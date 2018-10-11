Google, Boston Dynamics’i Neden Sattı

Boston Dynamics bugün yeni bir video yayınladı. Robot, kendisine sunulan parkuru insansı hareketlerle aşıyor, engelleri zıplayarak geçiyor. Yazının ortalarında videoyu izleyebilirsiniz.

Bu harika birazda ürpertici videoyu izlerken Google'ın Boston Dynamics'i neden satmış olabileceği aklıma geldi. Bir kaç araştırma ile Google'ın bu konuda bir açıklaması olmadığını gördüm. Benim gibi merak edenler için bu görüşleri internet üzerinden derledim.

1 - Kısa dönem karlılığı ve savunma sanayi

Benimde ilk aklıma gelen görüşlerden birisi olan, sözü edilen sebeplerden bir tanesi robotların ürkütücü bir hal almaya başlaması. "Don't be evil" mottosu bulunan firmanın veri gizliliği konusu dışında sevmeyeni yok gibi. Bu ürkütücü kısım Google'ı çok kötü göstermeye başlayabilir.

Aslında durum sadece bu görüşler olmasa gerek. Çünkü arama motoru devi, bu robotları bize şirin göstermenin binlerce yolunu bulabilir. Asıl mesele, bu robotlar her ne kadar hoplayıp zıplasalarda yakın gelecekte karlı bir yatırım değiller.

Peki insansı robotlar nasıl kar getirecek?

Softbank isimli Japon telekom firması, Boston Dynamics'i Google'dan 2017 yılında satın aldı. Peki bu alışverişin kısa vadede karlı yönü ne olacak. Tabiki de bu robotların silah olarak kullanılması. Silah sanayinde kullanılmaya başlanacak düzeye gelen robotlar sahibine milyarlarca dolarlar bırakacak. Iron Man kostümüne dönüşmeyecekler ama rc arabalardan bozma bomba imha robotlarının ne kadar faydalı olduğunu düşünün.

Google bu tür bir ticarete girmeyeceği, bu sebeple satması olası. PR kaybı Google için hiç iyi olmaz.

2 - Satın alma anlaşması ve Andy Rubin

Boston Dynamics'i satın alan anlaşmanın düzenlemesini Andy Rubin yapmıştı. Şimdi Andy firmada artık yok. Essential Phone adında da işleri iyi gitmeyen bir firma kurdu. Bu görüşte konuşulanlar arasında ama pek mantıklı gözükmüyor.

3 - Mühendislerin çatışması

Bölüm içinde çalışan Japonya'daki mühendisler, Google'ın Kaliforniya'daki mühendisleri ile işbirliği yapmıyorlardı. Bu çok konuşulan ve dedikodu olmaktan çıkan bir durum gibi.

Son Boston Dynamics Parkur Videosu

Sonuç olarak Google'ın yani Alphabet firmasının Boston Dynamics'i neden sattığına ait görüşler bunlarla sınırlı. Bu konuyu merak ettiyseniz, biraz size bilgi vermiş olabilir.

Konu hakkında görüşleriniz varsa yorumlarınızı bekliyoruz.