Google Arama Trendleri 11-18 Şubat 2019 Arası En Çok Arananlar

Google en çok arananları Trend olarak belirliyor ve içerikleri ön plana çıkartıyor.

İşte Şubat aynın 2. haftasında Google'a aranan popüler içerikler.

Google Arama Trendleri 11-18 Şubat 2019

Sevgililer Günü mesajı

Ozan Arif

Organize İşler Sazan Sarmalı

Ankara’da deprem

İstanbul helikopter kazası

Sabri Çelik

Cüneyt Arkın

Buse Varol

Katerina Dalaka

Özgün Aydın

Billur Kalkavan

3600 Ek Gösterge

Yusuf Namoğlu

Yeni askerlik sistemi

Berfu Yıldız, Eser Yenenler

Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu

Nihan Ünsal, Burak Sergen

Erdal Özyağcılar

Dünya Kediler Günü

Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu

Erdoğan Sıcak

Emre Kınay

İdris Naim Şahin

Gizem Tuncer, Mahmut Tuncer

Beyaz Gelincik

Efe Önbilgin, Deniz Akkaya

Bruno Ganz

Orlando Bloom, Katy Perry

Metris Cezaevi

İstanbul Havalimanı