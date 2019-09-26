Google Benim İşletmem Hesabınızı Unutma ve Geri Alma Talepleri

Google, arama sonuçlarında firmanızı iletişim bilgileri ve firma bilgileri ile yayınlamakta. Bu ücretsiz hizmet bir çok firma tarafından kullanılmakta.

Oldukça faydalı bu hizmet ile işletmenize daha fazla müşteri çekebiliyor ve getirdiği diğer özelliklerden ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Google Benim İşletmem’de bir hesap oluşturmak için gmail yani Google hesabına sahip olmanız yeterlidir.

Google’e İşletme Ekleme

Google’a işletmenizi eklemek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

https://www.google.com/intl/tr_tr/business/

Google hesabınız ile giriş yaptıktan sonra firma bilgilerinizi ve işletme adresinizi Google haritalardan seçerek işletme girişinizi tamamlıyorsunuz. Bazı durumlarda Google, sizden telefon doğrulaması isteyebilir veya açık posta adresinizi talep edebilir. Eğer telefon ile doğrulama yapabiliyorsunuz ekleyeceğiniz telefon numarasına otomatik bir arama gelir. Bu aramada size doğrulamak için gerekli kodlar iletilir. Ayrıca arama yerine kısa mesaj ile de doğrulama kodunuzu alabilirsiniz.

Posta yolu ile doğrulama sunuyorsa yapmanız gerekenler

Google, posta aracılığı ile doğrulamaya yönlendiriyorsa mutlaka açık adresinizi girdiğinizden emin olun. İrlanda’dan adınıza bir mektup gelecek. Bu mektupta ise doğrulama şifresi olacak. İlk mektup 15 gün içinde gelmektedir. 15 gün içinde işletme doğrulama postanız gelmedi ise yeni bir tane talep edebiliyorsunuz. Yine gelmez ise Google ile iletişime geçerek farklı bir doğrulama türü seçebiliyorsunuz.

İşletme sahipliği isteme (şifre veya hesap unutma)

İşletme hesabınızı unuttuysanız, farklı bir kişide ise tekrar doğrulama talep edebiliyorsunuz.

http://business.google.com/add

Bu adrese giderek doğrulama işlemlerinizi başlatın. İlk adımda size işletme adını soracak. İşletmeyi aratın ve Erişim İste seçeneğini kullanın. Erişim istediğiniz sayfada size uygun diğer seçeneklere yönlendirme göreceksiniz.

Son olarak, işletme hesabınıza ulaşamıyorsunuz, farklı Google hesaplarından değişiklik yapmak istediğiniz bilgileri gönderebilirsiniz.