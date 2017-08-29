Google Haritalar’da yeni özellik: Artık park yerini de gösterecek

Arabanız için park yeri bulmak, özellikle büyükşehirlerde zulüm haline geliyor. Google Haritalar'a yeni gelen özellikle bu sorunun önüne geçilmesi planlanıyor. Bugünden itibaren haritalar size muhtemel garaj yerlerini göstermeye başlayacak.

Sponsorlu Bağlantılar...

ABD'de 25 ilde devreye giriyor

Google, başlangıç olarak ABD'de 25 şehirde uygulamayı aktif ediyor.

Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas / Fort Worth, DC, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis / St. Paul, New York, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland, San Diego, Sacramento, San Francisco, Seattle, St. Louis ve Tampa.

Buna ek olarak Google Android ve iOS sistemlerinde park etme zorluğu ulunan yerleri de simgelerle göstermeye başlayacak.

Bu özelliğe sahip olacak bölgeler ise aşağıdakilerdir.

Alicante, Amsterdam, Kopenhag, Barcelona, ​​Köln, Darmstadt, Dusseldorf, Londra, Madrid, Malaga, Manchester, Milano, Montreal, Moskova, Münih, Paris, Prag, Rio de Janeiro, Roma, Sao Paulo, Stockholm, Stuttgart, Toronto, Valencia ve Vancouver.