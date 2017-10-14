Yeni fikirleri ile geleceğe yön verecek girişimciler belli oldu

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Türkiye’nin en başarılı hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler’de (YFYİ) geleceğe yön verecek girişimler 14 Ekim günü gerçekleştirilen DemoDay’de belli oldu.

22 girişimcinin projelerini anlattığı YFYİ ’de, Elginkan Vakfı Büyük Ödülü’nü Buyan ekibi kazanırken, halk oylaması sonucu verilen ödülü Restearn ekibi kazandı.

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından bu yıl 13.sü gerçekleştirilen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) hızlandırma programı kapsamında, Türkiye ve ABD’de gerçekleşen hızlandırma programına katılan 22 girişimci, 14 Ekim Cumartesi günü düzenlenen DemoDay’de sunumlarını yaparak geleceğe yön verecek girişimlerini anlattılar. Girişimciler, sadece 3 dakikada anlattıkları projeleri ile katılımcıları etkilemeye çalıştılar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen YFYİ DemoDay kapsamında, girişimcilerin yaptıkları sunumların ardından yapılan değerlendirme ile kazanan girişimciler, öğleden sonra düzenlenen ödül töreni ile açıklandı.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında YFYİ’nin 13 yıldır Ana Sponsorluğu’nu gerçekleştiren Elginkan Vakfı tarafından verilen “Elginkan Vakfı Büyük Ödülü”nü, delindiği zaman kendini kapatarak yakıtın dışarı akmasını engelleyen bir kaplama projesi ile Buyan ekibi kazandı. Ekip ödül olarak 100.000 TL kazandı. YFYİ kapsamında projeler ayrıca halk oylamasına da tabi tutuldu. 6874 kişinin katıldığı Halk Oylaması Ödülü’nü ise restoranları daha verimli, uzun süre kazanç elde edebilen ve mutlu müşterilere sahip restoranlara dönüştürmeyi hedefleyen projesi ile Restearn ekibi kazandı.

Söz konusu iki ödülün yanı sıra, girişimciler sponsorlar tarafından da ödüllendirildi. Bu kapsamda farklı kategorilerde ödül kazanan ekipler ve projeleri ise şu şekilde;

3D3 TEKNOLOJİ ekibi ve Mikro Biyosistemler ekibi IE Business School Özel Ödülü

Icaked ekibi Btech Prototipleme Özel Ödülü

Icaked, Comind ve Peerket ekipleri Onedio Reklam Desteği Özel Ödülü

Seyisco ekibi KoçSistem Özel Ödülü

Seyisco ekibi Elginkan Vakfı Uluslararası Program Katılım Ödülü

Pyronome ekibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ödülü

Kuantek ekibi TEB Ödülü

Mikro Biyosistemler ekibi ASO Ödülü

3D3 TEKNOLOJİ ekibi OSTİM Ödülü

Ödüllerin yanı sıra ayrıca ODTÜ TEKNOKENT’in Hızlandırma ve Yatırım Şirketi Growth Circuit tarafından yatırım almaya hak kazanan Icaked, Peerket, Restearn, Seyisco, Trendoline, Comind ve Webgazer ekipleri de törende açıklandı.

Metin Uca’nın sunumu ile gerçekleşen final töreninde konuşma yapan ODTÜ Rektörü ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı’na sponsorluk desteği veren tüm kuruluşlara teşekkür ederken, ODTÜ’nün “iş bulan değil, iş kuran mezun” yaklaşımı doğrultusunda, 2005 yılında başlattığı YFYİ Hızlandırma Programı ile vizyonlarının üniversite öğrencilerine ve mezunlarına girişimcilik ruhunu aşılamak ve yeni teknoloji şirketlerini Türkiye’ye kazandırmak olduğunu belirtti. YFYİ’nin bugüne kadar 200’ün üzerinde teknoloji şirketinin kurulmasına vesile olduğunu ve genç girişimcilere teknoloji tabanlı iş fikirlerini başarılı işlere dönüştürme fırsatı sunduğunu belirten Prof. Dr. Kök, “Bugün ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde yer alan 330’un üzerinde teknoloji şirketinin yüzde 60’tan fazlası, ilk kez ODTÜ TEKNOKENT’te kurulmuş ve bu ekosistemde gelişmiş şirketlerden oluşmaktadır. Yine bu şirketlerin %20’si akademisyenlerimizin araştırmalarını ekonomik değere dönüştürmek amacıyla kurdukları şirketlerdir.” dedi.

ODTÜ’de girişimcilik ekosisteminin büyümesi ve niteliğinin artması için girişimcilere San Francisco’da hızlandırma desteği verilen ve aynı zamanda erken aşama yatırım yapılan Growth Circuit’i geçtiğimiz yıl kurduklarını belirten ODTÜ Rektörü ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kök, bu yıl ise Growth Circuit desteği ile YFYİ’nin, global ayağı da olan bir programa dönüştüğünü aktardı. 50’ye yakın girişimcinin değerlendirildiği YFYİ Global programı kapsamında, Berkeley Üniversitesi ve Draper Üniversitesi gibi girişimcilik alanında önde gelen kurumlarla iş birliği yapıldığını vurgulayan Kök, Silikon Vadisi kültüründe eğitim ve danışmanlık alan, yatırımcılarla görüşme şansı bulan girişimcilerin, ilk günden küresel bir teknoloji şirketi olma perspektifi ve vizyonu elde ettiklerini söyledi.

YFYİ ön hızlandırma programı UC Berkeley eğitmenleri tarafından verilirken, hızlandırma süreci ise dünyanın en prestijli girişimcilik merkezlerinden birisi olan Draper Üniversitesi’nin Silikon Vadisi kampüsünde hayata geçirildi.