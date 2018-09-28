Google Fotoğraf Aramalarında Meta Verilerini Göstermeye Başladı

Google, fotoğraf endüstrisi konsorsiyumu CEPIC ve haber medyasının küresel teknik standartlar bütünü olan IPTC arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak , artık Google Görseller'de haklarla ilgili resim meta verilerine erişebilirsiniz.

Genel olarak, fotoğrafların yaratıcılarını ve web üzerindeki haklarını bilmek zordur. Fotoğrafların telif hakkı ve lisans bilgileri koruma altındadır. Google bu fotoğrafları kullanırken artık ihtiyaç duyulabilecek bilgileri arama sonuçlarına entegre ediyor.

Profesyonel fotoğrafçılara destek

Bugünden itibaren Global Google aramalarında yer alan bu özellik sayesinde içerik oluşturucu ve meta bilgilerini görebileceksiniz. İlerleyen haftalarda da telif hakkı bildirimi özelliği de gelecek.

Ayrıca Google, CEPIC ve IPTC ile ortaklaşa fotoğrafçılara, fotoğraf ajanslarına ve yayıncılara, görüntü metalarında telif hakkı ve ilişkilendirme bilgilerini dahil etmek için daha iyi kullanım kılavuzu oluşturmayı planlıyor.

Profesyonel fotoğraf toplulukları tarafından olumlu karşılanan bu gelişme, telif hakkını almadan fotoğraf kullanımı yapan web sitelerinin başına dert açacak gibi gözüküyor.