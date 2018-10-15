Ekim ayının 2. haftasında Google arama motorunda yapılan popüler aramalar listesi yayınlandı.
Google Arama Trendleri ile sadece yayınlanan popüler kelimeleri değil istediğiniz bir kelimenin de popülerliğini kontrol edebilirsiniz. trends.google.com.tr adresinden bu işlemleri gerçekleştirmek tamamen ücretsiz.
Google Arama Trendleri 8-15 Ekim 2018
- Dolar, TL
- Arda Turan
- Rahip Brunson
- Dünya Kız Çocukları Günü
- enflasyonlamucadele.org.tr, Berat Albayrak
- Hilal Cebeci
- YÖKDİL sonuçları
- Sema Keçik
- Safer ayı
- Ali Koç
- Ahmet Kural, Sıla
- Herkes Gibisin
- Hünnap
- Hande Erçel
- Che Guevara
- KPSS Ortaöğretim soruları
- Cemal Kaşıkçı
- 10 Ekim Ankara Katliamı
- CHP İstanbul adayı
- KYK yurt sonuçları
- Kristanna Loken
- Usain Bolt
- Alina Boz, Mithat Can
- Naz Mila
- Atilla İlhan
- Selena Gomez
- Safiye İnci
- Levent Üzümcü
- DGS Ek Tercih
- Celal Şengör
Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.
Kimler Neler Demiş?