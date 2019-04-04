General Mobile 1,3 Milyon Üniversiteli ile Buluşacak

Gençlerin hayata atılması sürecinde desteklenmesi gerektiğine inanan ve iş hayatına başlamadan önce genç yeteneklerle iletişim kuran General Mobile, Nisan ayında 1,3 milyon üniversite öğrencisi ile buluşmayı hedefliyor.
En güncel teknolojileri uygun fiyatlara tüketiciyle buluşturan General Mobile, 9 şehirde Türkiye’nin önde gelen 20 üniversitesini ziyaret ederek 1,3 milyon üniversite öğrencisiyle bir araya gelmeyi hedefliyor. General Mobile, standına gelen öğrencilere hem yerli tasarım, AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu akıllı telefonları tanıtıyor hem de gerçekleştirdiği eğlenceli aktivitelerle kazananlara sürpriz hediyeler veriyor.
Gençlerin hayata atılması sürecinde desteklenmesi gerektiğine inanan ve iş hayatına başlamadan önce genç yeteneklerle iletişim kuran General Mobile staj veya iş başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler için telefon üzerinden cvlerini paylaşarak kariyer fırsat sunuyor. Yerli bir marka olarak Türkiye’de teknoloji geliştiren ve bu amaçla üniversitelerde çeşitli programlarda uygulayan General Mobile son teknoloji ürünlerini, 100 milyon TL’lik yatırım ile İkitelli’de faaliyete geçirdiği Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasında, bünyesine kattığı genç yetenekler ile birlikte tasarlıyor ve üretiyor. General Mobile, gençlere sunduğu desteğin istihdam konusunda faydasının yüksek olduğuna inanıyor.
Şimdiye kadar Yıldız Teknik, Marmara ve Sabancı Üniversiteli öğrencilerle buluşan General Mobile’ın yolculuğu 2 Mayıs'ta sonlanacak. General Mobile’ın ziyaret edeceği üniversiteler ve tarihleri ise şöyle:
04.04.2019 – Osmangazi Üniversitesi
05.04.2019 – Anadolu Üniversitesi
08.04.2019 – Gaziantep Üniversitesi
09.04.2019 – Çukurova Üniversitesi
10.04.2019 – Hacettepe Üniversitesi
11.04.2019 – Ankara Üniversitesi
12.04.2019 – Bilkent Üniversitesi
15.04.2019 – Balıkesir Üniversitesi
16.04.2019 – Celal Bayar Üniversitesi
17.04.2019 – Dokuz Eylül Üniversitesi
18.04.2019 – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
19.04.2019 – Ege Üniversitesi
24.04.2019 – Uludağ Üniversitesi
25.04.2019 – İstanbul Ticaret Üniversitesi
26.04.2019 – Haliç Üniversitesi
29.04.2019 – İstanbul Üniversitesi
02.05.2019 – İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimler Neler Demiş?