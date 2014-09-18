Goldmaster Uydu Alıcısı için Türksat 4a PID Ayarları

Goldmaster uydu alıcısı ile yeni gelen Türksat 4a frekans PID ayarlarını yapmak için aşağıdaki adımları yapabilirsiniz.

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18.08.2014 tarihinde aktif hale gelen yeni Türksat 4a uydusu için Goldaster ayarları;

Goldmaster Uydu alıcınıza yeni frekansları girmelisiniz.

Dikkat! Aşağıdaki ayarları yapmadan önce uydu alıcınızdan eski ayarlarınızı silmelisiniz.

11844 MHz frekansı,

Dikey V-polarizasyon,

2222 Sembol Oranı,

FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı,

Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6

Bu ayarları tamamladıktan sonra ŞEBEKE TARAMASI seçeneğini seçmelisiniz.

Kanal aramasını ise uydu alıcınızın KANAL ARAMA menüsünden işlem yapabilirsiniz.

Uydu İsmi: Türksat 2A/3A/4A

Frekans: 11844

Sembol Oranı: 2222

Polarizasyon: V (Dikey)

Şebeke Arama: AÇIK

12423 MHz frekansı, Yatay H -polarizasyon, 30000 Sembol Oranı