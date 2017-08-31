Google Android 9 P için çalışmalara şimdiden başladı

Google resmen Android Oreo'yu piyasaya sunduğundan yaklaşık on gün geçti. Fakat Android 9 üzerinde şimdiden çalışmaya başladı. Bu haber güneşin batışını haber yapmak gibi dursa da çalışmaya başladığını duyurmak gerekiyor.

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Gerçeği doğrulayan AOSP master-p adında yeni bir etikete rastlayan geliştiriciler, tahmin ettiğiniz gibi p bir sonraki Android sürümündeki tatlı ismini ifade eder. Oreo sürümünü yeni duyuran firmanın "P" harfinde isim seçim rahatlığı yaşayacak. P harfi ile başlayan bir sürü tatlı ismi var. Bu yüzden Android 9'un adı Oreo'da olduğu gibi belirgin olmayacak.

Parfait, Poptart, Popsicle, Peanut Butter, Pecan Pie, Peppermint veya Pineapple yeni Android sürümünün isimlerinden birisi olabilir.

Benim şahsi favorim peppermint. Android 9 Peppermint!

Neler olacağını önümüzdeki senenin ortalarında öğreneceğiz. Şimdilik tahminler üretiliyor.

Sizce yeni Android 9 sürümünde isim ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Android Nedir?

Android; Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir. Sistem açık kaynak kodlu olsa da, kodlarının ufak ama çok önemli bir kısmı Google tarafından kapalı tutulmaktadır. Google tarafından ücretsiz olmasının sebebi, sistemin daha hızlı ve çabuk gelişmesi, birçok popüler marka tarafından kullanılması ve bu sayede reklamlarını daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamaktır. Google, Android sistemi üzerinde çalışan Google Play marketteki oyun ve uygulamalar üzerinde aldığı reklamları yayınlayarak para kazanmaktadır. Android'in desteklenen uygulama uzantısı ".apk"dır.