GM 9 Pro Android Pie beta Güncelleme için kayıt olun

Android 9 Pie’ı General Mobile ile deneyimleyin! GM 9 Pro, Güncellemede de Hız Kesmiyor!

Türkiye’nin en çok tercih edilen yerli telefon markası General Mobile; Android 9 Pie Beta güncellemesini geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı yeni yıldızı GM 9 Pro kullanıcılarına sunmaya başladı. GM 9 Pro kullanıcılarının deneyimleyeceği, Android 9 Pie ile General Mobile, en güncel Android deneyimini yaşatacak.

Google ile olan işbirliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, güncellemeler konusunda da iddiasını sürdürüyor. General Mobile, Google’ın yeni işletim sistemi Android 9 Pie Beta versiyonunu geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı yeni yıldızı GM 9 Pro kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bu sayede General Mobile kullanıcıları Android işletim sisteminin en güncel versiyonuna kavuşmuş oldu. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar yeni geçiş animasyonları, all in one ana ekran butonu, yeni ses kontrol arayüzü, değiştirilebilir navigasyon bari gibi birçok yenilikten faydalanabilecek.

Android 9 Pie Beta güncellemesi kullanmak isteyen GM 9 Pro kullanıcıları, kayıt formuna linkten ulaşabilecek ve işlemi gerçekleştirebilecekler.

Formda detaylar aşağıdaki şekilde belirtildi;

GM 9 Pro Android 9 Pie Beta Programı

GM 9 Pro Android 9 Pie Beta Programı Hakkında

Beta programı; sadece General Mobile GM 9 Pro cihazlarında geçerli olup, güncel yazılımları ilk deneyimlemek isteyen kullanıcılarımıza sunduğumuz test yazılımıdır. Sizlerin geri bildirimleri, kısa zaman içinde sunacağımız yazılımı çok daha stabil ve kusursuz bir hale getirmemizde bizlere yardımcı olacaktır.

Nasıl katılabilirim?

GM 9 Pro Android 9 Pie Beta programına hizmet şartlarını kabul ettikten sonra katılabilirsiniz.

Beta programının detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Kayıt Olmadan önce

Beta yazılımını yüklemeden önce GM 9 Pro akıllı telefonunuzu yedeklediğinizden emin olun. Bu program kapsamında alacağınız güncellemeler yayın öncesi sürümlerdir. Cihazınızın kusursuz ve hatasız çalışmasını etkileyebilecek bazı hatalar ile karşılaşabilirsiniz.

Beta programından ayrılma

Herkese açık, kararlı General Mobile Android Oreo sürümüne dönmek için dilediğiniz zaman programdan ayrılmayı seçebilirsiniz. Cihazınızda, Android Pie Beta sürümünü kullanırken program kapsamı dışında kalmayı seçerseniz, cihazdaki tüm kullanıcı verileri silinecektir.

Oreo güncellemesine dönmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. E-posta adresine gönderdiğimiz adımları takip ederek cihazınızın yazılımını güncelleyeceksiniz.

Programı devre dışı bırakmadan önce lütfen Android telefonunuzdaki tüm verilerinizi yedekleyin. Telefonunuzdaki yedeklenmeyen veriler kaybolacaktır.