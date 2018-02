General Mobile’ın ilk Android Go telefonu, GM 8 Go Tanıtıldı

Google, aynı Facebook’un Lite gibi bir Android sürümü geliştirdi. Android Go ismi ile yayınlanacak bu versiyon daha hafif bir yazılım içeriyor. Bu hareketin sebebi ise, 1GB veya daha düşük RAM ile çalışan telefonların performansını yükseltmek.

Android Go sürümüne ait telefonlarn kendine ait bir Google Market’i olacak. Örnek olarak bu marketteki uygulamalar 10MB ebatını geçmeyecek şekilde tasarlanacak. Sadece Android yazılımı değil uygulamaları da daha hafif sürümlere sahip olacak.

Tabi bu eksiltmeler uygulamaların özelliklerinde de bazı özelliklerin olmayacağı anlamına geliyor. Fakat bu gözünüzü çok korkutmasın, binlerce işe yarar uygulama ve oyunun ebatı 10MB’ı geçmez. Yine de sevdiğiniz bazı uygulamaları markette göremeyeceğiniz anlamına geliyor.

Android One serisi telefonlarla çıkış yapan General Mobil firması ilk Android Go sürümüne sahip telefonunu MWC 2018 etkinliğinde tanıttı. GM 8 GO.

GM8 GO ÖZELLİKLERİ

1GB RAM, 18: 9 oranında 5.03 inç ekran, MediaTek 6739 SoC ve 3,500 mAh pil özellikleri ile fiyat performans ürünü olacak.

General Mobile GM 8 Go, fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi, öncelikle plastikten yapılmış oldukça mütevazi bir cihaz olacak. Kaynağa göre (Android Authority) 1.440 x 720 çözünürlük ve 320 ppi piksel yoğunluğuna sahip 5.03-inç 18: 9 LCD ekrana sahip .

Cihazda ayrıca 16GB depolama alanı ve 13MP arka, 5MP ön kamera olacak.

GM 8 Go aynı zamanda arka tarafta parmak izi sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, alt hoparlörü ve Android 8.1 Oreo (Go edition) ile çalışacak.

Android Go sayesinde uygun fiyatlara “iş gören” bir telefon kullanmak mümkün olacak. Tabi bu teoride bu şekilde. Henüz kullanıcı testi bulunmuyor.

GM 8 Go adı markanın GM 8 modelini baz almasından geliyor.

GM 8 Go, duyurulacak ilk Android Go telefonu değil. Micromax, ilk Android Go telefonunu, Ocak ayında açıladı. Ayrıca Nokia’nın MWC 2018’de kendi Android Go telefonunu duyuracağı söyleniyor. Nokia 1 adındaki bu model, HD 16: 9 ekran, 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek ile birlikte geliyor.