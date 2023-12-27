Google Chrome 2023’ü Üç Yeni Özellikle Tamamlıyor

Google, genellikle gerçek sürüm güncellemelerinin dışında, Chrome için sürekli olarak yeni özellikler ve iyileştirmeler sunmaktadır. 2023 ün son günlerinde masaüstü Chrome tarayıcısını biraz daha iyi hale getirmek için üç özellik daha kullanıma sunuluyor.

Google Chrome, birkaç yıldır tarayıcı ayarlarınızı ve kayıtlı şifrelerinizi olası güvenlik sorunlarına karşı tarayan bir Güvenlik Kontrolü özelliğini içeriyor. Örneğin, güvenliği ihlal edilmiş kayıtlı bir şifre bulursa veya tarayıcı için bekleyen bir güncelleme varsa sizi uyaracaktır. Google, Güvenlik Kontrolü’nün artık arka planda otomatik olarak çalışacağını söylüyor.

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Güvenlik Kontrolü’ndeki kontrollerin çoğu bunu zaten yapıyor; Chrome zaten arka planda güncellemeleri kontrol ediyor ve 2019’dan bu yana şifreler güvenlik ihlallerine karşı otomatik olarak kontrol ediliyor . Buradaki ana değişiklik, Chrome’un ana menüsünde görünebilecek, sizi birçok bildirim gönderen siteler ve diğer olası sorunlar hakkında uyaran mesajlar olacak gibi görünüyor.

Google ayrıca farenizi sekmelerin üzerine getirdiğinizde sekmeler için bir bellek kullanım göstergesi de sunuyor. Bu özellik ilk olarak Haziran ayında bir güncelleme ile ortaya çıktı ve Chrome’un Görev Yöneticisini açmadan bir tarayıcı sekmesinin ne kadar RAM kullandığını kontrol etmenize olanak sağlıyordu. Buraya yeni eklenen ise; Chrome’da Bellek Tasarrufu’nu etkinleştirdiyseniz , sekmeler bir süre kullanılmadıktan sonra uyku moduna geçirilir ve böylece belleğin diğer görevler için yedeklenmesi sağlanıyor.

Son olarak, Chrome’da sekme gruplarını kullanıyorsanız gruplar artık diğer cihazlarda kullanılmak üzere kaydedilebilir. Google bir blog yazısında şunları yazdı: “Sekme grupları, özellikle farklı sitelerdeki hediyelere göz atıyorsanız, Chrome’daki sekmelerinizi düzeltmenin ve düzenlemenin yararlı bir yoludur. Önümüzdeki birkaç hafta içinde masaüstünde Chrome’da kullanıma sunulacak, sekme gruplarını kaydedebilecek, böylece bunlara diğer masaüstü cihazlardan erişebilecek ve projelerinizi kolayca yedekleyebileceksiniz.”

Bu yeniliklere henüz sahip değilseniz bile yeni özellikler yakında Chrome’da kullanıma sunulacaktır. Sekme belleği ve güvenlik kontrolü özelliklerinin mobil platformlarda değil, yalnızca Mac, Windows, Linux ve Chrome OS’teki Chrome için mevcut olduğu görülüyor.