General Mobile 8 Özellikleri ve Fiyatı Duyuruldu

General Mobile Discovery serisi ile hızlı bir artış ile Türkiye’nin popüler bir marka haline geldi.

Düşük bütçe ile sunduğu özellikler kullanıcılar tarafından çok beğenildi. General Mobile telefonları çok uzun bir süre geçmeden yeni bir cihaz üreterek satışa sundu. Bu telefonun fiyatı ise 999 TL veya 1099 TL arası değişebiliyor.

Telefonun ilk dikkat çektiği özellik ekranın 18:9 adı verilen sonsuz ekran ile birlikte karşımıza çıkıyor. 5.7 inçlik HD+ ekran ile bütün yapacağınız işlerinizi daha geniş bir açıdan yapabilirsiniz.

Telefon kutudan 8.0 Oreo sürümü ile elinize geçiyor. Telefonunuzun diğer kişiler tarafından açılmasından sıkıldıysanız tam size göre bir özellik eklenmiş. Parmak izi okuyucu ile artık kimse telefonunuzdaki bilgilere kimse ulaşamayacak.

Donanım

Ana kamera ve ön kamera ile birlikte ikisi de 13 MP olarak istediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz. Oyun severleri içinde geliştirilmiş ve güçlü bir donanıma sahip. Cihazın içinde Qualcomm Snapdragon 435 64 bit ve 4 GB RAM ve 64 GB veya 3 GB RAM 32 GB hafıza olarak iki çeşit RAM’a sahip. Kutunun içinden ise Dolby Audio özelliklerine sahip General Mobile 8’in tasarımına sahip bir kulaklık bulunuyor.

Düşük bütçeli telefon arayanlar için General Mobile 8’e verilen fiyatı uygun buldum. Sizde bu telefon hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz.