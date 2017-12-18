Google Asistanı Artık “Hey Google” Diyerek Çalıştırabilirsiniz, Hey Google Tanımlama

Google asistanı şimdiye kadar “Ok Google” şeklinde seslenirseniz aktif oluyordu. Görünüşe bakılırsa bir çok kişi OK yerine HEY diyerek Google’a sesleniyor olmalı ki artık Hey Google desteği geldi. Bu HEY alışkanlığının Siri’den geldiği çok açık. Ekim ayından bu yana seçili kişilerde çalışan bu özellik artık herkes için sunuldu.

Google asistana yeni komutu tanıtmak ve sesinizi kaydetmek için yapmanız gereken 2 kere Ok Google, iki kere de Hey Google demek. Dilerseniz eski kelimeyi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bu özelliği aktif edebilmek için Google uygulamanızın güncel olduğunu kontrol edin. Daha sonra Ayarlar > Google > Arama > Ses >

“Ok Google” algılama menüsünü açın. Gelen menüden ses modelinizi eğitebilirsiniz. Eğer aktif olmuyorsa bir önceki menüden Languages menüsünden Türkçe değil İngilizce’yi aktif edin. Dili aktif edince ses modeli eğiticisi açılacaktır. Böylelikle artık seslenerek birilerini arayabilir veya Youtube’u çalıştırabilirsiniz.

Bu güzel özellik için Google ne zaman kendi belirlediğimiz bir kelimeyi seçmemize izin verecek merak ediyoruz.