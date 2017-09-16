Google Android Yedeklerini 2 Ay Sonra Drive’dan Silecek

Google politikalarında değişiklik yaptı ve kendi sitesinde de bu yedekleme silme bilgisi bulunuyor. Açıkçası benimde sosyal medyadan haberim oldu. Android ile iOS fanları çekişmesi izliyordum ki Google Android yedeklerini Drive'dan 2 ay kullanılmazsa sileceği yazısını okudum. Hemen aklıma Drive içeriğimin tamamı geldi. Ayrıca biliyorsunuz eğer fotoğraf ve video gibi medyaları Google'ın istediği ayarlarda yüklerseniz kotanız bulunmuyor. Drive hizmeti de toplam Google kotası ile 15GB. Neyse ki Google sayfasının açıklamaları buldum ki rahatladım.

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Olayın aslı şu şekilde;

Google sadece Android cihazlar üzerinden gelen Whatsapp, telefon özelliklerinin yedeği gibi bazı dataları Drive hesabınıza otomatik yedekleme yapıyor. Bu özelliği kullanmak için Yedekle ve Sıfırla menüsünden açmış olmanız gerekiyor. Genelde ilk kurulumda size sorar.

Yeri gelmişken neleri yedeklediğinide yazalım.

Cihaz verileri

Kablosuz Ağ şifreleri

Çağrı geçmişi

Uygulama verileri

Uygulama ayarları ve dosyalar

Uygulamalar

Çağrı Geçmişi

Cihaz Ayarları

Kişiler

Takvim

SMS (yalnızca Pixel telefonlar)

Fotoğraflar ve videolar (yalnızca Pixel telefonlar)

Pixel telefonlar ile sınırsız fotoğraf ve video depolama yapabiliyorsunuz. Ne yazık ki ülkemizde resmi olarak satılmıyorlar.

Bu veriler Yedeklemeler adında kotanıza dahil olmayan bir klasöre atılır. İşte Google bu klasörü 2 ay içinde silerim diyor. Bu durumun gerçekleşmesi için herhangi bir Google hesabına 2 ay boyunca hiç girmemeniz gerek. Google yedeklerinizi telefon modeline göre listeliyor. Altında da kaç gün kaldığını görebiliyorsunuz.

Google web sitesinde aşağıdaki gibi açıklam yapmış.

Yedeklemenizin süresi dolduğunda ne olur?

Yedeklemeniz, cihazınızı kullandığınız sürece kalır. Cihazınızı 2 hafta kullanmazsanız yedeklemenizin altında bir son kullanma tarihi görebilirsiniz.

Örnek: "54 gün sonra süresi doluyor."

Özetle tavsiyemiz, tek bir Google hesabı tutun ve önemli içeriklerinizin orada kalmasını sağlayın.

Kaynak Google