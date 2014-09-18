Goldmaster Uydu Alıcısı için Türksat 4a PID Ayarları

Goldmaster uydu alıcısı ile yeni gelen Türksat 4a frekans PID ayarlarını yapmak için aşağıdaki adımları yapabilirsiniz.
18.08.2014 tarihinde aktif hale gelen yeni Türksat 4a uydusu için Goldaster ayarları;
Goldmaster Uydu alıcınıza yeni frekansları girmelisiniz.
Dikkat! Aşağıdaki ayarları yapmadan önce uydu alıcınızdan eski ayarlarınızı silmelisiniz.
11844 MHz frekansı,
Dikey V-polarizasyon,
2222 Sembol Oranı,
FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı,
Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6
Bu ayarları tamamladıktan sonra ŞEBEKE TARAMASI seçeneğini seçmelisiniz.
Kanal aramasını ise uydu alıcınızın KANAL ARAMA menüsünden işlem yapabilirsiniz.
Uydu İsmi: Türksat 2A/3A/4A
Frekans: 11844
Sembol Oranı: 2222
Polarizasyon: V (Dikey)
Şebeke Arama: AÇIK
12423 MHz frekansı, Yatay H -polarizasyon, 30000 Sembol Oranı
Pıd numarası lazım acıl lütfenn
bizim televizyonda şebeke tarama kanal arama diye bişey yokki
denilen şeylerin hepsini yaptım olmuyor. uydudan güncelleme de var ondan da denedim yine olmadı lütfen aci yardım edin. uydu alıcım goldmaster ranger plus+
11844 den tarama yapmadı 11747 h 27500 den yapıyor.(Gm 9400 vci model).Ben Aydın da oturuyorum.Özellikle 11844 Türkiye-Avrupa yayınlarını almak daha mantıklı degil mi?Ayrıca 11747 den ne yaptımsa Fox çıkmadı.Fox frekansını bile denememe rağmen.Kablo eskidi.Ondan olabilir mi?
Kablo çürüdüğünde, çanak ve LNB ayarı bozulduğunda uydu yayınlarında aradığınız kanalı bulamayabilirsiniz.
Hometech uydu alisisi gold.105 ota daki pid numarasi lazim
bunları yaptım uydu kaydında boylam yazıyor ona ne yazıyoruz
Benim uydu alicim supermax 9950.neyse Şifreyi yaziyorum 11747 27500 H ama sinyal yok diyor 12380 27500 V yaziyorun 380 kanal cikiyor naapayim yardim edin hani 11747 27500 H sinyal yok diyorduya acaba antenimi oynatsam