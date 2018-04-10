General Mobile GM 5 Plus Android 8 Oreo Güncellemesi Geldi
Uzun zamandır teknoloji forumlarında ve sosyal medyada GM 5 Plus’lara güncelleme verilmediği için çok eleştiri alıyordu. Bu yoğun eleştiri ve şikayetler işe yaramış olacak ki GM 5 Plus Android Oreo güncellemesi 9 Nisan gece yarısı telefon sahiplerine OTA yolu ile gönderildi.
900 MB boyutundaki bu güncelleme Android 8.0 Mart 2018 yazılımını içeriyor. Telefona ilk gelen bu güncellemeyi hemen yüklemenizi önermiyoruz. Bir sonraki gelecek olan güvenlik ve düzeltme güncellemeleri ile beraber yüklemeniz sorun yaşamamanız için önemli. Yine de merak edenler risk alabilir veya yükleyenlerin yorumlarını bekleyebilir.
Bu arada güncellemenin şu an için çift sim kart modeline geldiğini de ekleyelim. General Mobil’in diğer modellerle ilgili henüz bir açıklaması bulunmuyor.
General Mobile GM 5 Plus’ın özellikleri aşağıdaki gibidir.
Ekran
IPS LTPS FullHD Ekran
5.5-inç (diyagonal) Kapasitif Dokunmatik Ekran
401 ppi yoğunlukta 1920 x 1080-piksel çözünürlük
Corning Gorilla Glass 4, OC& AF
Çip
64 bit mimariye sahip 8 çekirdekli A53 çip
Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
1.5 GHz A53 yüksek performanslı dört çekirdek-CPU
1.2 GHz A53 düşük güç tüketimli dört çekirdek-CPU
Arka Kamera
1.12µm piksele sahip 13-megapiksel kamera
5P Largan Lens, f2.0 diyafram
Otofokus
Çift-Led (Çift tonlu) flaş
Panorama
Photo Sphere
Lens Blur
HDR
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Dokun odakla
Video Kayıt
Saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Elektronik Görüntü Sabitleme
Çift-Led (Çift tonlu) flaş
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video
Videolara konum bilgisi ekleme
Selfie Kamera
13-megapiksel fotoğraflar
Saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
f2.2 diyafram
Led flaş
HDR
Lens Blur
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Dokun odakla
Hücresel ve Kablosuz
FDD-LTE (Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20)
TDD-LTE Bant 40
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
MIMO özellikli 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi
Çift-bant, Wi-Fi Direct DLNA
Bluetooth 4.1 A2DP
Konum
GPS, Assisted GPS, GLONASS
Qualcomm® IZat™ Gen8C Lite
Dijital Pusula
Wi-Fi
Hücresel
Sesli Arama
4.5G destekli HD Ses
Fluence™ gürültü engelleyici teknoloji
Görüntülü Arama
4.5G üzerinden görüntülü arama (ViLTE)
Ses Çalma
.aac, .mp3, .he-aac, .vorbis, .wma
“Ok Google”
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