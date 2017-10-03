Godaddy Siber Güvenlik için McAfee ile İşbirliğine Gitti

Godaddy bundan sonra SSL planları konusunda McAfee SECURE güvenlik mührünü kullanacak.

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Dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji firması Godaddy, müşterileri için yeni web sitesi güvenliğini duyurdu. Artık bütün SSL planlarında McAfee güvenlik mührü yer alacak.

Web güvenliği hem müşteriler hem de işletmeler için önem taşıyor. Travelers’ın raporuna göre 2015’te siber saldırılardan etkilenenlerin yüzde 60’ı küçük işletmeydi. Ayrıca, Google Chrome’da SSL sertifikası olmayan siteler için yakın zamanda hayata geçirilen “güvenli değil” uyarısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret ekosistemindeki güven eksikliğinin önüne geçmek adına yürürlüğe alınan Elektronik Ticarette Güven Damgası gibi gelişmelerin de katkısıyla online alışveriş yapan tüketicilerin web güvenliğinin gerekliliği konusundaki farkındalığı her geçen gün artıyor.

Konuyla ilgili olarak GoDaddy Güvenlik Ürünleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Doerr, “Siber saldırıların daha sık yaşanmasıyla birlikte güvenli bir web sitesi sunmak ve online müşterilerin güvenini kazanmak küçük işletmelerin başarısı için kritik önem taşıyor. McAfee SECURE entegrasyonu ile müşterilerimiz, ziyaretçilerine güvenliğe önem verdiklerini ve güvenilir bir ismin desteğine sahip olduklarını gösterebilir” dedi.

GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi ise, “Türkiye’de online alışveriş yapan tüketicilerin güvenlik riskleri konusunda farkındalıkları gittikçe artıyor. McAfee SECURE güvenlik mührü, Google Chrome’un güvenlik uyarısı ve Güven Damgası gibi etiketler, insanların ziyaret ettikleri web sitesinin SSL Sertifikası gibi ek güvenlik önlemleri ile korunduğunu ve güvenilir olduğunu bilmelerine yardımcı oluyor” dedi.

McAfee SECURE güvenlik mührü ile gelen ürün gelişmeleri ve önemli özellikler şöyle:

İlk adımdan güvenlik: McAfee SECURE güvenlik mührü, mobil de dâhil olmak üzere web sitesinin tüm versiyonlarında gösteriliyor. McAfee güvenlik mührünün güvenliği ve online dönüşümü, güvenlik mührü olmayan sitelere göre yüzde 10’a kadar artırdığı biliniyor.

Tüm cihazlarda güvenlik: McAfee SECURE güvenlik mührü, akıllı telefondan tablete, tüm cihazlarda sorunsuz çalışıyor. Mobil trafiğin masaüstü trafiğini geçtiği günlerde mobil güvenlik stratejisine sahip olmak tüketici güvenini artırmak açısından önem taşıyor.

Proaktif koruma: McAfee SECURE küçük işletme sahiplerinin web sitelerini zararlı yazılım ve bağlantılar için proaktif bir şekilde tarayarak, teknik uzmanlık gerektirmeden ek online güvenlik katmanı sağlıyor.