Google Arama Trendleri 18-24 Şubat 2022 Arası En Çok Arananlar

Google en çok arananları Trend olarak belirliyor ve içerikleri ön plana çıkartıyor.

İşte Şubat aynın 2. haftasında Google’a aranan popüler içerikler.

Google Arama Trendleri 18-24 Şubat 2022

23 Temmuz 2022 Cumartesi Google Arama Trendleri

1-Bayern Münih Manchester City (100k)

2-Gustavo Henrique (50k)

3- Bjk (50k)

4-Arsenal Chelsea (20k)

5- Psg (20k)

6- Lozan Antlaşması (10k)

7- GALATASARAY – KASIMPAŞA (10k)

8-Sinem Ünsal (10k)

9- Denis Suarez (10k)

10- İrem Derici (10k)

11- Aile Destek Programı (5k)

12- Çağlar Söyüncü (5k)

13- Şarkılar Bizi Söyler (5k)

14- LGS TERCİH SONUÇLARI 2022 (5k)

23 Temmuz 2022 Cumartesi Google Arama Trendleri

1- Real Madrid-Barcelona (200k)

2- Trabzonspor – Torino (100k)

3- Fuat Oktay (100k)

4- Starlink uyduları (100k)

5- Maymun çiçeği (100k)

6- Fish and chips (50k)

7- Songül Öden (50k)

8- İsmail Hacıoğlu (50k)

9- Babel (20k)

10- İrmik helvası (20k)

11- Hull City (20k)

12- Melek Mosso (20k)

13- Ozan Kabak (20k)

14- Luiz Gustavo (20k)

15- İsmail Ege Şaşmaz (20k)

16- Bochum Antalyaspor (20k)

17- Wonder Woman (10k)

18- Nothing phone 1 (10k)

19- F1 (10k)

20- Petshop kasaplar odası (10k)

22 Temmuz 2022 Cumartesi Google Arama Trendleri

1- Wolverhampton – Beşiktaş (500k)

2- Rasim Özdenören (200k)

3- Joao Pedro (100k)

4- Birce Akalay (50k)

5- Gustavo Henrique (50k)

6- Rıdvan Yılmaz (50k)

7- Tarkan (50k)

8- AVCI KEBABI (50k)

9- Lamine Diack (50k)

10- Rambo Okan (20k)

11- Incir dolması (20k)

12- Ali Akman (20k)

13- Aleyna Tilki (20k)

14- Polis Akademisi (20k)

15- Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle (20k)

16- The Gray Man (20k)

17- Sivasspor Sigma Olomouc (20k)

18- Merve Boluğur (20k)

19- Bekçilik sınavı (20k)

20- KARNIYARIK (20k

21 Temmuz 2022 Cumartesi Google Arama Trendleri

1- Konyaspor (200k)

2- Başakşehir (200k)

3- Taş kadayıf (200k)

4- Merkez Bankası faiz kararı (100k)

5- Duy Beni 3. bölüm izle (100k)

6- Sergüzeşt (50k)

7- Gelsin Hayat Bildiği Gibi (50k)

8- Liverpool (50k)

9- Didem Antebi Çağla Şıkel (50k)

10- Evander (20k)

11- Joe Biden (20k)

12- Emir Sarıgül (20k)

13- Zaho (20k)

14- Seversin 8. bölüm full izle (20k)

15- Osman Yarbaş (20k)

16- Kutsi (20k)

17- UEFA Avrupa Ligi (20k)

18- Jurassic World (20k)

19- Yerebatan Sarnıcı (20k)

20- Gizli Saklı 6. bölüm (20k)