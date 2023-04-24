Google gelen mesajları nasıl görebilirim?

ABD teknoloji devi Google adeta Whatsapp’a rakip olacak bir uygulama sunmuştu. Anlık mesajlaşma özelliği ile dikkatleri üzerine çeken mobil işletim sistemi ile Google, kendini geliştirmeye ve kullanıcılara daha iyi performans sunmaya devam ediyor. Güvenlik seviyesini de en üst seviyeye çıkaran Google, Google Mesajlar’ın uçtan uca şifreleme özelliğini genişletti. Uygulama ücretsiz bir şekilde kullanıma sunuldu.

Artık çoğu kullanıcı mesajlaşma için Google Mesajları’ı tercih eder hale geldi. Ancak ufak sorunlarda olmuyor değil.

Google, Mesajlar’ın SMS metinlerini ve RCS sohbetlerini otomatik olarak gruplama özelliğini geçen yıl kullanıma sundu, ancak şimdiler de kategoriler bazı kullanıcılarda görünmüyor. Bu sorun, özellik etkinleştirilmemiş arama çubuğunun altındaki Tümü, Kişisel ve İş kategorisi sekmelerinin kaybolmasına neden olur. Otomatik düzenleme kategorisinin ortadan kaybolması çoğu kullanıcıyı memnun etmedi.

Google Mesajlar’daki kategorilerin bu şekilde ortadan kalkması, tüm kullanıcıları etkilemiyor ancak çoğu kullanıcı durumun farkında. Bunun bir hata mı olduğu yoksa Google’ın bu özelliği kullanım eksikliği nedeniyle mi kaldırdığı belli değil.

Mesajlar’ı kullanarak kısa mesaj, fotoğraf, sesli mesaj ve video gönderip alabilirsiniz. Uygulamayı Google Play’den indirebilirsiniz.

Mesajları kategorilere ayırma için yapmanız gereken işlem;

Ayarlar > Mesaj organizasyonunda, “Mesajları kategoriye göre görüntüle” ve “Birincil kategori görünümü” şeklinde yapabilirsiniz.