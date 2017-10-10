Girişimciler Silikon Vadisi Yolunda: DemoDay

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Türkiye’nin en başarılı hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ)’de sona yaklaşıldı. Geleceğe yön verecek girişimler 14 Ekim günü gerçekleştirilecek DemoDay’de Metin Uca’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkacak.

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından bu yıl 13.sü gerçekleştirilecek olan Yeni Fikirler Yeni İşler hızlandırma programı kapsamında ABD’de gerçekleşen hızlandırma programına katılan girişimciler, 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek DemoDay’de sunumlarını yaparak geleceğe yön verecek girişimlerini anlatacaklar.

Küresel çapta rekabet edebilecek girişimciler çıkarmayı hedefleyen ve bu bağlamda global ayağı da olan programın ön-hızlandırma ve hızlandırma süreci ODTÜ TEKNOKENT’in San Francisco hızlandırma ve yatırım şirketi GROWTH CIRCUIT iş birliğiyle UC Berkeley ve Draper Üniversitesi ortaklığında gerçekleşti. YFYİ ön hızlandırma programı UC Berkeley eğitmenleri tarafından verilirken, hızlandırma süreci ise Dünya’nın en prestijli girişimcilik merkezlerinden birisi olan

Draper Üniversitesinin Silikon Vadisi kampüsünde hayata geçirildi.

Geleceğe yön verecek girişimlerin konuşulacağı YFYİ DemoDay, 14 Ekim Cumartesi günü, saat 09:00’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. YFYİ DemoDay kapsamında girişimcilerin sunumları ardından yapılacak değerlendirme ile kazanan girişimler, aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak.

Metin Uca’nın sunumu ile gerçekleşecek final törenine izleyiciler de katılabilecek. Katılımcılar, YFYİ DemoDay’de YFYİ girişimcilerini tanımanın yanı sıra, teknoloji tabanlı girişimcilikteki son gelişmelerden haberdar olacak ve ODTÜ TEKNOKENT ’in girişimcilik programlarıyla tanışabilecek.

ODTÜ TEKNOKENT ‘in hızlandırma ve yatırım şirketi GROWTH CIRCUIT başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen yatırım ağlarının da yer alacağı final töreninde katılımcılar ayrıca, yatırımcılar ile sohbet etme imkânı da yakalayabilecek. YFYİ DemoDay’de girişimciler, Türkiye girişimcilik ekosisteminde yer alan yöneticiler ve akademisyenlerin yanı sıra, uluslararası girişimcilik ekosistemindeki profesyoneller ile birbirinden yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerle tanışma fırsatı da sunuyor.

Etkinliğe katılmak, yenilikleri takip etmek ve teknoloji dünyasında kendinize yer ayırtmak isteyenler, www.yfyi.com adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.