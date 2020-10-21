Girişimcilere 200 bin liraya kadar destek

İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent iş birliğinde, TÜBİTAK BİGG programı 2020 Yılı Çağrısı için ön başvurular alınmaya başladı. İstanbul Teknokent’in Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, Yenilikçi iş fikirleri olan kişileri TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programına başvuru yapmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda girişimcilere; iş rehberliği, iş modeli oluşturma, proje yazma, mentorluk, ön kuluçka ve kuluçka’da yer alma gibi hizmetler sağlıyoruz. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayarak ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuruyor. Böylece, seçilen girişimciler 200 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabiliyor.” dedi.

İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent iş birliğinde, TÜBİTAK BİGG programı 2020 Yılı Çağrısı için ön başvurular alınmaya başladığını açıkladı.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK DEVAM EDİYOR

İstanbul Teknokent’in Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, Yenilikçi iş fikirleri olan kişileri TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programına başvuru yapmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda girişimcilere; iş rehberliği, iş modeli oluşturma, proje yazma, mentorluk, ön kuluçka ve kuluçka’da yer alma gibi hizmetler sağlıyoruz. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayarak ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuruyor. Böylece, seçilen girişimciler 200 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabiliyor.” dedi.

Çağrı Duyurusu

FİKİR SENDEN DESTEK BİGG’DEN

Teknolojik ve yenilikçi bir iş fikrin mi var? İş fikrin için TÜBİTAK tarafından verilecek 200 Bin TL’lik hibe imkanı ile hayalini kurduğun projeyi hayata geçir. İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent paydaşlığındaki BİGG Programı’nın 1.Aşama başvurusunu yapmak için bigg.entertech.com.tr adresini ziyaret et!

Başvuru ve Süreç

Web üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutulacaktır. İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent iş fikirlerini; teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu vb. yönleri göz önünde bulundurarak değerlendirecektir.

Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri; İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent’in online gerçekleşecek eğitim ve mentorluk programına dahil olacaktır. Programı tamamlayarak iş fikirlerinin geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuracak ve 200 bin TL’ye kadar olan hibe destekten yararlanmak için yarışacaktır.