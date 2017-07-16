Google Amiral Gemisi Telefon Çıkarıyor Pixel XL 2

Dedikodu kazanı iyi karışmaya başlamış olduğundan Pixel XL 2'yi duymaktan bıkmış olabilrisiniz. Belki de ilk defa haberiniz oldu. Her iki durumda da telefonun yeni tasarımını gördükten sonra konuyu sizde iyi merak edeceksiniz.

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Google'ın 2017 yılında sağlam bir amiral gemisi ile giriş yapmak istediği belli oldu.

Pixel XL 2 Always On ile Geliyor

Google'ın LG OLED ekran kullanacağından oldukça eminiz. Always On ekranları ve bazı ince ayarlı renk seçenekleri de dahil olmak üzere diğer telefonlarda gördüğümüz daha yeni ekran özelliklerine sahip olması anlamına geliyor. XDA forum, telefonun ekranı tamamen açmadan bilgi ve uyarıları görüntülemesine olanak tanıyan Ambient Display'i onayladı.

Cihazın çerçevesi, HTC'nin kenardan sıkma ile işlev kazanma özelliğini destekliyor. Bununla birlikte Pixel XL 2, ekran kapalıyken çerçeveyi sıkıştırmayı destekleyecek ve cihaza fazladan bir özellik eklenecektir. Bunun öncelikle Google Asistan'ı başlatmanın hızlı bir yolu olduğunu düşünüyoruz.

Pixel XL 2 hakkında giderek daha fazla şey öğreniyoruz. Ancak bu özelliklerin ve tasarımların küçük Pixel 2'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili bazı sorular var. Bir ihtimal bu özelliklerin sadece XL modeline özel kalması da beklenebilir.

İşte Pixel XL 2

Google Pixel XL 2 Beklenen Özellikleri

EKRAN tipi AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk

Boyut 6,0 inç

Çözünürlük 1440 x 2560 piksel (~ 490 ppi piksel yoğunluğu)

Corning Gorilla Cam 5

İletim sistemi Android 8.0

Yonga seti Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835

İşlemci Octa-core (4x2.45 GHz Kryo ve 4x1.9 GHz Kryo)

GPU Adreno 540

Kart yuvası Yok

Hafıza ve Ram 32/128 GB, 4 GB RAM

KAMERA 12,3 MP, EIS ve lazer otofokus, çift LED (çift tonlu) flaş

Özellikler 1 / 2.3 "sensör boyutu, 1,55μm piksel boyutu, coğrafi etiketleme, dokunmaya odaklanma, yüz tanıma, HDR, panorama

Video 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 240fps

ikincil 8 MP, 1 / 3.2 "sensör boyutu, 1,4 μm piksel boyutu, 1080p

SES Uyarı türleri Titreşim; MP3, WAV zil sesleri

3.5 mm jak var

Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali

WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bantlı, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot

Bluetooth 5.0, A2DP, LE

A-GPS, GLONASS ile

NFC Evet

Radyo Yok

USB 3.0, Tip-C 1.0 ters çevrilebilir konektör

Parmak izi (arkaya monte edilmiş), ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre

PIL Çıkarılmayan Li-Ion pil

Renkler Siyah, Gümüş, Mavi