Gistte Yerli Oyuncular 500 Milyon İhracat Rekoru Kırdı

1-4 Şubat arası süren Gist yerli oyunlarda 500 milyonluk ihracat rekoru kırdı.

Fuarın içinde 30’dan fazla dev şirketler yer alıyor. Türkiye’deki oyun pazarı sessiz bir şekilde büyüyor ve yıllık 500 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan bu sektörün daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bağımsız alanda her yıl 30 adet oyun geliştiriciye ücretsiz alan sağlayan Gist Türk oyun geliştiricilerini gururla destekliyor.

Her yıl gittikçe büyüyor

Oyun pazarları Hollywood ve film sektörünü geride bırakarak tüm dünyanın dikkatini üzerine toplamaya devam ediyor. Dünya genelinde 110 milyar dolara ulaşan oyun pazarı, Türkiye’de de 2017 yılında 750 milyon dolara ulaştı.

Fuara katılan firmalar

Ubisoft,Pearl Abyss, Türk Telekom, Vodafone, Garanti Bankası, Media Markt, ByNoGame, Param, Nvidia, Xbox, Playstation, Epin, Monster Energy, Redbull, Vestel, Papara, Game Satış, Adore Mobilya, Seti Medya, Ewaapro, Xdrive, Oyungezer, Proud Dinasours, GearBest, Beluga Global, Codemodeon, Binary Games, Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech.