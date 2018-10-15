Ekim ayının 2. haftasında Google arama motorunda yapılan popüler aramalar listesi yayınlandı.

Google Arama Trendleri ile sadece yayınlanan popüler kelimeleri değil istediğiniz bir kelimenin de popülerliğini kontrol edebilirsiniz. trends.google.com.tr adresinden bu işlemleri gerçekleştirmek tamamen ücretsiz.

Google Arama Trendleri 8-15 Ekim 2018

Dolar, TL

Arda Turan

Rahip Brunson

Dünya Kız Çocukları Günü

enflasyonlamucadele.org.tr, Berat Albayrak

Hilal Cebeci

YÖKDİL sonuçları

Sema Keçik

Safer ayı

Ali Koç

Ahmet Kural, Sıla

Herkes Gibisin

Hünnap

Hande Erçel

Che Guevara

KPSS Ortaöğretim soruları

Cemal Kaşıkçı

10 Ekim Ankara Katliamı

CHP İstanbul adayı

KYK yurt sonuçları

Kristanna Loken

Usain Bolt

Alina Boz, Mithat Can

Naz Mila

Atilla İlhan

Selena Gomez

Safiye İnci

Levent Üzümcü

DGS Ek Tercih

Celal Şengör

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.