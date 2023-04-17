Google ebeveyn kontrolü nasıl açılır?

İnternete erişim artık çok kolay neredeyse internet sayesinde dünya ile iletişim halinde olabiliyoruz. İnternet sayesinde bir çok bilgiye de ulaşabiliyoruz ancak bu durum hem çok iyi hem de çok kötü. İnternette gezintiye başladığınız da dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi oluyorsunuz. Akıllı telefonlar da her yaş grubunun kolay ulaşabileceği bir hale geldi. Hal böyle olunca anne ve babalarda tedirgin olmaya başladı. Çocuğunuzun bazı içerikleri görmesini istemeye bilirsiniz. Peki çocuklarımızı bu içeriklerden nasıl koruyacağız. Google ebeveyn kontrolü ile bu mümkün. İşte yapmanız gerekenler…

Google Play Store’daki bütün içeriklere ulaşmak çok kolay. Çocuğunuz için artık endişe duymanıza gerek yok. Halbuki uygulamada yaş kısıtlamaları var.

Öncelikle Google Play Store uygulamasını açın ve sol üst köşede bulunan menüden ayarlar kısmına gelin. ‘Ebeveyn Denetimleri’ kısmını tıklayın ve açık hale getirin. Karşınıza pın ekranı gelecek ve bir şifre oluşturmanız istenecek. Şifre belirlendikten sonra denetim aktif olacak. Bu şifreyi daha sonra ebeveyn denetimlerini kapatmak istediğiniz de kullanacaksınız. Şifreyi belirlediniz daha sonra yapmanız gereken işlem ‘İçerik Kısıtlamalarını ayarla’ seçeneğine tıklayınız. Sizden izin verilecek en yüksek yaş aralığını seçmeniz istenecek. yaş aralığını girdikten sonra kaydete tıkladığınız da işlem bitmiş olacak.

Artık çocuğunuza gönül rahatlığıyla telefonunuzu ve ya tabletinizi verebilirsiniz. Belirlediğiniz yaş sınırı dışında başka bir içerikle karşılaşmayacaksınız. ebeveyn denetimini kaldırmak için kısıtlamayı kapalı hale getirmeniz yeterli olacak.