Evet sonunda oldu. Gökbilimciler, evren boyunca dağılmış ve aşılmaz yerçekimi kalkanları tarafından gizlenmiş yıldızları yiyen canavarlardan biri olan bir kara deliğin ilk fotoğrafını açıkladılar.

Bilgisayar tarafından oluşturulan görüntülere dayanarak yıllar sonra , Event Horizon Teleskopu'nu kullanan bilim adamları bir kara deliğin ilk gerçek görüntüsünü yakaladılar.

Alev turuncu bir beyaz-sıcak gaz ve plazma halo ile çevrelenmiş karanlık bir çekirdeğin görüntüsü.

Kaynak: NSF

Şimdiye kadar çok radyolu bir teleskop ağı tarafından ölümsüzleştirilen süper kütleli kara delik, M87 olarak bilinen bir galakside 50 milyon yıldır yaşıyor.

Süper kütleli kara deliğinin görüntüsünü bu mesafeden kilitlenmek, dünyadan aydaki bir çakıl taşına kilitlenmekle eş değer. Avrupa Uzay Ajansı astrofizikçisi Paul McNamara buna "olağanüstü bir teknik başarı" dedi.

Aynı zamanda bir ekip çalışmasıydı.

Basın toplantısının videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ulusal Bilim Vakfı / Etkinlik Horizon Teleskopu basın toplantısı