Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı mı?

Dosya aktarımı ve saklama için dünyaca kullanılan Google Drive milyonlarca kullanıcıya sahip. Daha önceleri disklerde yapılan saklamalar artık Drive’de yapılıyor. Google Drive sayesinde insanlar dosyalarına istediği yerden ulaşabiliyor bu yüzden de her geçen gün daha çok popüler olmaya başladı.

Google hesabınızla entegre olan Drive, fotoğraflarınızın, dosyalarınızın ve videolarınızı hesabınızı açtığınız bütün bilgisayarlarla senkronize eder ve çevrimiçi ulaşmanızı sağlar.

Bulut tabanlı bir depolama hizmeti olan Google Drive ücretsiz sürümü ile 15 GB’lik veri saklanabiliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde bu hizmetin sınırlandırıldığıyla ilgili bir bilgi gelmişti. Hatta ücret ödeyen abonelerine bile sınırlama gelmişti. Ücretli kullanıcılar sadece 5 milyon veri yükleyebilecekti. Ücretsiz kullanıcılar için bu rakam tabi ki mümkün olmayacaktı. Kullanıcılara haber vermeden getirilen bu kısıtlama tepkilere yol açtı. Eleştirilerin hedefi olan Google geri adım atmak zorunda kaldı.

Google, istikrarı korumak ve performansı optimize etmek adına getirilen değişikliğin ”geri çekildiğini” duyurdu.