İleri Robotik ve Otomasyon Uygulamaları” hakkında bilgiler verecek.

Katma değeri yüksek ileri robotik teknolojiler üreterek, endüstri 4.0 standartlarına uygun bu teknolojileri Türkiye’de geliştirmeyi amaçlayan GeKaRobot, Arge ve İnovasyona yaptığı yatırımlarla her geçen gün bu hedefe daha çok yaklaşıyor.

Modern robotik sistem planlaması, karmaşık hat Tasarımı, ağır sistem entegrasyonu, işletim sistemi yazılımları, kompleks uygulama yazılımları ve servis hizmetleri ile GeKaRobot, robotik sistemler ve entegrasyonu konularında endüstriye çözümler sunmaya devam ediyor.

Fuar tanıtım broşürüne aşağıdaki resme tıklayarak ulaşabilirsiniz.