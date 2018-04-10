General Mobile GM 5 Plus Android 8 Oreo Güncellemesi Geldi

Uzun zamandır teknoloji forumlarında ve sosyal medyada GM 5 Plus’lara güncelleme verilmediği için çok eleştiri alıyordu. Bu yoğun eleştiri ve şikayetler işe yaramış olacak ki GM 5 Plus Android Oreo güncellemesi 9 Nisan gece yarısı telefon sahiplerine OTA yolu ile gönderildi.

900 MB boyutundaki bu güncelleme Android 8.0 Mart 2018 yazılımını içeriyor. Telefona ilk gelen bu güncellemeyi hemen yüklemenizi önermiyoruz. Bir sonraki gelecek olan güvenlik ve düzeltme güncellemeleri ile beraber yüklemeniz sorun yaşamamanız için önemli. Yine de merak edenler risk alabilir veya yükleyenlerin yorumlarını bekleyebilir.

Bu arada güncellemenin şu an için çift sim kart modeline geldiğini de ekleyelim. General Mobil’in diğer modellerle ilgili henüz bir açıklaması bulunmuyor.

General Mobile GM 5 Plus’ın özellikleri aşağıdaki gibidir.

Ekran

IPS LTPS FullHD Ekran

5.5-inç (diyagonal) Kapasitif Dokunmatik Ekran

401 ppi yoğunlukta 1920 x 1080-piksel çözünürlük

Corning Gorilla Glass 4, OC& AF

Çip

64 bit mimariye sahip 8 çekirdekli A53 çip

Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617

1.5 GHz A53 yüksek performanslı dört çekirdek-CPU

1.2 GHz A53 düşük güç tüketimli dört çekirdek-CPU

Arka Kamera

1.12µm piksele sahip 13-megapiksel kamera

5P Largan Lens, f2.0 diyafram

Otofokus

Çift-Led (Çift tonlu) flaş

Panorama

Photo Sphere

Lens Blur

HDR

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Dokun odakla

Video Kayıt

Saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Elektronik Görüntü Sabitleme

Çift-Led (Çift tonlu) flaş

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video

Videolara konum bilgisi ekleme

Selfie Kamera

13-megapiksel fotoğraflar

Saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

f2.2 diyafram

Led flaş

HDR

Lens Blur

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Dokun odakla

Hücresel ve Kablosuz

FDD-LTE (Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20)

TDD-LTE Bant 40

HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

MIMO özellikli 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi

Çift-bant, Wi-Fi Direct DLNA

Bluetooth 4.1 A2DP

Konum

GPS, Assisted GPS, GLONASS

Qualcomm® IZat™ Gen8C Lite

Dijital Pusula

Wi-Fi

Hücresel

Sesli Arama

4.5G destekli HD Ses

Fluence™ gürültü engelleyici teknoloji

Görüntülü Arama

4.5G üzerinden görüntülü arama (ViLTE)

Ses Çalma

.aac, .mp3, .he-aac, .vorbis, .wma

“Ok Google”

Bir sesli arama başlatmak için veya Google’ın sizin için bir şey yapmasını istediğinizde telefonunuzda veya tabletinizde “Ok Google” diyebilirsiniz.