General Mobile Yeni Telefon Modelini MWC 2019’da Tanıtacak

General Mobile, Yeni Modelini Mobile World Congress’de Dünyaya Tanıtacak

Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük akıllı telefon fabrikasına sahip ve Türkiye’nin en çok tercih edilen yerli cep telefonu markası olan General Mobile, bu yıl 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleşecek olan Dünya Mobil Kongresi (Mobile World Congress)’nde geliştirdiği yeni modellerinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Yeni General Mobil Telefon Modeli

26 Şubat Salı günü, MWC’de, Hall 5, Stant 5F61’de yerel saat ile 14.00’te gerçekleştirecek olan lansman; General Mobile’ın Youtube ve Facebook hesabı üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Şu ana kadar yeni model ile ilgili bir bilgi elimize ulaşmadı. Detayları sizlerle paylaşacağız.