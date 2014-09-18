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Goldmaster Uydu Alıcısı için Türksat 4a PID Ayarları

PetaBayt 18 Eylül 2014 Teknoloji 8 Yorum

Goldmaster uydu alıcısı ile yeni gelen Türksat 4a frekans PID ayarlarını yapmak için aşağıdaki adımları yapabilirsiniz.

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18.08.2014 tarihinde aktif hale gelen yeni Türksat 4a uydusu için Goldaster ayarları;

Goldmaster Uydu alıcınıza yeni frekansları girmelisiniz.

Dikkat! Aşağıdaki ayarları yapmadan önce uydu alıcınızdan eski ayarlarınızı silmelisiniz.

11844 MHz frekansı,

Dikey V-polarizasyon,

2222 Sembol Oranı,

FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı,

Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6

Bu ayarları tamamladıktan sonra ŞEBEKE TARAMASI seçeneğini seçmelisiniz.

Kanal aramasını ise uydu alıcınızın KANAL ARAMA menüsünden işlem yapabilirsiniz.

Uydu İsmi: Türksat 2A/3A/4A

Frekans: 11844

Sembol Oranı: 2222

Polarizasyon: V (Dikey)

Şebeke Arama: AÇIK

12423 MHz frekansı, Yatay H -polarizasyon, 30000 Sembol Oranı

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8 Yorum

  1. esma
    18 Eylül 2014 at 21:14

    Pıd numarası lazım acıl lütfenn

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  2. ayşehümeyra
    18 Eylül 2014 at 21:29

    bizim televizyonda şebeke tarama kanal arama diye bişey yokki

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  3. fırat
    19 Eylül 2014 at 12:45

    denilen şeylerin hepsini yaptım olmuyor. uydudan güncelleme de var ondan da denedim yine olmadı lütfen aci yardım edin. uydu alıcım goldmaster ranger plus+

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  4. ali
    22 Eylül 2014 at 20:46

    11844 den tarama yapmadı 11747 h 27500 den yapıyor.(Gm 9400 vci model).Ben Aydın da oturuyorum.Özellikle 11844 Türkiye-Avrupa yayınlarını almak daha mantıklı degil mi?Ayrıca 11747 den ne yaptımsa Fox çıkmadı.Fox frekansını bile denememe rağmen.Kablo eskidi.Ondan olabilir mi?

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  5. mustafa
    29 Eylül 2014 at 19:59

    Hometech uydu alisisi gold.105 ota daki pid numarasi lazim

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  6. elektronik sigara
    29 Eylül 2014 at 23:48

    bunları yaptım uydu kaydında boylam yazıyor ona ne yazıyoruz

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  7. fresh man
    01 Ağustos 2017 at 13:37

    Benim uydu alicim supermax 9950.neyse Şifreyi yaziyorum 11747 27500 H ama sinyal yok diyor 12380 27500 V yaziyorun 380 kanal cikiyor naapayim yardim edin hani 11747 27500 H sinyal yok diyorduya acaba antenimi oynatsam

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