Genç Turkcell İnternet Kampanyası: 6GB İnternet ve 750 Dakika Konuşma 34 TL

Turkcell avantajlı pakete geçerek fatura tutarınızı düşürebilir ve daha fazla internet kullanma hakkı alabilirsiniz. Bunun için bazı şartları yerine getiriyor olmalısınız.

Turkcell’den GNÇ Avantaj paketi kampanyası ile fatura tutarınızı düşürün. Bu kampanyaya katılabilmek için bayiden hattınızı faturasıza taşımanız gerekiyor. Hattınız taşındıktan sonra ve açılışı yapılınca aşağıdaki işlemleri uygulayın. (Bayi hazır kart, faturasız işlemlerini uygulamak istemezse Turkcell müşteri hizmetlerinden teyit alın)

Turkcell’in Dijital operatör uygulamasını indirin.

Profil ayarlarına geçiş yapın

Kimlik bilgilerinizin olduğu bölümde “Hat sizin adınıza mı kayıtlı” sorusuna “Hayır” cevabı verin.

Yeni açılan sayfaya 25 yaş altı yakınınızın TC kimlik numarasını ve diğer bilgileri girin. Ad, soyad, doğu tarihi..

Kaydet

Daha sonra GNÇ uygulamasını indirin ve kayıt olun.

Daha sonra hattınıza TL yüklemesi yapın

SMS yolu ile GNC AVANTAJ 6GB yazarak 2200’e gönderin.

Bu işlemleri başarı ile tamamlayınca aşağıdaki özelliklerdeki pakete geçiş yapacaksınız.

GNÇ Avantaj 6GB kapsamında her yöne 6 GB, Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter’da geçerli 3GB internet, yurt içi her yöne 750 dk, yurt içi her yöne 250 SMS, fizy’de geçerli 5 GB ve fizy başlangıç üyeliği, Dergilik’te geçerli 5 GB ve BiP’te geçerli 5 GB internet sunulmaktadır.

GNÇ Avantaj paketi kampanyası katılım şartları:

Bütün şartlar ve bilgiler aşağıdaki sayfada bulunmaktadır.

https://www.turkcell.com.tr/kampanyalar/yeni-turkcell-musterisi/gnc-avantaj-6-gb

Son 90 gün içinde numarasını taşıyarak veya yeni bir hat alarak Turkcell Hazır Kart’a gelen ve son 30 gün içinde Turkcell’den numarasını taşımamış, 25 yaş ve altındaki aboneler yararlanabilir

Bu kriterleri karşılayan herkese 12 ay boyunca bu paketi kullanabilir.

Bu bilgilendirme metni dışında yukarıda verilen bağlantıyı kullanarak ve ayrıca Turkcell müşteri hizmetlerini arayarak bilgi almanızı öneririz. Kampanya değişiklik bilgisi bu sayfaya yansımayabilir. İptal etmek için

IPTAL GNC AVANTAJ 6 GB yazıp 2200’a göndererek iptal talebinde bulunabilirsiniz.

31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli.